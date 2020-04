Über die Ostertage hat die Freiburger Kantonspolizei mehr Anzeigen wegen Verstössen gegen die Regeln zur Bekämpfung von Covid-19 ausgestellt als vorher.

Die Polizei nimmt Stellung zur Frage, ob sie in Privatwohnungen Anzeigen wegen Verstössen gegen die Covid-19-Regeln ausstellen darf.

Marktstände mit Lebensmitteln sind wieder erlaubt.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 61 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 16 auf einer Intensivstation. 63 Infizierte sind gestorben. (Stand 15.4.2020)

Weitere Informationen

Mittwoch, 15. April, 5000 Gesuche für Kurzarbeit: Beim Amt für den Arbeitsmarkt im Kanton Freiburg wurden über 5000 Anträge auf Kurzarbeitsentschädigung eingereicht. 90 Prozent der Gesuche wurden laut Mitteilung gutgeheissen. Die Arbeitslosenkasse hat bereits Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe von insgesamt 6.4 Millionen Franken ausgezahlt.

Unterstützung der Kulturszene: Der Freiburger Staatsrat stellt rund 5 Millionen Franken für die Unterstützung der Kulturschaffenden bereit. Auch der Bund hat Geld für die Szene bewilligt; davon fliessen rund 8 Millionen Franken in den Kanton Freiburg. Gedacht ist das Geld einerseits als Ausfallentschädigung für abgesagte oder verschobene Veranstaltungen oder Projekte von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden. Andererseits gibt es zinslose Darlehen zur Liquiditätshilfe an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen. Gesuche können hier, Link öffnet in einem neuen Fenster bis am 30. April eingereicht werden.

Montag, 13. April, mehr Anzeigen: Am Osterwochenende hat die Kantonspolizei über 200 Personen angezeigt, die gegen Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit verstossen haben. 176 Bussen wurden ausgesprochen, weil die Distanzregeln oder das Verbot von Ansammlungen von mehr als fünf Personen nicht eingehalten wurden, schreibt die Kantonspolizei. Zudem seien Zutrittsverbote zu öffentlichen Plätzen und Parks missachtet worden, und Patrouillen intervenierten in Geschäften und Gaststätten, welche die Richtlinien nicht beachtet hatten.

Bei einer zu grossen Ansammlung von Leuten wird nach Auskunft der Medienstelle der Kantonspolizei Freiburg jede einzelne anwesende Person gebüsst. Die Anzahl der Anzeigen sei über die Ostertage deutlich höher als durchschnittlich in den Tagen zuvor.

Darf die Polizei in privaten Wohnungen intervenieren? Am Freitag hatte das kantonale Führungsorgan mitgeteilt, die Regeln des BAG müssten grundsätzlich auch in privaten Räumen eingehalten werden. Nur unter strengen Auflagen könnten mehr als 5 Personen beisammen sein (siehe unten). Gegebenenfalls werde die Polizei auch im privaten Bereich einschreiten, um das Einhalten der Regeln durchzusetzen.

Auf welche Rechtsgrundlage bezieht sich die Freiburger Polizei? Die vom BAG kommunizierte Einschränkung, Link öffnet in einem neuen Fenster spricht vom öffentlichen Raum: «Treffen von mehr als fünf Personen sind in der Öffentlichkeit verboten.»

Gallus Risse, Major bei der Kantonspolizei Freiburg, sagt gegenüber Radio SRF, es sei vor allem um einen Appell an den gesunden Menschenverstand gegangen. Die juristische Lage hätte gegebenenfalls abgeklärt werden müssen: «Falls unsere Beamten hätten einschreiten müssen, hätten sie mit einem Pikett-Offizier Kontakt aufgenommen, um die Lage zu beurteilen.» Man hätte es dann vielleicht auch bei einer Verwarnung bewenden lassen können. Falls sich die Betroffenen dem widersetzt hätten, «dann hätte man mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache nehmen müssen um zu analysieren, ob wir eine Basis haben, um die Leute anzuzeigen.»

Anzeigen in privaten Wohnungen seien aber nie das Ziel gewesen und es habe auch keine solchen gegeben, sagt Gallus Risse.

Freitag, 10. April, Versammlungen von mehr als 5 Personen: Solche sind im öffentlichen Raum weiterhin verboten, erinnert das kantonale Führungsorgan. Im privaten Bereich, also zu Hause, könnten sich unter strengen Auflagen auch mehr als 5 Menschen treffen: Wenn es Mitglieder der gleichen Gemeinschaft sind (Familie, enge Verwandte), wenn die Räume genug gross sind, dass der vorgeschriebene Abstand und die Hygieneregeln eingehalten werden können, und wenn das Treffen keinen Veranstaltungs-Charakter hat.

Nicht infrage kommen laut dem Führungsorgan Essen für Grossfamilien oder Feste in Schuppen, Werkstätten oder mietbaren Räumen. Ausserdem wird gefährdeten Personen, also über 65-Jährigen und kranken Menschen, empfohlen, auf jegliche Treffen mit anderen zu verzichten, die nicht im gleichen Haushalt leben.

Die Polizei patrouilliere weiter im öffentlichen Raum, um die Einhaltung der Regeln zu überprüfen. Im privaten Bereich schreite die Polizei «auf Anforderung oder zur Bestätigung konsolidierter Informationen» ein, heisst es in der Mitteilung. Wer sich dann den Anweisungen der Polizei widersetzt, riskiert eine Anzeige.

Dienstag, 7. April, Freiburger wollen Impfstoff herstellen: Das Start-up Innomedica forscht in Marly an einer Corona-Impfung. Wie erfolgsversprechend ist das? Unsere Reporterin hat das Unternehmen besucht, und unser Wissenschaftsredaktor schätzt die Chancen für einen Impfstoff aus Marly ein.