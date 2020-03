Ab Mittwoch sind gegen 300 Zivilschutzpflichtige im Kampf gegen Covid-19 aktiv. Es sollen noch mehr werden.

Die Polizei büsste übers Wochenende 14 Personen, die sich nicht an das Veranstaltungsverbot hielten.

Lebensmittelläden dürfen von 06:00 bis 20:00 Uhr offen haben.

Am Mittwochabend ist im Spital Freiburg eine Person gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert war.

300 Zivilschutzleistende: Ab Mittwoch sind laut Mitteilung des Kantons gegen 300 Zivilschutzpflichtige im Kampf gegen Covid-19 aktiv. Ab Sonntag werden es doppelt so viele sein. Mit ihrer besonderen Ausbildung für eine Pandemie werden sie das Spital und zahlreiche Pflegeheime bei Verwaltungs-, Triage- oder haushälterischen Aufgaben entlasten.

Empfehlungen zur Abfallentsorgung: Der Kanton Freiburg hat für die Bevölkerung, wie auch für die freiburgischen Gemeinden Empfehlungen, wie sie während der Corona-Krise mit dem Abfall umgehen sollen. Die Gemeinden werden daran erinnert, dass die Entsorgung verderblicher und unsauberer Abfälle wie Haushaltskehricht und organischer Haushaltskehricht während der gesamten Krisenzeit sichergestellt werden muss.

Haushalte mit kranken oder unter Quarantäne stehenden Personen müssen auf die übliche Sortierung von PET, Aluminium und Papier verzichten. Diese Abfälle müssen mit dem Haushaltskehricht entsorgt werden, um eine Übertragung des Virus auf diesem Weg zu vermeiden.

Wie weiter mit den Lernenden? Die Behörden des Kantons Freiburg haben sich am Mittwoch dazu geäussert. Dabei wird viel Wert darauf gelegt, dass Jugendliche, die im Sommer eigentlich ihre Lehre oder Berufsmaturität abschliessen würden, dies trotzdem tun können sollen. Die Lehrabschlussprüfungen sind bis auf Weiteres suspendiert. Es wird aber nach Lösungen gesucht, wie sie stattfinden können, ohne dass es Qualitätseinbussen gibt.

Gleichzeitig soll es auch nächstes (Lehr-)Jahr die Möglichkeit geben, eine Lehre zu beginnen. Auch hier wird eine landesweite Koordination angestrebt. So werden zurzeit Massnahmen ausgearbeitet, die die Rekrutierung erleichtern sollen.

Murten schafft Koordinationsstelle für Hilfe: Murten hat eine Koordinationastelle geschaffen, bei sich sich sowohl ältere Menschen oder Risikopatienten melden, wenn sie Hilfe brauchen, aber auch Freiwillige, die Hilfe anbieten. «Es gibt Leute, die nicht vernetzt sind oder in einem anonymeren Quartier wohnen», sagt Stadtschreiber Bruno Bandi. Damit will Murten auch verhindern, dass es zu Missbräuchen bei der Hilfe kommt.

Geht es Ihnen gut? Menschen ab 65 Jahren sind in Bezug auf das Coronavirus besonders gefährdet. Da der Bund ihnen empfiehlt, zu Hause zu bleiben, wird sich die Stadt Freiburg mit ihnen in Verbindung setzen. Man wird mit jeder Einwohnerin und jedem Einwohner über 65 Jahr per Post und/oder per Telefon Kontakt aufnehmen. Ziel ist es, das Wohlergehen dieser anfälligen Bevölkerungsgruppe zu gewährleisten, indem sie beraten und an die entsprechenden Stellen verwiesen wird.

Parallel dazu wurde eine Gemeinde-Hotline eingerichtet, um die Fragen der Bevölkerung zu beantworten.

Spital Freiburg verlegt erste Patienten: Um in der Stadt Freiburg möglichst viele freie Betten für Corona-Patienten zu haben, verlegt das Spital Freiburg erste Patienten an die Aussenstandorte. Es handelt sich laut Mitteilung dabei um Menschen, die keine komplexe medizintechnische Infrastruktur benötigen. Um die in den kommenden Tagen erwartete, sich rasch verändernde Gesundheitssituation zu bewältigen, muss das HFR sowohl die Anzahl Betten in den Akutabteilungen der Inneren Medizin als auch die Kapazitäten der Abteilung Intensivpflege erhöhen.

Gemeinden müssen sich anpassen: Schalter sollten möglichst geschlossen, Hygieneregeln und zwei Meter Abstand dringen eingehalten werden. Trotzdem muss der Betrieb in den Gemeinde- und Stadtbehörden weitergehen. Das kantonale Führungsorgan hat ihnen deshalb Richtlinien erteilt.

So werden Ersatzwahlen in den Gemeinden bis auf Weiteres verschoben. Der Gemeinderat darf tagen, auch wenn nicht alle Sitze besetzt sind. Die Parlamente in den Gemeinden – auch Gemeindeversammlungen – jedoch werden gestrichen. Vorgesehene kommunale Abstimmungen am 17. Mai dürfen stattfinden, der Kanton empfiehlt aber, sie zu verschieben.

Der Kanton Freiburg weist auch darauf hin, dass die Entsorgungszentren in den Gemeinden die öffentliche Hygiene gewährleisten würden. Sie müssten darum neu organisiert werden, damit sie trotz Massnahmen offen bleiben können.

Massnahmen in der Notschlafstelle: Die einzige Notschlafstelle des Kantons Freiburg bleibt offen, musste aber Anpassungen vornehmen. So wurden die Zimmer der Notschlafstelle La Tuile in Einzelzimmer umfunktioniert, statt drei Personen schläft jeweils nur eine im Zimmer. Um trotzdem genügend Betten zur Verfügung zu stellen, werden bei Bedarf Hotelzimmer gemietet. Der separate Bereich für Frauen wurde zu einer Sanitärabteilung, in der kranke Obdachlose übernachten können. Die Notschlafstelle wird häufiger geputzt und das Essen wird in zwei Schichten abgegeben, damit sich die Leute nicht zu nahekommen. Die Reportage aus der Notschlafstelle zum Nachhören:

14 Personen gebüsst: Übers Wochenende hat die Freiburger Kantonspolizei zwei Gruppen angetroffen, welche trotz Versammlungsverbot zusammen kamen. 14 Personen wurden deshalb bestraft, meldet die Polizei. Sie erinnert, dass man eine Geldstrafe von zwischen 100 und 250 Franken riskiert, wenn sich mehr als fünf Leute versammeln. Die grosse Mehrheit der Freiburgerinnen und Freiburger hielten sich daran, schreibt die Polizei weiter.

Kontrollen bei Baustellen: Die meisten staatlichen Baustellen im Kanton Freiburg werden baldmöglichst geschlossen. Für die privaten Baustellen gäbe es allerdings kein Verbot, das sagte die Freiburger Regierung am Freitagabend vor den Medien. Hingegen gebe es strenge Kontrollen, dass zum Beispiel die Mindestzahl an Personen in Containern beim Mittagessen nicht überschritten wird. Essen zum Beispiel mehr als 5 Personen in einer Gruppe zusammen, wird der Verstoss gemeldet und die Baustelle geschlossen.

Neue Verordnung in Freiburg: Der Freiburger Staatsrat hat eine Verordnung beschlossen, welche es ihm erlaubt, das Personal und Material der zwei Privatkliniken in der Stadt Freiburg zu beschlagnahmen. Das gab er am Freitagabend vor den Medien bekannt.

Die Clinique Générale der Gruppe Genolier wird geschlossen. Die letzten Patienten verlassen das Spital am Sonntag. 40 Pflegefachleute werden das Personal im Kantonsspital unterstützen. Gleichzeitig wird die Geburtsabteilung des Kantonsspitals in die Privatklinik Daler verlegt. Auch die Chirurgie soll in den Daler verlegt werden.

Mit diesen Massnahmen soll der erwartete Ansturm an Corona-Patienten im Kantonsspital bewältigt werden können. Die 12 Betten in der Intensivstation sollen binnen zwei Wochen auf 50 erhöht werden. Zudem hat Freiburg am Donnerstag offiziell bei der Armee um Hilfe gebeten.

Umziehen, aber richtig: So lange es in der Schweiz keine Ausgangssperre gibt, darf man auf den gesetzlichen Termin des 31. März hin zügeln. Das schreibt das kantonale Führungsorgan des Kantons Freiburg in einer Mitteilung. Ausnahmsweise darf am Sonntag, 22. März 2020, umgezogen werden.

Dabei muss man sich strikt an die Vorschriften halten: Halten Sie Distanz zu anderen Personen (mindestens 2 Meter). Waschen Sie sich sorgfältig und regelmässig die Hände. Vermeiden Sie wenn möglich Versammlungen mit mehr als 5 Personen. Wenn Sie Husten oder Fieber haben, bleiben Sie zuhause.

Bilanz nach einer Woche: Bei der Technik besteht Nachholbedarf. Es werden vorläufig keine Prüfungen geschrieben und es wird auch kein neuer Stoff eigeführt. Die Kinder haben vom 6. bis zum 17. April Ferien. Bis dann haben sie Fernunterricht.

Das Ziel ist aber nach wie vor, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Schuljahr abschliessen können. Die Schulen werden die Kinder von Personen, deren Dienste zur Bewältigung der Krise benötigt werden, so lange wie erforderlich betreuen, also auch während der Osterferien.

Längere Öffnungszeiten: Um die Kundenströme besser zu verteilen, dürfen die Lebensmittelläden im Kanton Freiburg länger offen haben. Morgens dürfen sie um 06:00 Uhr ihr Geschäft öffnen und es bis um 20:00 Uhr geöffnet haben. Dies von Montag bis Freitag, schreibt die Freiburger Kantonsregierung. Noch längere Öffnungszeiten gelten weiterhin für Lebensmittelläden in Bahnhöfen oder Tankstellen.

Kein Kantönligeist: Es sei nicht sinnvoll, wenn jeder Kanton eigene Regeln erlasse, so der kantonale Wirtschaftsdirektor Olivier Curty. Deshalb bleiben die Baustellen im Kanton Freiburg vorläufig geöffnet. Gleichzeitig sei es wichtig, dass alle Arbeitgeber die Gesundheit der Mitarbeitenden in den Fokus stellen.

Erster Todesfall: Eine Person, die an einer Lungenkrankheit litt und mit dem Coronavirus infiziert war, ist am Mittwochabend im Spital Freiburg gestorben. Die rund siebzigjährige Frau wurde vor einigen Tagen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus ins Spital eingeliefert. Das teilt der Kanton Freiburg mit.

Nicht mehr als zwei Kinder auf dem Spielplatz: In Corminboef haben Polizisten am Mittwoch Kinder und Eltern vom Spielplatz weggewiesen, berichtet der SRF-Reporter. Pro Spielplatz dürften nur zwei Kinder auf einmal anwesend sein. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Freiburg, dass sie Personen auch von Spielplätzen wegweise, wenn sich diese zu nahe kämen. Die Polizisten hätten auf der Grundlage der Verordnung des Bundesrates eingegriffen, wonach öffentliche und private Versammlungen verboten sind.

Gottéron-Spieler helfen beim Einkauf: Die Eishockey-Spieler von Fribourg Gottéron Killian Mottet, Adrien Lauper und Nathan Marchon bieten auf Instagram einen Heim-Lieferservice für ältere Leute an. Die einzigen Bedingungen: Die Kunden müssen mindestens 65 Jahre alt sein, müssen bar bezahlen und dürfen ausschliesslich lebensnotwendige oder andere dringende Produkte bestellen. Die drei Gottéron-Spieler kaufen dann die Waren ein und deponieren sie vor der Haustüre.

50 Millionen Franken für die Wirtschaft: Die Freiburger Kantonsregierung hat 50 Millionen Franken für ein erstes Massnahmenpaket bereitgestellt. Damit sollen die Freiburger Unternehmen angesichts der Coronakrise unterstützt werden, schreibt der Staatsrat.

Einerseits stehen allen betroffenen Unternehmen eine Kurzarbeitsentschädigung zur Verfügung, um die Löhne zu zahlen. Andererseits wird der Kanton Bankkredite verbürgen, damit Unternehmen rasch flüssige Mittel zur Verfügung haben. Zudem prüft der Kanton, wie er Einrichtungen und Vereine unterstützen kann, deren Anlässe abgesagt werden mussten. Die Hintergründe zum Nachhören:

Konsultativabstimmung zu Grossfreiburg abgesagt: Am 17. Mai hätten die neuen Gemeinden Avry, Belfaux, Corminboeuf, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran und Villars-sur-Glâne abstimmen sollen, wie sie über eine Fusion zu Grossfreiburg denken. Die Konsultativabstimmung wird nun aber abgesagt, weil sämtliche Informationsabende in den neun Gemeinden und den beiden Gemeinden mit Beobachterstatus abgesagt werden. Diese Veranstaltungen seien aber wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, sich eine freie Meinung bilden zu können. Deshalb hat der Lenkungsausschuss der konstituierenden Versammlung Grossfreiburgs die Abstimmung abgesagt. Zusammen mit dem Kanton Freiburg wird der Ausschuss die Auswirkungen der Absage analysieren.

Lösung für Gottesdienste: Die römisch-katholischen Gottesdienste werden für die Region Deutschfreiburg ab Freitag live aus der Kirche Rechthalten online und am Fernsehen auf Rega-TV übertragen. In der Kirche ist kein Publikum erlaubt.

Spitäler rechnen mit Anstieg: Das Freiburger Spital HFR wappnet sich für einen massiven Anstieg der Anzahl infizierter Patienten, die eine medizinische Versorgung benötigen. Es verdoppelt die Anzahl der Betten für die Innere Medizin auf 300 und verstärkt die Teams. Darum wurden chirurgische Aktivitäten am Standort Freiburg bereits reduziert. Zudem werden ab Donnerstag die Operationstrakte in Tafers und Riaz geschlossen, meldet das HFR. Damit soll Fachpersonal frei werden, das sich um Corona-Infizierte kümmern kann. Zudem werden die Notaufnahmen in Tafers und Riaz tagsüber konzentriert. In Freiburg wurden derweil die Zelte zur Schnelltriage der Coronavirus-Fälle in Betrieb genommen.

Freiburger Basketballer gewinnen Ligacup: In dieser Saison werden in den zwei höchsten Ligen keine Meistertitel vergeben, haben die Funktionäre von Swiss Basketball am Dienstag beschlossen. Die Männer von Fribourg Olympic allerdings erhalten als Sieger des Ligacups den Platz für die Qualifikationsspiele der Champions League. Bei den Frauen zählt Elfic Fribourg zu den Mannschaften, die europäisch spielen werden.

Sorge um das Gastgewerbe: Ständig klingelt das Telefon von Muriel Hauser, Präsidentin von Gastro Fribourg. Besitzerinnen und Besitzer von Restaurants fragen nach, wer tatsächlich schliessen müsse, oder ob sie einen Hauslieferservice einrichten dürften. «Wenn sie eingerichtet sind, dürfen sie liefern», sagt Muriel Hauser. Retten würde das die Branche aber nicht. Nicht alle Gastrobetriebe würden aber Kurzarbeit beantragen können, so Hauser.

Hotline für betroffene Geschäfte: Der Kanton Freiburg hat zusammen mit der Handels- und Industriekammer des Kantons HIFK eine Hotline eingerichtet. Alle betroffenen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer können sich dort informieren. Die Hotline «Ladenschliessung» wird bis Donnerstag bedient und ist unter 026 552 50 90 erreichbar, melden Kanton und HIFK.

Schulen bereiten Fernunterricht vor: Seit Montagmorgen sind die Pausenplätze und Schulzimmer im Kanton Freiburg leer. Die Lehrpersonen bereiten den Unterricht und die Unterlagen für die Schülerinnen und Schüler vor. Dabei wird den Kindern auch Material mit nach Hause gegeben, um beispielsweise Osterneste zu bauen.

Kantonsparlament sagt Session ab: Wegen des Coronavirus annulliert der Freiburger Grosse Rat die März-Session vom 24./25. März. Damit wird ein politisch heisses Dossier – die Sanierung der Pensionskasse des Staatspersonal – vorläufig auf Eis gelegt.

Umstrittene Sanierung der Pensionskasse gestoppt Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ein Aufschub der stark umstrittenen Gesetzesvorlage war von der Gewerkschaft VPOD verlangt worden. Sie erhofft sich von der Verschiebung, dass die Sanierung der Pensionskasse, die aus VPOD-Sicht zu stark zulasten der Versicherten geht, nochmals überdacht wird. Das Geschäft kann nun frühestens in der Mai-Session behandelt werden.

Das Büro des Grossen Rates begründete die Absage der Session am Montag mit der «sich rapide verschlechternden gesundheitspolizeilichen Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.»

Schulferien-Fahrplan für Busse: Die Freiburger Verkehrsbetriebe TPF stellen ab Mittwoch auf den Schulferien-Fahrplan um, meldet das Unternehmen. Die Busse fahren wie zu Zeiten der Osterferien. Auf dem gesamten Busnetz werden weniger Busse unterwegs sein. Ab Freitag werden auch keine Nachtbusse mehr fahren.

Kantonale Verwaltung reagiert: Zum Teil finden ihre Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anhörungen, die nicht nötig seien, würden verschoben, hiess es. Fristen für Verfahren werden bis Ende Mai verlängert.

Das Freiburger Strassenverkehrsamt macht bis 1. Mai keine praktischen Fahrprüfungen mehr. Lehrfahrausweise können bis Ende August verlängert werden, meldet das Strassenverkehrsamt. Dazu müssen Lehrfahrausweise per Post an das Amt zurückgeschickt werden am Schalter wird niemand mehr bedient.

Keine Tour de Romandie in diesem Jahr: Die Tour de Romandie wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sah sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen.

Die Westschweizer Rundfahrt hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Fünf Tage später wäre das Rennen mit World-Tour-Status mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gegangen.

Slow Up Murtensee abgesagt: Der Slow Up wäre am 26. April geplant gewesen. Nun wird er abgesagt, melden die Organisatoren. Der nächste autofreie Anlass rund um den Murtensee findet nächstes Jahr statt – voraussichtlich am 25. April 2021.