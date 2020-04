Der Verkauf von Samen, Setzlingen und Blumenerde wird unter strengen Bedingungen erlaubt, nicht nur per Lieferung.

Die Exekutiven der Freiburger Gemeinden sollen sich weiterhin treffen. Und sei es via Telefonkonferenz.

Der Kanton Freiburg hat Fragen geklärt, die sich wegen des Coronavirus rund um das Sterben von Angehörigen stellen.

Der Kanton Freiburg zählt 525 Corona-Fälle. 23 Menschen sind wegen des Virus gestorben. (Stand 1.4.2020)

Weitere Informationen

Donnerstag, 2. April, Konservatorium unterrichtet per Live-Stream: Auch bei Musikschulen gilt Fernunterrcht. Viele Musiklehrerinnen und -lehrer am Konservatorium Freiburg unterrichten per Videokonferenz. So auch Klarinettenlehrer Beat Rosenast. Seine 24 Schülerinnen und Schüler unterrichtet er nun von zu Hause aus per Video. Das sei schwierig: «Es ist schwierig zum Beispiel zu schauen, ob sie das Mundstück auch richtig im Mund haben, oder die neuen Griffe richtig drücken», sagt Rosenast. Auch die Verzögerung sei eine Herausforderung. Es sei aber wichtig, dass die Kinder weiterhin Spass hätten und auch solche Dinge weiterhin machen können.

Mittwoch, 1. April, Samen, Setzlingen und Blumenerde: Deren Verkauf vor Ort wird unter Bedingungen erlaubt. Diese Massnahme entspreche einem dringenden Bedürfnis der Bevölkerung, schreibt das Freiburger Führungsorgan.

Die Auflagen sind aber streng: So dürfen Kundinnen und Kunden zwar bestellte Waren abholen, sie müssen dabei aber in ihrem Fahrzeug bleiben. In einen Blumenladen oder in Gewächshäuser dürfen sie nicht. Der Verkauf von sonstigem Material für das Gärtnern bleibt verboten. Die Regeln im Detail sind auf der Website des Kantons, Link öffnet in einem neuen Fenster aufgelistet.

Richtlinien für die Freiburger Gemeinden: Damit die Gemeinderäte ihre wichtigsten Aufgaben erfüllen und notwendige Beschlüsse fassen können, müssen sie nach Ansicht der Freiburger Kantonsregierung ihre Sitzungen abhalten. Allenfalls seien auch Video- oder Telefonkonferenzen möglich.

Gemeindeversammlungen und Parlamentssessionen hingegen sind im Kanton Freiburg bereits Mitte März abgesagt worden und sämtliche Fristen für diese Instanzen auf Eis gelegt.

Die Gemeindeabstimmungen vom 17. Mai im Kanton Freiburg sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Auch Unterschriftensammlungen für Referenden und Initiativen sind untersagt. Die Sammelfristen dafür stehen still.

Dienstag, 31. März, Antworten auf Fragen rund um das Lebensende: «Kann ich einen sterbenden Angehörigen besuchen?» «Wie viele Menschen dürfen an der Trauerfeier anwesend sein?» Diese und andere Fragen stellen sich wegen des Coronavirus. Der Kanton Freiburg hat auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster Antworten zusammengestellt.

So sieht gelebte Solidarität aus: In Zeiten von Corona ist die Solidarität gross. Auch Personen ohne jegliche Ausbildung im Gesundheitsfach packen jetzt mit an. Rund 30 Freiwillige hat das Kantonsspital Freiburg gesucht – und hat Dossiers von knapp 1000 Personen erhalten. Sie wollen das Personal entlasten.

Montag, 30. März, Freiburger Polizei büsst 61 Personen: Weil sie gegen die Massnahmen verstossen haben, wurden im Kanton Freiburg in den letzten zwei Wochen 61 Personen gebüsst. Sie haben Abstände nicht eingehalten oder sich mit mehr als vier anderen Personen getroffen, schreibt die Freiburger Kantonspolizei.

Im Grossen und Ganzen würden sich die Leute aber an die Massnahmen halten. Einige Parks oder öffentliche Gärten hätten eingezäunt werden müssen, weil sich dort viele Jugendliche getroffen hatten. Problematisch ist laut Polizei das Verhalten auf der Strasse. Zwar habe der Verkehr um rund 30 Prozent abgenommen. Weil es mehr Platz habe, seien aber nun mehr Raser unterwegs.

Stadt Freiburg ruft bei den Älteren an: Die Stadt ruft bei allen über 65-jährigen Einwohnerinnen und Einwohnern an und fragt, wie es ihnen geht. Die Stadt beginnt bei den über 80-Jährigen und fragt, ob sie zu Hause bleiben und ob ihnen jemand das Nötigste bringt. Bei Bedarf vermittelt die Stadt Leute, die ihnen den Einkauf nach Hause bringen oder sonst helfen. Es gehe auch darum, dass sich die Leute weniger einsam fühlen würden.

Sonntag, 29. März, Hotline zu Alltagsfragen: Das kantonale Führungsorgan lanciert am Montag eine neue Hotline, über die alle Fragen der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Alltag im weiteren Sinn beantwortet werden. Dank dieser Hotline sollten diejenigen für gesundheitliche und wirtschaftliche Probleme entlastet werden.

Die Nummer ist: 026 552 60 00. Die Hotline für Gesundheitsfragen lautet 084 026 17 00. Für die Wirtschaft gibt es folgende Nummern: «Darlehen und Bürgschaften» 061 202 02 04 und 026 304 14 10, «Kurzarbeit» 026 305 96 57.