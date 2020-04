Marktstände mit Lebensmittel sind wieder erlaubt.

Lastwagen haben Schutzmaterial von Genf nach Freiburg gebracht.

Die Polizei hat übers Wochenende rund hundert Bussen verteilt, weil sich die Leute nicht an die Massnahmen gehalten haben.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 80 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 20 auf einer Intensivstation. 46 Infizierte sind gestorben. (Stand 9.4.2020)

Weitere Informationen

Donnerstag, 9. April, Lockerung im Bereich der Märkte: Das Kantonale Führungsorgan hat entschieden, das Öffnen von Marktständen unter gewissen Bedingungen zu erlauben. Zugelassen sind nur Lebensmittelstände. Sie müssen 50 bis 80 Meter voneinander entfernt sein. Die Händlerinnen und Händler müssen dafür besorgt sein, dass in der Warteschlange 2 Meter Abstand gehalten wird. Die Gemeinden organisieren die Markttage und lassen die Händlerinnen und Händler zu.

Dienstag, 7. April, Erster Konvoi mit Sanitätsmaterial in Freiburg eingetroffen: Fünf Lastwagen mit über 30 Tonnen Material haben am Dienstag Material von Genf nach Freiburg gebracht. Das Kantonale Führungsorgan KFO hat sich in Zusammenarbeit mit mehreren anderen Kantonen und Spitaleinrichtungen an einer Bestellung von Sanitätsmaterial beteiligt. Das Material stammt aus China. Es ist am Montag in Genf eingetroffen und wurde dort kontrolliert.

Im Einzelnen handelt es sich um:

995'400 Chirurgenmasken

299'680 FFP2-Atemschutzmasken

220'000 Schutzbrillen

1'347'000 nicht gepuderte Nitril-Handschuhe (Grössen S–XL)

Die Regierung schreibt in einer Mitteilung, dass das Material für Freiburger Spitäler, Heime und Spitexnorganisationen reserviert ist. Falls sich die Situation noch weiter verschlechtere, sollte es für zehn Tage reichen.

Freiburger wollen Impfstoff herstellen: Das Start-up Innomedica forscht in Marly an einer Corona-Impfung. Wie erfolgsversprechend ist das? Unsere Reporterin hat das Unternehmen besucht, und unser Wissenschaftsredaktor schätzt die Chancen für einen Impfstoff aus Marly ein.

Montag, 6. April, 15 Todesfälle übers Wochenende: Innerhalb der letzten Tage sind im Kanton Freiburg 15 Personen an Covid-19 gestorben. Zum Vergleich: vom ersten Todesfall am 19. März bis zu diesem Wochenende starben 26 Menschen am Virus. Damit ist die Zahl der Todesfälle nun auf 41 gestiegen, meldet der Kanton Freiburg.

Übers Wochenende hat die Polizei rund hundert Bussen verteilt. 52 Bussen, weil der Abstand zwischen den Personen nicht eingehalten wurden, 44 Bussen, weil sich mehr als fünf Leute getroffen haben und 3 Bussen, weil ein geschlossener Perimeter betreten wurden – wie zum Beispiel die Île d'Igoz, die Insel im Greyerzsee.

Mit Instagram Zusammenhalt stärken: Das Freiburger Spital und das Kantonale Führungsorgan haben den Instagram-Account fr_together geschaffen. Dabei berichten sie über das Leben und die Arbeit während des Kampfes gegen die Coronakrise. Dabei solle der Zusammenhalt gestärkt werden, schreiben die Behörden in einer Mitteilung. Dabei gewähren sie einen Einblick hinter die Kulissen. Man sieht, wie eine Plakatkampagne gestaltet wird, oder mit welchen Zeichnungen die Kinder sich beim Spitalpersonal bedanken.

Sonntag, 5. April, Bundesrat Berset freut sich auf ein Spiel von Fribourg-Gottéron: Der Gesundheitsminister aus dem Kanton Freiburg steht derzeit besonders im Fokus. Alain Berset tritt mehrmals pro Woche vor die Medien, steht ihnen täglich Red und Antwort und sprach in der Sonntagspresse auch über Persönliches. So sei er seit Februar nicht mehr zu Hause bei seiner Familie gewesen, sagte der Freiburger der Sonntagszeitung. Er lebe praktisch isoliert in Bern. Aber er freue sich auf ein Spiel des Eishockey-Clubs Fribourg-Gottéron, sagt Berset. Der spiele im Herbst wieder, und so lange werde diese Welle der Corona-Krise wohl nicht andauern. Vorausgesetzt, alle hielten sich an die Massnahmen.

Samstag, 4. April, grösster Anstieg seit Messbeginn: Von Freitag auf Samstag mussten die Freiburger Spitäler 12 Personen mehr aufnehmen. Das ist der grösste Sprung innerhalb eines Tages seit dem 18. März.

Vom Restaurant zum Take-away: Das Restaurant Maggenberg in Tafers serviert derzeit das Menu durch die Terrassentüre. Statt zu dritt steht Wirt Roger Neuhaus derzeit allein in der Küche: «Ich kann nicht mehr à la minute kochen.» Er musste umdenken und sich neu organisieren. Sein Take-away decke seinen Lohn nicht. «Ich bin froh, wenn ich die Miete zahlen kann.» Und einfach herumsitzen und Fernsehen wolle er auch nicht.

Freitag, 3. April, Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen: Der Fernunterricht gilt auch für Sonderschulen. Kinder mit Lernschwierigkeiten oder anderen Beeinträchtigungen bekommen aber Unterstützung durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, teilt der Kanton Freiburg mit.

Die Betreuerinnen müssten besonders kreativ sein und die Kinder eng begleiten, sei es digital – etwa per Mail oder Videokonferenz –, sei es physisch, am Gartenzaun oder am offenen Fenster.

Wenn Kinder oder Eltern Fragen in Bezug auf die Schule haben, sollen sie sich zuerst an ihre Klassenlehrperson wenden, an die schulische Heilpädagogin oder die Schuldirektion, schreibt die Freiburger Erziehungsdirektion. Für Schwierigkeiten, die sich durch das Zuhausebleiben ergeben könnten – Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern, Motivationsschwierigkeiten oder Ängste – können sie sich an die Hotline 026 552 60 00 wenden.

«Stars of Sounds» in Murten ist abgesagt: Das Festival hätte vom 2. bis 4. Juli 2020 stattfinden sollen. Das Organisationskomitee schreibt, es werde immer unwahrscheinlicher, dass die gewünschten Bands verpflichtet werden könnten. Diese würden ihre Tourneen wegen des Corona-Virus verschieben oder sogar absagen.

Das gleichnamige Festival in Aarberg (BE) wird vom Juni auf 3.-5. September verschoben (und gleichzeitig um einen Tag verlängert).