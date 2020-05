Noch in der Probezeit – und Mitten in der Coronakrise – geben die Kantonsärztinnen ihr Amt ab.

Dank einer speziellen Informatiklösung können Grossrätinnen und Grossräte auch von Zuhause aus abstimmen.

Das Freiburger Start-up Rovenso lässt seinen Sicherheitsroboter nun auch Oberflächen desinfizieren.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 7 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 3 auf einer Intensivstation. 84 Infizierte sind gestorben. (Stand 26.5.2020)

Dienstag, 26. Mai – Kantonsärztinnen gehen: Mitten in der Coronakrise muss der Kanton eine neue Kantonsärztin oder einen neuen Kantonsarzt suchen. Die beiden aktuellen Kantonsärztinnen – welche sich das Amt teilen – geben ihr Amt Ende Mai ab, nach nur gerade drei Monaten Probezeit. Sie arbeiten schon seit längerer Zeit nicht mehr.

Der Grund für den schnellen Abgang: Die Ärztinnen waren sich mit ihren Vorgesetzten nicht einer Meinung, wie das Amt geführt werden soll. Das steht in einer Mitteilung der Freiburger Gesundheitsdirektion. Amtsvorsteher Thomas Plattner übernimmt das Amt ad interim. Die Stelle wird ausgeschrieben.

Montag, 25. Mai – Grossratssession im Messezentrum mit einer Premiere: Im Saal des Forum Freiburg können die Distanzregeln des Bundesrates eingehalten werden. Dennoch gibt es Grossrätinnen und Grossräte, die zur Risikogruppe gehören und nicht vor Ort sein möchten. Diese können trotzdem an der Session teilnehmen – per Videokonferenz. Auch an den Abstimmungen können sie dank einer speziellen Informatiklösung teilnehmen.

Direktzahlungen werden vorzeitig ausbezahlt: Das Amt für Landwirtschaft vergütet den Bauernbetrieben in den nächsten Tagen insgesamt 100 Millionen Franken, um die finanzielle Situation während der Corona-Krise zu verbessern. Die Direktzahlungen erfolgen einen Monat vor dem üblichen Termin. Der Bund habe dieses Vorgehen genehmigt, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Das Geld fliesse so früher in die kantonale Wirtschaft und ermögliche es, die Liquiditätsengpässe aufgrund der Corona-Krise abzuschwächen.

Freitag, 22. Mai – Freiburger Start-up betraut Sicherheitsroboter mit zusätzlicher Aufgabe: Das Gerät namens Rovéo desinfiziert nun auch Oberflächen, die potenziell mit Viren verseucht sein könnten. Es war ursprünglich während der Nacht für die Sicherheit der Büros im Technopark von Villaz-St-Pierre zuständig.

Legende: Prototyp des Roboters Rovéo, der mit UV-Strahlen selbstständig Oberflächen desinfizieren kann. Printscreen Video der Firma Rovenso

Der Roboter hat vier Räder und kann sich autonom bewegen, er hat akustische und thermische Sensoren, mit Laser kann er Distanzen messen und so seine Umgebung in 3D aufzeichnen. Nun könne er auch Oberflächen aufspüren, die potenziell Viren tragen, etwa Türfallen, Getränkeautomaten oder Sitzungstische, sagte Thomas Estier, Chef des Start-ups Rovenso, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dazu wurden Rovéo spezielle UV-Lampen eingebaut, mit denen die DNA von Viren und Bakterien zerstört werden kann. Der Desinfektionsroboter befindet sich noch in der Testphase. Wenn er Anklang findet, will die Firma im Herbst oder Winter in Produktion gehen.

Mittwoch, 20. Mai – Weshalb Freiburg sich so stark für die Medien einsetzt: Im Kanton Freiburg leiden die Medien wegen der Coronapandemie unter massiven Einbussen bei den Werbeeinnahmen. Lokalzeitungen und das Lokalradio mussten Kurzarbeit einführen. Doch die Kantonsregierung will die Medienbetreiber mit über fünf Millionen Franken unterstützen.

Solch eine schnelle Hilfe für Medien ist eine Freiburger Spezialität und in vielen anderen Kantonen kaum denkbar. Der Grund: Die Medienvielfalt wird im zweisprachigen Kanton als besonders wichtig angesehen. Viele Leute haben auch Aktien einzelner Medientitel, was die Verbundenheit gegenüber der Lokalmedien zeigt.

Corona in der Arbeitswelt – halten sich die Firmen an die Regeln? Seit Mitte April hat es fast 1000 Kontrollen bei Freiburger Unternehmen gegeben. Einzelne mussten Anpassungen vornehmen. Es gab aber kein Betrieb, der wegen Verletzungen der Hygieneregeln geschlossen wurde. Das sei positiv, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. «Die Unternehmen des Kantons haben die Schutzkonzepte effizient umgesetzt.» Vor diesen grossen Kontrollen, am Anfang der Pandemie, legte der Kanton Freiburg jedoch drei Baustellen still.

Nach dem Ausbruch der Pandemie hat das kantonale Führungsorgan ein Team geschaffen, das die Hygiene- und Sicherheitsregeln kontrolliert. Es besteht aus Leuten aus dem Arbeitsinspektorat, der Kantonspolizei. Sie erhalten Unterstützung der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt SUVA. Die Kontrollen dauern bis mindestens Mitte Juni an.

Dienstag, 19. Mai – Sitzungen von Vereinsvorständen wieder erlaubt: Damit das Vereinsleben schrittweise wieder aufgenommen werden kann, hat das kantonale Führungsorgan beschlossen, alle Sitzungen von Vereinsvorständen ab sofort wieder zu erlauben, auch wenn mehr als fünf Personen anwesend sind. Wie das kantonale Führungsorgan mitteilt, gelten aber strenge Vorschriften: «Die Zahl der Sitzungsteilnehmenden ist zu beschränken und der Richtwert von vier Quadratmeter pro Person im Sitzungsraum ist ebenso zu garantieren wie der physische Abstand von 2 Meter zwischen den Personen während der Sitzung.»