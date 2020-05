Am Montag liegen an Freiburger Bahnhöfen Schutzmasken auf

Die Kantonsregierung will Freiburger Medien unterstützen und mit einem Massnahmenpaket die Wirtschaft ankurbeln.

Am kommenden Montag werden an Freiburger Bahnhöfen rund 100'000 Schutzmasken verteilt, um Pendlerinnen und Pendlern die «Angst vor dem öffentlichen Verkehr zu nehmen.»

Im Kanton Freiburg sind derzeit 30 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 5 auf einer Intensivstation. 81 Infizierte sind gestorben. (Stand 8.5.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 8. Mai - Freiburger Medien erhälten Unterstützung vom Staat: Mit 5.4 Millionen Franken greift die Regierung lokalen Medien unter die Arme. Damit sollen bis Ende Jahr die Hälfte der Werbeausfälle kompensiert werden, so der Staatsrat. Geld erhalten die Lokalzeitungen (Freiburger Nachrichten, La Liberté), das Regionalradio Radio Freiburg und das Lokalfernsehen La Télé.

Ausserdem hat die Regierung ein Programm zur Ankurbelung der Freiburger Wirtschaft im Umfang von 50 Millionen Franken beschlossen. Damit sollen Projekte unterstützt werden, die rasch eine Wirkung zeigen würden, so Baudirektor Jean-François Steiert. Als Beispiel nennt er Energiesanierungen von Gebäuden.

Kanton verteilt Schutzmasken an Bahnhöfen: Am kommenden Montag verteilt der Kanton Freiburg an Bahnhöfen rund 100'000 Schutzmasken für Pendlerinnen und Pendler. Es handle sich dabei um eine «einmalige Aktion», welche die Menschen dazu ermuntern soll, die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Angst zu benützen, schreibt die Kantonsregierung. Die Kosten dafür belaufen sich auf 60'000 Franken.

Donnerstag, 7. Mai - Aufruf an die Bevölkerung, Hilfe zu suchen: Das kantonale Führungsorgan wendet sich an Menschen, die trotz der bisherigen Hilfsprogramme der Behörden in Not sind. «Personen und Familien in wirtschaftlich-sozialen Schwierigkeiten sollten nicht zögern, sich beim Sozialdienst ihrer Gemeinde oder Region zu melden», heisst es in einer Medienmitteilung.

Ein Teil der Bevölkerung stehe heute mit weniger als dem Sozialhilfe-Minimum da. Es gebe Hinweise darauf, dass die Zahl von Menschen in prekären Verhältnissen in den kommenden Wochen rasch ansteigen könnte. Und manche der Betroffenen hätten zu wenig Informationen oder zu wenig Antrieb, sich beim Sozialamt zu melden.

«Für den Kanton und die Freiburger Gemeinden ist es von entscheidender Bedeutung, dass niemand vergessen geht und trotz der Krise und ihrer wirtschaftlichen Folge alle ihr Leben in Würde weiterführen können», schreibt das Führungsorgan. Die Anlaufstelle «Freiburg für alle», Link öffnet in einem neuen Fenster helfe gerne weiter. (Telefon 0848 246 246)

So will der Kanton Freiburg das «Contact Tracing» durchführen: Neu können sich auch Leute testen lassen, die nur leichte Symptome haben und keine ärztliche Untersuchung brauchen. Sie müssen auf der Internetseite «Corona-Check, Link öffnet in einem neuen Fenster» einen Fragebogen ausfüllen. Dann bekommen sie ein Ticket und eine Zuweisung an eines der vier neuen Schnelltestzentren.

Die vier Schnelltestzentren sind an den Standorten des Freiburger Spitalnetzes: in Merlach, Tafers, Riaz und Freiburg. Das Testergebnis dürfte spätestens nach 48 Stunden vorliegen.

Wer positiv getestet wurde, muss sich während mindestens zehn Tagen sowie bis 48 Stunden nach Abklingen der Symptome zuhause isolieren. Er oder sie wird vom Kantonsarztamt oder von Pflegefachleuten der Freiburger Lungenliga kontaktiert; Ziel ist es herauszufinden, mit wem die Betroffenen Kontakt hatten (das sogenannte «Contact Tracing»).

Auch diese engen Kontaktpersonen müssen «während mindestens zehn Tagen in strenge Quarantäne», schreibt das Freiburger Führungsorgan. Wer wegen der angeordneten Quarantäne nicht arbeiten kann, bekommt für diese Zeit vom Kanton ein ärztliches Zeugnis.

Geplant sind neu 150 Tests pro Tag. Die Kosten übernimmt der Kanton. Gesundheitsdirektorin Anne-Claude Demierre rechnet mit Kosten von fünf Millionen Franken für die kommenden sechs Monate.

So viele Stellensuchende wie noch nie: Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Freiburg im zweiten Monat in Folge gestiegen, auf 5.4 Prozent. Fast 9400 Personen suchen demnach eine Stelle, das sind so viele wie noch nie, seit diese Zahlen erhoben werden.

Gegen 59'000 Leute sind auf Kurzarbeit, das entspricht 34 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung im Kanton Freiburg, schreibt das Amt für den Arbeitsmarkt.

Gutscheinaktion hilft Betrieben: 950 Freiburger Unternehmen haben sich auf der Online-Plattform «Gewerbehilfe Freiburg, Link öffnet in einem neuen Fenster» eingetragen. Zwei Freiburger Informatiker haben diese zu Beginn der Coronakrise programmiert. Man kann hier Gutscheine kaufen und so das regionale Gewerbe unterstützen.

«Im Kanton Freiburg stehen wir kurz vor einer halben Million Franken Umsatz», sagt Chris Baeriswyl von der «Junior Chamber International», die das Projekt koordiniert.

Schweizweit sind unterdessen über 4000 Gewerbebetriebe auf der Plattform gewerbehilfe-schweiz.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster registriert, sie läuft vor allem in den Westschweizer Kantonen.