Schülerinnen und Schüler müssen nun doch keine Maturaprüfung ablegen.

Die Primarschulen im Kanton Freiburg starten am 11. Mai in Halbklassen. Erst ab dem 25. Mai findet der Unterricht wieder gemäss Stundenplan statt.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 35 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 3 auf einer Intensivstation. 80 Infizierte sind gestorben. (Stand 5.5.2020)

Weitere Informationen

Dienstag, 5. Mai, Kanton krebst bei Maturaprüfungen zurück: Der Kanton Freiburg verzichtet nun doch auf die Durchführung der Abschlussprüfungen an den Mittelschulen. Das teilten die Behörden am Dienstag mit. Verzichtet wird dort, wo es möglich ist.

Schülerinnen und Schüler hatten Unterschriften gesammelt, aber auch Lehrpersonen meldeten sich bei der Freiburger Erziehungsdirektion. Das Durchführen von schriftlichen Maturprüfungen sei aus gesundheitlicher und pädagogischer Sicht nicht zu verantworten. Und schliesslich bekam Erziehungsdirektor Jean-Pierre Siggen auch Mails von besorgten Eltern, die ihm die schwierige Lernsituation während der Coronakrise schilderten. Darauf hat die Erziehungsdirektion nun reagiert.

Eine Prüfung gibt es aber für die rund 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die gemäss Jahresnoten bis Mitte März die Matur nicht bestehen würden. «Sie sollen die Chance bekommen, ihre Note zu heben», sagt Jean-Pierre Siggen. «Der Bundesrat erlaubt das.»

Montag, 4. Mai, Gustav Akademie unterbricht Lehrgang: Der diesjährige Kurs mit 20 jungen Talenten wird bis im Herbst ausgesetzt. Zu viele Anlässe der Ausbildung seien bereits abgesagt worden, heisst es in einer Mitteilung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs können nächsten Januar nochmals mit der Ausbildung beginnen.

Freitag, 1. Mai, ein alter Brauch im neuen Kleid: Da die Kinder nicht wie gewohnt von Tür zu Tür ziehen konnten und singen, wie bisher immer am 1. Mai, fand das Maisingen dieses Jahr am Lokalradio statt. Über 1000 Lieder haben die Kinder eingesendet.

Langsamer Start der Freiburger Schulen: Wenn die Schulen im Kanton Freiburg am Montag 11. Mai ihren Betrieb wieder aufnehmen, geschieht dies in Halbklassen. Erst ab Montag 25. Mai findet der Unterricht wieder gemäss Stundenplan statt. Dieser Start in Halbklassen ermögliche es den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern, in kleineren Gruppen zu arbeiten, um die persönlichen Beziehung untereinander wieder herzustellen, sich wieder mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen und sich an die weiterhin geltenden Hygienemassnahmen im schulischen Umfeld zu gewöhnen, schreibt die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD in einer Mitteilung.

Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschulen werden ab dem 28. Mai schrittweise mit dem Präsenzunterricht beginnen. Ab dem 2. Juni gibt es in allen Orientierungsschulen wieder Unterricht im Klassenzimmer.

Für besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler wird der Fernunterricht weitergeführt. Besonders gefährdete Lehrpersonen sind vom Präsenzunterricht befreit und werden im Klassenzimmer vertreten.