Im Kanton Freiburg sind derzeit 55 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 8 auf einer Intensivstation. 76 Infizierte sind gestorben. (Stand 24.4.2020)

Freitag, 24. April, Keine Noten bis Ende Schuljahr: Im Kanton Freiburg werden an den obligatorischen Schulen bis Ende Schuljahr weder Prüfungen stattfinden noch Noten vergeben. Im Schulzeugnis wird dies entsprechen vermerkt, meldet die Erziehungsdirektion des Kantons Freiburg. Für den Übertritt in die Orientierungsschule werden die Noten des ersten Semesters berücksichtigt.

Die Aufnahmeprüfungen für die Fachmittel- und Handelsmittelschule wurden abgesagt. Aus diesem Grund wurden die Aufnahmebedingungen angepasst. Es müssen weniger Punkte im Zeugnis erreicht werden als zuvor.

Bei der Aufnahme ans Collège ändert sich nicht. Der Kanton will jedoch an den schriftlichen Abschlussprüfungen für die gymnasiale Maturität festhalten. Der Bundesrat muss dies noch genehmigen.

Bis der Präsenzunterricht am 11. Mai wieder losgeht, wird der Fernunterricht an den obligatorischen Schulen angepasst. Bisher habe man primär Stoff behandelt, der vor dem Fernunterricht erarbeitet worden war. Nur würden neue Kenntnisse und Kompetenzen erlernt, schreibt die Erziehungsdirektion.

Maisingen vom Balkon aus: Bereits am Mittwoch hat die Kantonsregierung die Kinder und Jugendliche im Kanton aufgerufen, auf das traditionelle Maisingen zu verzichten. Nun hat sie Ideen präsentiert, wie die Tradition trotzdem durchgeführt werden kann. Zwischen 10 und 14 Uhr sollen die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Balkon, aus dem Fenster heraus oder im Garten singen, lautet der Vorschlag des Konservatoriums.

Der Höhepunkt sei eine gemeinsame Aufführung um 19 Uhr, bei der gemeinsam «Alle Vögel sind schon da» gespielt werden soll.

Das Freiburger Lokalradio RadioFreiburg spielt zudem Gesänge von Schülerinnen und Schülern, welche diese zuvor zu Hause aufgenommen haben.

Medizinische Permamence wieder im Normalbetrieb: Die Notaufnahme des HFR wird nun die Rolle als Covid-19-Behandlungspfad übernehmen. Bisher hat dies die Permanence im Pérolles übernommen. Da die Anzahl neuer Fälle zurückgegangen ist, kann sie wieder normal geöffnet werden, schreibt das Kantonale Führungsorgan.

Mittwoch, 22. April, Spital Freiburg lanciert Telemedizin-Projekt: Das Coronavirus hat dem telemedizinischen Pilotprojekt am Freiburger Spital (HFR) Auftrieb gegeben. Dieses Projekt sollte in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Nun wurde das telemedizinische Zentrum bereits innerhalb von drei Wochen eingerichtet. Statt zum Arzt zu gehen, kommt eine Pflegeperson mit einem Koffer zum Patienten nach Hause. Ein Arzt gibt via Kamera Anweisungen. Künftig sollen rund 200 Telekonsultationen pro Tag stattfinden.

Bild 1 / 4 Legende: Eine Pflegeperson geht mit einem Diagnosekoffer zum Patienten. Im Koffer sind medizinischen Geräte, die mit dem telemedizinischen Zentrum vernetzt sind. Sie werden also direkt an das Zentrum im Freiburger Spital übermittelt. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Gefährdete Personen und Risikogruppen sind oft auf punktuelle ambulante Sprechstunden angewiesen, dürfen aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihr Zuhause aber nicht verlassen. So können sie trotzdem untersucht werden. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Der Arzt im telemedizinischen Zentrum erhält die gesammelten Daten und kann die Patientin oder den Patienten aus der Distanz betreuen. Während der gesamten Sprechstunde sehen sich Arzt und Patient gegenseitig über die eingebaute Kamera. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Diese neue Ferndiagnose richtet sich in erster Linie an Pflegeheime, spezialisierte Einrichtungen und Spitex-Dienste und geschieht in Absprache mit den behandelnden Ärzten. Bis zu 200 Konsultationen pro Tag sollen einst durchgeführt werden. Keystone

Kinder sollen auf Tradition des Maisingens verzichten: Das Kantonale Führungsorgan empfiehlt Kindern und Jugendlichen, in diesem Jahr nicht von Tür zu Tür zu singen zu gehen. Das Maisingen gehört zum freiburgischen Kulturerbe. Mit dem Brauch könnten Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten werden, so das Führungsorgan. Auch wenn weniger als fünf Kinder gemeinsam singen und die zwei Meter einhalten, widerspreche das Maisingen die Verpflichtung, den Kontakt auf ein Minimum zu beschränken.

Freiburger Kantonsregierung mit zweitem Corona-Unterstützungspaket: Die Freiburger Wirtschaft wird mit weiteren 18 Millionen Franken unterstützt. Dies soll den Selbstständigerwerbenden und den Jungunternehmen zugutekommen, meldet die Volkswirtschaftsdirektion.

12 Millionen davon setzt die Kantonsregierung ein, um zu helfen, deren Fixkosten zu zahlen. Der Kanton Freiburg übernimmt eine Monatsmiete von Restaurants oder Selbstständigen, die zu Hause arbeiten, falls auch deren Vermieter mitspielt und eine Monatsmiete erlässt.

Die übrigen gegen 6 Millionen Franken soll Jungunternehmen unterstützen. Sie können zusätzlich zu den Krediten, die der Bund gewährt, einen Kredit von bis zu 250'000 Franken beantragen, für welchen der Kanton bürgt. Zudem stellt der Kanton ihnen kostenlos Beratungen und Coachings bereit, für nach der Krise.

Bereits Mitte März hatte die Freiburger Kantonsregierung bekannt gegeben, sie stelle für die Unterstützung der Freiburger Wirtschaft in der Corona-Krise einen Globalbetrag von 50 Millionen Franken bereit.

Dienstag, 21. April, Universität bleibt leer: Im Frühlingssemester 2020 finden an der Universität Freiburg laut Mitteilung keine Präsenzveranstaltungen mehr statt. Der Unterricht und der grösste Teil der Prüfungen werden aus der Ferne durchgeführt.

Alle Studierenden können ihre Prüfungen ablegen und am üblichen Prüfungszeitraum vom Mai/Juni wird im Grundsatz festgehalten. Die Fakultäten werden den erschwerten Bedingungen der Prüfungsvorbereitung Rechnung tragen und können darüber hinaus im Einzelfall Ersatzlösungen für besondere Konstellationen vorsehen. Auch werden sie die besondere Situation der mobilisierten Studierenden berücksichtigen.

Montag, 20. April, Markt im Kanton Freiburg: Obwohl es eigentlich laut Bundesrat verboten ist, jetzt Lebensmittelmärkte durchzuführen, gibt es für die Kantone gewissen Handlungsspielraum, dies trotzdem zu tun. Im Kanton Freiburg findet seit Montag wieder eine Art Markt statt, allerdings in einer neuen Variante: Statt an zwei Tagen die Woche, findet der neuartige Markt nun täglich von Montag bis Samstag statt.

Bilanz der Polizei: An diesem dritten Wochenende der Osterferien waren die Polizeistreifen laut Mitteilung vor Ort und vor allem an den «Hotspots» des Kantons sehr präsent. Im Allgemeinen stellten sie fest, dass die Bevölkerung die vom BAG erlassenen Richtlinien gut befolgt hat. Sie verhängte jedoch 82 Ordnungsbussen für Versammlungen von mehr als 5 Personen und für die Missachtung des Social Distancing. Darüber hinaus wurden den zuständigen Behörden 4 Anzeigen zugestellt, hauptsächlich wegen der Nichteinhaltung eines Zugangsverbots zu öffentlichen Plätzen oder Parks.

Freitag, 17. April, der Krisenmanager: Er hilft mit, den Kanton Freiburg durch die Krise zu führen, bei ihm laufen die Fäden zusammen: Ronald Vonlanthen ist Medizinischer Direktor der Freiburger Spitäler (HFR) und auch Teil des kantonalen Führungsstabs. Seit Anfang der Corona-Krise ist er täglich eingespannt und fällt – zusammen mit anderen – die wichtigsten Entscheide. Er lerne gerade sehr viel. Die Krise werde ihn und uns ausserdem noch länger beschäftigen.