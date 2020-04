Keine Präsenzveranstaltungen mehr an der Uni Freiburg

Fast alle Spitäler haben ihre Intensivstation aufgerüstet. Der Freiburger Krisenmanager gibt Einblick in die Strategie.

Ab Montag, 20. April, dürfen im Kanton Freiburg wieder Märkte stattfinden, wenn sie sich an gewisse Bedingungen halten.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 60 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 8 auf einer Intensivstation. 74 Infizierte sind gestorben. (Stand 21.4.2020)

Dienstag, 21. April, Universität bleibt leer: Im Frühlingssemester 2020 finden an der Universität Freiburg laut Mitteilung keine Präsenzveranstaltungen mehr statt. Der Unterricht und der grösste Teil der Prüfungen werden aus der Ferne durchgeführt.

Alle Studierenden können ihre Prüfungen ablegen und am üblichen Prüfungszeitraum vom Mai/Juni wird im Grundsatz festgehalten. Die Fakultäten werden den erschwerten Bedingungen der Prüfungsvorbereitung Rechnung tragen und können darüber hinaus im Einzelfall Ersatzlösungen für besondere Konstellationen vorsehen. Auch werden sie die besondere Situation der mobilisierten Studierenden berücksichtigen.

Montag, 20. April, Markt im Kanton Freiburg: Obwohl es eigentlich laut Bundesrat verboten ist, jetzt Lebensmittelmärkte durchzuführen, gibt es für die Kantone gewissen Handlungsspielraum, dies trotzdem zu tun. Im Kanton Freiburg findet seit Montag wieder eine Art Markt statt, allerdings in einer neuen Variante: Statt an zwei Tagen die Woche, findet der neuartige Markt nun täglich von Montag bis Samstag statt.

Bilanz der Polizei: An diesem dritten Wochenende der Osterferien waren die Polizeistreifen laut Mitteilung vor Ort und vor allem an den «Hotspots» des Kantons sehr präsent. Im Allgemeinen stellten sie fest, dass die Bevölkerung die vom BAG erlassenen Richtlinien gut befolgt hat. Sie verhängte jedoch 82 Ordnungsbussen für Versammlungen von mehr als 5 Personen und für die Missachtung des Social Distancing. Darüber hinaus wurden den zuständigen Behörden 4 Anzeigen zugestellt, hauptsächlich wegen der Nichteinhaltung eines Zugangsverbots zu öffentlichen Plätzen oder Parks.

Freitag, 17. April, der Krisenmanager: Er hilft mit, den Kanton Freiburg durch die Krise zu führen, bei ihm laufen die Fäden zusammen: Ronald Vonlanthen ist Medizinischer Direktor der Freiburger Spitäler (HFR) und auch Teil des kantonalen Führungsstabs. Seit Anfang der Corona-Krise ist er täglich eingespannt und fällt – zusammen mit anderen – die wichtigsten Entscheide. Er lerne gerade sehr viel. Die Krise werde ihn und uns ausserdem noch länger beschäftigen.

Donnerstag, 16. April, Bewilligungen für Marktstände: Die Lebensmittelmärkte im Kanton können laut Mitteilung wieder stattfinden, auch in der Stadt Freiburg. Der neue Markt wird ab Montag, 20. April 2020, während der ganzen Woche stattfinden, und dies von Montag bis Samstag ab 6 Uhr. Die Marktstände werden auf die Wochentage aufgeteilt, und dies nach Massgabe der Wünsche und Verfügbarkeiten der Händler. Die Stände werden in ausreichendem Abstand zueinander platziert, um Ansammlungen jeder Art zu vermeiden.

Mittwoch, 15. April, 6 Millionen für den Tourismus: Der Freiburger Staatsrat hat eine Finanzhilfe von sechs Millionen Franken für die Tourismusbranche und insbesondere die Hotellerie beschlossen. Zugleich stellte er am Mittwoch weitere Massnahmen in Aussicht, um den Tourismus nach der Corona-Krise wieder in Gang zu bringen.

Mit einem Teil der fünf Millionen Franken sollen speziell jene Betriebe unterstützt werden, die einen Miet- oder Pachtzins bezahlen müssen. Weiter stellt der Kanton dem Freiburger Tourismusverband eine Million Franken in Form eines zinslosen Darlehens zur Verfügung. Das Geld muss innert zehn Jahren zurückbezahlt werden.

5000 Gesuche für Kurzarbeit: Beim Amt für den Arbeitsmarkt im Kanton Freiburg wurden über 5000 Anträge auf Kurzarbeitsentschädigung eingereicht. 90 Prozent der Gesuche wurden laut Mitteilung gutgeheissen. Die Arbeitslosenkasse hat bereits Kurzarbeitsentschädigungen in der Höhe von insgesamt 6.4 Millionen Franken ausgezahlt.

Montag, 13. April, mehr Anzeigen: Am Osterwochenende hat die Kantonspolizei über 200 Personen angezeigt, die gegen Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit verstossen haben. 176 Bussen wurden ausgesprochen, weil die Distanzregeln oder das Verbot von Ansammlungen von mehr als fünf Personen nicht eingehalten wurden, schreibt die Kantonspolizei. Zudem seien Zutrittsverbote zu öffentlichen Plätzen und Parks missachtet worden, und Patrouillen intervenierten in Geschäften und Gaststätten, welche die Richtlinien nicht beachtet hatten.

Bei einer zu grossen Ansammlung von Leuten wird nach Auskunft der Medienstelle der Kantonspolizei Freiburg jede einzelne anwesende Person gebüsst. Die Anzahl der Anzeigen sei über die Ostertage deutlich höher als durchschnittlich in den Tagen zuvor.

Dienstag, 7. April, Freiburger wollen Impfstoff herstellen: Das Start-up Innomedica forscht in Marly an einer Corona-Impfung. Wie erfolgsversprechend ist das? Unsere Reporterin hat das Unternehmen besucht, und unser Wissenschaftsredaktor schätzt die Chancen für einen Impfstoff aus Marly ein.