In der Stadt Freiburg werden rund 20 Ampeln für Fussgänger abgestellt, um das Infektionsrisiko zu verkleinern.

Familien, bei denen nur ein Elternteil im Gesundheitsbereich arbeitet, haben neu auch Anrecht auf externe Kinderbetreuung.

Der Kanton Freiburg zählt 309 Corona-Fälle. 11 Personen sind bisher in Folge des Virus gestorben. (Stand 26.3.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 27. März, Keine Ampeln für Freiburger Fussgänger: Zur Bekämpfung des Coronavirus stellen die Freiburger Stadtbehörden die Ampeln an Fussgängerstreifen ab. «Damit soll verhindert werden, dass die Passanten den Knopf für Grün drücken und sich anstecken», sagt der zuständige Gemeinderat Pierre-Olivier Nobs. Es werden jedoch nicht alle Ampeln abgestellt, sondern nur dort, wo es möglich ist. Bei rund 20 Anlagen ist das der Fall. Zudem habe sich der Verkehr in der Stadt seit der Krise verringert, so Nobs.

Donnerstag, 26. März, Staatsrat präzisiert, wer Anrecht auf eine externe Kinderbetreuung hat: Es sind dies Familien, bei denen ein Elternteil im Gesundheits- oder Sicherheitsbereich arbeitet. Oder Familien, bei denen beide Elternteile unterrichten oder in einem Bereich arbeiten, der für das Funktionieren der Gesellschaft wesentlich ist. Alleinerziehende Eltern, die einen Beruf in diesen Bereichen ausüben, haben während der Tage, an denen sie die Kinder betreuen, Anrecht darauf. Bei besonderen Umständen seien Ausnahmen möglich, schreibt der Kanton.

Zahl der Todesopfer gestiegen: Von Mittwoch auf Donnerstag stieg die Zahl der Todesopfer um fünf Personen. 11 Personen sind im Kanton Freiburg bisher an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Kanton zählt 309 Ansteckungen und 44 hospitalisierte Personen.

Mittwoch, 25. März, 300 Zivilschutzleistende helfen aus: Ab Mittwoch sind laut Mitteilung des Kantons gegen 300 Zivilschutzpflichtige im Kampf gegen Covid-19 aktiv. Ab Sonntag werden es doppelt so viele sein. Mit ihrer besonderen Ausbildung für eine Pandemie werden sie das Spital und zahlreiche Pflegeheime bei Verwaltungs-, Triage- oder haushälterischen Aufgaben entlasten.

Empfehlungen zur Abfallentsorgung: Der Kanton Freiburg hat für die Bevölkerung, wie auch für die freiburgischen Gemeinden Empfehlungen, wie sie während der Corona-Krise mit dem Abfall umgehen sollen. Die Gemeinden werden daran erinnert, dass die Entsorgung verderblicher und unsauberer Abfälle wie Haushaltskehricht und organischer Haushaltskehricht während der gesamten Krisenzeit sichergestellt werden muss.

Haushalte mit kranken oder unter Quarantäne stehenden Personen müssen auf die übliche Sortierung von PET, Aluminium und Papier verzichten. Diese Abfälle müssen mit dem Haushaltskehricht entsorgt werden, um eine Übertragung des Virus auf diesem Weg zu vermeiden.

Wie weiter mit den Lernenden? Die Behörden des Kantons Freiburg haben sich am Mittwoch dazu geäussert. Dabei wird viel Wert darauf gelegt, dass Jugendliche, die im Sommer eigentlich ihre Lehre oder Berufsmaturität abschliessen würden, dies trotzdem tun können sollen. Die Lehrabschlussprüfungen sind bis auf Weiteres suspendiert. Es wird aber nach Lösungen gesucht, wie sie stattfinden können, ohne dass es Qualitätseinbussen gibt.

Gleichzeitig soll es auch nächstes (Lehr-)Jahr die Möglichkeit geben, eine Lehre zu beginnen. Auch hier wird eine landesweite Koordination angestrebt. So werden zurzeit Massnahmen ausgearbeitet, die die Rekrutierung erleichtern sollen.

Murten schafft Koordinationsstelle für Hilfe: Murten hat eine Koordinationastelle geschaffen, bei sich sich sowohl ältere Menschen oder Risikopatienten melden, wenn sie Hilfe brauchen, aber auch Freiwillige, die Hilfe anbieten. «Es gibt Leute, die nicht vernetzt sind oder in einem anonymeren Quartier wohnen», sagt Stadtschreiber Bruno Bandi. Damit will Murten auch verhindern, dass es zu Missbräuchen bei der Hilfe kommt.

Dienstag, 24. März, Geht es Ihnen gut? Menschen ab 65 Jahren sind in Bezug auf das Coronavirus besonders gefährdet. Da der Bund ihnen empfiehlt, zu Hause zu bleiben, wird sich die Stadt Freiburg mit ihnen in Verbindung setzen. Man wird mit jeder Einwohnerin und jedem Einwohner über 65 Jahr per Post und/oder per Telefon Kontakt aufnehmen. Ziel ist es, das Wohlergehen dieser anfälligen Bevölkerungsgruppe zu gewährleisten, indem sie beraten und an die entsprechenden Stellen verwiesen wird.

Parallel dazu wurde eine Gemeinde-Hotline eingerichtet, um die Fragen der Bevölkerung zu beantworten.

Spital Freiburg verlegt erste Patienten: Um in der Stadt Freiburg möglichst viele freie Betten für Corona-Patienten zu haben, verlegt das Spital Freiburg erste Patienten an die Aussenstandorte. Es handelt sich laut Mitteilung dabei um Menschen, die keine komplexe medizintechnische Infrastruktur benötigen. Um die in den kommenden Tagen erwartete, sich rasch verändernde Gesundheitssituation zu bewältigen, muss das HFR sowohl die Anzahl Betten in den Akutabteilungen der Inneren Medizin als auch die Kapazitäten der Abteilung Intensivpflege erhöhen.

Gemeinden müssen sich anpassen: Schalter sollten möglichst geschlossen, Hygieneregeln und zwei Meter Abstand dringen eingehalten werden. Trotzdem muss der Betrieb in den Gemeinde- und Stadtbehörden weitergehen. Das kantonale Führungsorgan hat ihnen deshalb Richtlinien erteilt.

So werden Ersatzwahlen in den Gemeinden bis auf Weiteres verschoben. Der Gemeinderat darf tagen, auch wenn nicht alle Sitze besetzt sind. Die Parlamente in den Gemeinden – auch Gemeindeversammlungen – jedoch werden gestrichen. Vorgesehene kommunale Abstimmungen am 17. Mai dürfen stattfinden, der Kanton empfiehlt aber, sie zu verschieben.

Der Kanton Freiburg weist auch darauf hin, dass die Entsorgungszentren in den Gemeinden die öffentliche Hygiene gewährleisten würden. Sie müssten darum neu organisiert werden, damit sie trotz Massnahmen offen bleiben können.