Der Kanton Freiburg hat Fragen geklärt, die sich wegen des Coronavirus rund um das Sterben von Angehörigen stellen.

Gegen 1000 Leute haben sich für Freiwilligenarbeit beim Kantonsspital in Freiburg gemeldet.

Die alte Hotline zu Corona war überlastet, nun gibt es eine neue, eine für Alltagsfragen. (Siehe unten.)

Der Kanton Freiburg zählt 491 Corona-Fälle (14 mehr als am Vortag), 20 Menschen sind wegen des Virus gestorben. (Stand 31.3.2020)

Dienstag, 31. März, Antworten auf Fragen rund um das Lebensende: «Kann ich einen sterbenden Angehörigen besuchen?» «Wie viele Menschen dürfen an der Trauerfeier anwesend sein?» Diese und andere Fragen stellen sich wegen des Coronavirus. Der Kanton Freiburg hat auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster Antworten zusammengestellt.

So sieht gelebte Solidarität aus: In Zeiten von Corona ist die Solidarität gross. Auch Personen ohne jegliche Ausbildung im Gesundheitsfach packen jetzt mit an. Rund 30 Freiwillige hat das Kantonsspital Freiburg gesucht – und hat Dossiers von knapp 1000 Personen erhalten. Sie wollen das Personal entlasten.

Montag, 30. März, Freiburger Polizei büsst 61 Personen: Weil sie gegen die Massnahmen verstossen haben, wurden im Kanton Freiburg in den letzten zwei Wochen 61 Personen gebüsst. Sie haben Abstände nicht eingehalten oder sich mit mehr als vier anderen Personen getroffen, schreibt die Freiburger Kantonspolizei.

Im Grossen und Ganzen würden sich die Leute aber an die Massnahmen halten. Einige Parks oder öffentliche Gärten hätten eingezäunt werden müssen, weil sich dort viele Jugendliche getroffen hatten. Problematisch ist laut Polizei das Verhalten auf der Strasse. Zwar habe der Verkehr um rund 30 Prozent abgenommen. Weil es mehr Platz habe, seien aber nun mehr Raser unterwegs.

Stadt Freiburg ruft bei den Älteren an: Die Stadt ruft bei allen über 65-jährigen Einwohnerinnen und Einwohnern an und fragt, wie es ihnen geht. Die Stadt beginnt bei den über 80-Jährigen und fragt, ob sie zu Hause bleiben und ob ihnen jemand das Nötigste bringt. Bei Bedarf vermittelt die Stadt Leute, die ihnen den Einkauf nach Hause bringen oder sonst helfen. Es gehe auch darum, dass sich die Leute weniger einsam fühlen würden.

Sonntag, 29. März, Hotline zu Alltagsfragen: Das kantonale Führungsorgan lanciert am Montag eine neue Hotline, über die alle Fragen der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Alltag im weiteren Sinn beantwortet werden. Dank dieser Hotline sollten diejenigen für gesundheitliche und wirtschaftliche Probleme entlastet werden.

Die Nummer ist: 026 552 60 00. Die Hotline für Gesundheitsfragen lautet 084 026 17 00. Für die Wirtschaft gibt es folgende Nummern: «Darlehen und Bürgschaften» 061 202 02 04 und 026 304 14 10, «Kurzarbeit» 026 305 96 57.

Freitag, 27. März, Freiburger Pharmaunternehmen stellt Produktion um: UCB Farchim produziert an seinem Standort in Bulle neu auch Desinfektionsmittel. Es arbeitet dabei mit Angehörigen der Freiburger Hochschule für Technik und Architektur zusammen, welche das Mittel in kleine Fläschchen abfüllen. Am Donnerstagabend konnten so bereits 4000 Liter bereitgestellt werden, schreibt der Kanton Freiburg. UCB Farchim ist auf Medikamente in den Bereichen Allergie, Epilepsie und Autoimmunerkrankungen spezialisiert.

Freiburger Nachrichten setzen auf Kurzarbeit: Nebst zahlreichen weiteren Unternehmen hat auch die Lokalzeitung Freiburger Nachrichten ein Gesuch für Kurzarbeit eingereicht. Es sei mit einem «sehr erheblichen Einbruch der Werbeumsätze zu rechnen», schreiben die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat in einer Mitteilung. Bereits ab nächster Woche gehe ein Teil des Personals ganz oder teilweise in Kurzarbeit.

Alters- und Pflegeheime sowie Spitex arbeiten zusammen: Die Institutionen haben Koordinationsstellen gebildet, die entscheiden, wie mit Corona-Verdachtsfällen in Heimen umgegangen wird. Daran beteiligen sich auch Ärztinnen und Ärzte. Zum Teil müsse eine ganze Abteilung isoliert werden, so die Verantwortlichen. Unter den insgesamt 2800 Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen in Freiburg gebe es rund 50 Corona-Verdachstfälle.

Keine Ampeln für Freiburger Fussgänger: Zur Bekämpfung des Coronavirus stellen die Freiburger Stadtbehörden die Ampeln an Fussgängerstreifen ab. «Damit soll verhindert werden, dass die Passanten den Knopf für Grün drücken und sich anstecken», sagt der zuständige Gemeinderat Pierre-Olivier Nobs. Es werden jedoch nicht alle Ampeln abgestellt, sondern nur dort, wo es möglich ist. Bei rund 20 Anlagen ist das der Fall. Zudem habe sich der Verkehr in der Stadt seit der Krise verringert, so Nobs.