Die Grossfusion kommt wegen der Corona-Pandemie ins Stocken.

In den Spitälern Tafers und Riaz wird noch nicht operiert. Patientinnen und Patienten werden in der Stadt Freiburg behandelt.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 20 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 5 auf einer Intensivstation. 84 Infizierte sind gestorben. (Stand 14.5.2020)

Donnerstag, 14. Mai - Grossfusion kommt mindestens ein Jahr später: Wegen der Covid-19-Pandemie muss der Zeitplan für das Fusionsprojekt der Gemeinden Grossfreiburgs angepasst werden. Dies teilte der Kanton am Donnerstag mit. Die ursprünglich für den 17. Mai vorgesehene Konsultativabstimmung kann erst im November 2020 stattfinden. Der definitive Perimeter Grossfreiburgs wird anschliessend, im Verlauf des Frühjahrs 2021, festgelegt. Auch noch unklar ist, welche finanziellen Folgen die Corona-Krise auf die Gemeinden und damit auf den jeweiligen Steuerfuss hat. Auf Januar 2022, wie ursprünglich geplant, ist die Fusion nicht möglich. Gemäss aktuellem Stand muss das Vorhaben um ein Jahr verschoben werden. Die Fusion ist für den Kanton Freiburg eines der zentralen Vorhaben.

Mittwoch, 13. Mai - Referenden, Initiativen und Ergänzungswahlen wieder möglich: Per 31. Mai dürfen im Kanton Freiburg wieder Unterschriften für Referenden und Initiativen auf Kantons- und Gemeindeebene gesammelt werden. Wie das kantonale Führungsorgan schreibt, sind per sofort auch wieder Ergänzungswahlen in Gemeinden möglich. Den Gemeinden bleibt es jedoch selbst überlassen, ob sie einen Urnengang durchführen möchten oder nicht. Ein entsprechendes Gesetz, wonach ein Sitz innerhalb von acht Wochen nach Freiwerden besetzt werden muss, bleibt ausser Kraft.

Weiterhin keine Operationen in den Spitälern in Riaz und Tafers: Die Leitung des Freiburger Spitals (HFR) teilt mit, dass die Opterationstrakte in Riaz und Tafers, die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen wurden, vorerst zu bleiben. Damit könne das spezialisierte Personal dieser Standorte am Kantonsspital in der Stadt Freiburg eingesetzt werden. Patientinnen und Patienten, für die ein Eingriff in Riaz oder Tafers vorgesehen war, werden von ihrem gewohnten Facharzt am HFR Freiburg betreut.

Dienstag, 12. Mai - Alain Berset in seiner Heimat: Der Bundesrat hat zusammen mit Daniel Koch, dem Delegierten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für Covid-19, dem Kanton Freiburg einen Besuch abgestattet. Auf dem Programm stand ein Abstecher in ein Einkaufszentrum beim Bahnhof und ein Besuch in einem traditionellen Fondue-Restaurant bei der Kathedrale. Zum einen ging es bei der Visite in Freiburg um die Umsetzung des Contact-Tracing-Konzepts durch den Kanton und zum anderen um die Anwendung der Schutzkonzepte in den Betrieben und öffentlichen Gaststätten.

Bild 1 / 4 Legende: Das Contact Tracing interessierte Alain Berset besonders. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Die Schutzmassnahmen würden uns noch lange begleiten, sagte Alain Berset in Freiburg. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Der Bundesrat besuchte ein Einkaufszenter im Stadtzentrum von Freiburg. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Bundesrat Alain Berset und Daniel Koch waren in Freiburg unterwegs. Keystone

Nach seinem Besuch sagte Berset vor den Medien, dass sich die Kantone auf eine lange Phase des Contact Tracings und der Schutzmassnahmen einstellen müssten. Weiter lobte der Bundesrat die Zusammenarbeit mit dem Kanton und ging auf die Lockerungen, auf die «neue Normalität» sowie auf die epidemiologische Lage ein. Die «neue Normalität», sei nichts Besonderes, sondern eine Normalität mit Abstands- und Hygieneregeln.

Montag, 11. Mai - Kantonsverwaltung für Kunden wieder offen:

Die meisten Amtsstellen der Kantonsverwaltung haben am Montag ihre Schalter wieder geöffnet. Obwohl der Staatsrat weiter auf Arbeit von zuhause aus setzt, folgt er den Beschlüssen des Bundesrats. An den Schaltern mit Publikumskontakt müssen jedoch die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Wie der Staatsrat am Montag mitteilt, empfiehlt er der Bevölkerung allerdings,möglichst online, telefonisch oder per Post an die Amtsstellen zu gelangen.

Freitag, 8. Mai - Freiburger Medien erhalten Unterstützung vom Staat: Mit 5.4 Millionen Franken greift die Regierung lokalen Medien unter die Arme. Damit sollen bis Ende Jahr die Hälfte der Werbeausfälle kompensiert werden, so der Staatsrat. Geld erhalten die Lokalzeitungen (Freiburger Nachrichten, La Liberté), das Regionalradio Radio Freiburg und das Lokalfernsehen La Télé.

Ausserdem hat die Regierung ein Programm zur Ankurbelung der Freiburger Wirtschaft im Umfang von 50 Millionen Franken beschlossen. Damit sollen Projekte unterstützt werden, die rasch eine Wirkung zeigen würden, so Baudirektor Jean-François Steiert. Als Beispiel nennt er Energiesanierungen von Gebäuden.

Kanton verteilt Schutzmasken an Bahnhöfen: Am kommenden Montag verteilt der Kanton Freiburg an Bahnhöfen rund 100'000 Schutzmasken für Pendlerinnen und Pendler. Es handle sich dabei um eine «einmalige Aktion», welche die Menschen dazu ermuntern soll, die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Angst zu benützen, schreibt die Kantonsregierung. Die Kosten dafür belaufen sich auf 60'000 Franken.