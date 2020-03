Kanton spricht 50 Millionen Franken für die Wirtschaft

Konsultativabstimmung zu Grossfreiburg vom 17. Mai wurde abgesagt.

Spitäler Freiburg HFR rechnen mit massivem Anstieg der Infizierten und verdoppeln die Anzahl Betten auf 300.

50 Millionen Franken für die Wirtschaft: Die Freiburger Kantonsregierung hat 50 Millionen Franken für ein erstes Massnahmenpaket bereitgestellt. Damit sollen die Freiburger Unternehmen angesichts der Coronakrise unterstützt werden, schreibt der Staatsrat.

Einerseits stehen allen betroffenen Unternehmen eine Kurzarbeitsentschädigung zur Verfügung, um die Löhne zu zahlen. Andererseits wird der Kanton Bankkredite verbürgen, damit Unternehmen rasch flüssige Mittel zur Verfügung haben. Zudem prüft der Kanton, wie er Einrichtungen und Vereine unterstützen kann, deren Anlässe abgesagt werden mussten.

Konsultativabstimmung zu Grossfreiburg abgesagt: Am 17. Mai hätten die neuen Gemeinden Avry, Belfaux, Corminboeuf, Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran und Villars-sur-Glâne abstimmen sollen, wie sie über eine Fusion zu Grossfreiburg denken. Die Konsultativabstimmung wird nun aber abgesagt, weil sämtliche Informationsabende in den neun Gemeinden und den beiden Gemeinden mit Beobachterstatus abgesagt werden. Diese Veranstaltungen seien aber wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, sich eine freie Meinung bilden zu können. Deshalb hat der Lenkungsausschuss der konstituierenden Versammlung Grossfreiburgs die Abstimmung abgesagt. Zusammen mit dem Kanton Freiburg wird der Ausschuss die Auswirkungen der Absage analysieren.

Spitäler rechnen mit Anstieg: Das Freiburger Spital HFR wappnet sich für einen massiven Anstieg der Anzahl infizierter Patienten, die eine medizinische Versorgung benötigen. Es verdoppelt die Anzahl der Betten für die Innere Medizin auf 300 und verstärkt die Teams. Darum wurden chirurgische Aktivitäten am Standort Freiburg bereits reduziert. Zudem werden ab Donnerstag die Operationstrakte in Tafers und Riaz geschlossen, meldet das HFR. Damit soll Fachpersonal frei werden, das sich um Corona-Infizierte kümmern kann. Zudem werden die Notaufnahmen in Tafers und Riaz tagsüber konzentriert. In Freiburg wurden derweil die Zelte zur Schnelltriage der Coronavirus-Fälle in Betrieb genommen.

Freiburger Basketballer gewinnen Ligacup: In dieser Saison werden in den zwei höchsten Ligen keine Meistertitel vergeben, haben die Funktionäre von Swiss Basketball am Dienstag beschlossen. Die Männer von Fribourg Olympic allerdings erhalten als Sieger des Ligacups den Platz für die Qualifikationsspiele der Champions League. Bei den Frauen zählt Elfic Fribourg zu den Mannschaften, die europäisch spielen werden.

Sorge um das Gastgewerbe: Ständig klingelt das Telefon von Muriel Hauser, Präsidentin von Gastro Fribourg. Besitzerinnen und Besitzer von Restaurants fragen nach, wer tatsächlich schliessen müsse, oder ob sie einen Hauslieferservice einrichten dürften. «Wenn sie eingerichtet sind, dürfen sie liefern», sagt Muriel Hauser. Retten würde das die Branche aber nicht. Nicht alle Gastrobetriebe würden aber Kurzarbeit beantragen können, so Hauser.

Hotline für betroffene Geschäfte: Der Kanton Freiburg hat zusammen mit der Handels- und Industriekammer des Kantons HIFK eine Hotline eingerichtet. Alle betroffenen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer können sich dort informieren. Die Hotline «Ladenschliessung» wird bis Donnerstag bedient und ist unter 026 552 50 90 erreichbar, melden Kanton und HIFK.

Schulen bereiten Fernunterricht vor: Seit Montagmorgen sind die Pausenplätze und Schulzimmer im Kanton Freiburg leer. Die Lehrpersonen bereiten den Unterricht und die Unterlagen für die Schülerinnen und Schüler vor. Dabei wird den Kindern auch Material mit nach Hause gegeben, um beispielsweise Osterneste zu bauen.

Kantonsparlament sagt Session ab: Wegen des Coronavirus annulliert der Freiburger Grosse Rat die März-Session vom 24./25. März. Damit wird ein politisch heisses Dossier – die Sanierung der Pensionskasse des Staatspersonal – vorläufig auf Eis gelegt.

Umstrittene Sanierung der Pensionskasse gestoppt Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ein Aufschub der stark umstrittenen Gesetzesvorlage war von der Gewerkschaft VPOD verlangt worden. Sie erhofft sich von der Verschiebung, dass die Sanierung der Pensionskasse, die aus VPOD-Sicht zu stark zulasten der Versicherten geht, nochmals überdacht wird. Das Geschäft kann nun frühestens in der Mai-Session behandelt werden.

Das Büro des Grossen Rates begründete die Absage der Session am Montag mit der «sich rapide verschlechternden gesundheitspolizeilichen Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.»

Schulferien-Fahrplan für Busse: Die Freiburger Verkehrsbetriebe TPF stellen ab Mittwoch auf den Schulferien-Fahrplan um, meldet das Unternehmen. Die Busse fahren wie zu Zeiten der Osterferien. Auf dem gesamten Busnetz werden weniger Busse unterwegs sein. Ab Freitag werden auch keine Nachtbusse mehr fahren.

Kantonale Verwaltung reagiert: Zum Teil finden ihre Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anhörungen, die nicht nötig seien, würden verschoben, hiess es. Fristen für Verfahren werden bis Ende Mai verlängert.

Das Freiburger Strassenverkehrsamt macht bis 1. Mai keine praktischen Fahrprüfungen mehr. Lehrfahrausweise können bis Ende August verlängert werden, meldet das Strassenverkehrsamt. Dazu müssen Lehrfahrausweise per Post an das Amt zurückgeschickt werden – am Schalter wird niemand mehr bedient.

Keine Tour de Romandie in diesem Jahr: Die Tour de Romandie wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sah sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen.

Die Westschweizer Rundfahrt hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Fünf Tage später wäre das Rennen mit World-Tour-Status mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gegangen.

Slow Up Murtensee abgesagt: Der Slow Up wäre am 26. April geplant gewesen. Nun wird er abgesagt, melden die Organisatoren. Der nächste autofreie Anlass rund um den Murtensee findet nächstes Jahr statt – voraussichtlich am 25. April 2021.