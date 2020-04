Die Absagen von Grossanlässen kippt auch das Musikfestival «Bad Bonn Kilbi».

In einer gemeinsamen Mitteilung unterstützen elf Freiburger Parteien und Gruppierungen die Arbeit der Behörden und der Regierung.

Das Freiburger Spital lockert wieder die Regeln für Besucherinnen und Besucher.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 46 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 6 auf einer Intensivstation. 78 Infizierte sind gestorben. (Stand 30.4.2020)

Weitere Informationen

Mittwoch, 29. April, Keine «Bad Bonn Kilbi» 2020: Das Musikfestival hätte Anfang Juni seine 30. Durchführung gefeiert. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Internetseite, wegen der coronabedingten Absage werde «ein erheblicher finanzieller Schaden» entstehen, dessen Ausmass noch nicht klar sei. Finanziell treffe das Viele: «die Künstler*innen, die Techniker*innen, die Agenturen, das lokale Gewerbe, die Sicherheitsleute, die Cateringstände, die Lieferant*innen und weitere Partner*innen».

Auch das Konzertlokal Bad Bonn in Düdingen sei betroffen: «Die Finanzierung des Konzertlokals stammt grösstenteils aus den nun fehlenden Kilbi-Einnahmen», schreiben die Veranstalter. Die Durchführung einer nächsten «Bad Bonn Kilbi» im Jahr 2021 sei froh um finanzielle Unterstützung durch Fans.

Dienstag, 28. April, Grosse Einigkeit unter Politikerinnen: In Freiburg sind sich für einmal alle Parteien einer Meinung. Das hat Seltenheitswert. Alle Freiburger Parteien unterstützen die Regierung. Wieso ist das so? Unser Korrespondent erklärt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Politik in Coronazeiten In Freiburg sind sich für einmal alle einig 28.04.2020 Mit Audio

Montag, 27. April, ein Besuch beim Coiffeur: Wochenlang war der Coiffeursalon Fasel für Damen und Herren in Tafers geschlossen. Am Montag konnte ihn Daniela Hayoz wieder eröffnen. Ohne Masken ging das aber nicht: Kunden und Coiffeuse mussten eine Maske tragen. Vor dem Eingang zum Salon wurden Stühle aufgestellt, damit die wartenden Kunden den Sicherheitsabstand einhalten konnten. Eigentlich wäre das Geschäft am Montag geschlossen. An diesem besonderen Montag machte Coiffeur Fasel jedoch eine Ausnahme. Eindrücke aus Tafers gibt es hier:

Bild 1 / 4 Legende: Ungewohntes Bild: Coiffeuse und Kunde müssen eine Maske tragen. Patrick Mülhauser/SRF Bild 2 / 4 Legende: Warten auf das Haareschneiden in Tafers. Der Abstand wird eingehalten. Patrick Mülhauser/SRF Bild 3 / 4 Legende: Die Masken sollen vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen. Patrick Mülhauser/SRF Bild 4 / 4 Legende: Ein ungewohntes Bild bietet sich im Coiffuresalon in Tafers. Patrick Mülhauser/SRF

Die Spitäler lockern die Regeln für die Besucherinnen und Besucher: Wer länger als zwei Wochen in einem Freiburger Spital liegt und nicht oder nicht mehr am Coronavirus erkrankt ist, darf wieder Besuch empfangen. Die Besuche sind jedoch klar geregelt. Pro Woche dürfen nur zwei Personen die Patientin oder den Patienten besuchen. Pro Besuch ist nur eine Person erlaubt.

Die Besucherin/der Besucher muss eine Schutzmaske tragen, die Hände desinfizieren, einen Meter vor dem Bett Platz nehmen und darf die Patientin/den Patienten nicht berühren. Persönliche Gegenstände, wie Kleider oder Handtaschen, werden auf dem Schoss behalten oder auf den Boden gestellt. Wie das Spital Freiburg am Montag mitteilt, können die Massnahmen jederzeit wieder verschärft werden.