Die Stadt Freiburg öffnet ihre Sportanlagen schrittweise. Skateparks sind schon offen, bei Schwimmbädern dauert es.

Die Grossfusion kommt wegen der Corona-Pandemie ins Stocken.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 19 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 5 auf einer Intensivstation. 84 Infizierte sind gestorben. (Stand 15.5.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 15. Mai - Sportanlagen der Stadt Freiburg öffnen schrittweise: Aussenanlagen wie Street-Workout-Parks und Skateparks sind seit Montag wieder zugänglich. Die Umkleidekabinen bleiben noch geschlossen. Bei den Turnhallen erhalten die Schulen Priorität, schreibt die Stadt Freiburg.

Das Motta-Schwimmbad kann nicht planmässig geöffnet werden. Vorerst werde es wahrscheinlich nur Schulen und dem Spitzensport offenstehen, heisst es in der Mitteilung. Für die breite Öffentlichkeit werde es nicht vor Ende Juni geöffnet; wann das Bad aufgeht, hänge von den weiteren Anweisungen des Bundesrates ab.

Legende: Baden mit Aussicht im Freibad Motta: Darauf müssen die Freiburgerinnen und Freiburger noch warten. © Stadt Freiburg

Das Hallenbad Levant bleibt bis zum Schulanfang für das Schuljahr 2020/21 im Herbst geschlossen. Die Trainingseisbahn («P2») kann ab Juni wieder öffnen.

Donnerstag, 14. Mai - Grossfusion kommt mindestens ein Jahr später: Wegen der Covid-19-Pandemie muss der Zeitplan für das Fusionsprojekt der Gemeinden Grossfreiburgs angepasst werden. Dies teilte der Kanton am Donnerstag mit. Die ursprünglich für den 17. Mai vorgesehene Konsultativabstimmung kann erst im November 2020 stattfinden.

Der definitive Perimeter Grossfreiburgs wird anschliessend, im Verlauf des Frühjahrs 2021, festgelegt. Auch noch unklar ist, welche finanziellen Folgen die Corona-Krise auf die Gemeinden und damit auf den jeweiligen Steuerfuss hat. Auf Januar 2022, wie ursprünglich geplant, ist die Fusion nicht möglich. Gemäss aktuellem Stand muss das Vorhaben um ein Jahr verschoben werden. Die Fusion ist für den Kanton Freiburg eines der zentralen Vorhaben.

Mittwoch, 13. Mai - Referenden, Initiativen und Ergänzungswahlen wieder möglich: Per 31. Mai dürfen im Kanton Freiburg wieder Unterschriften für Referenden und Initiativen auf Kantons- und Gemeindeebene gesammelt werden. Wie das kantonale Führungsorgan schreibt, sind per sofort auch wieder Ergänzungswahlen in Gemeinden möglich. Den Gemeinden bleibt es jedoch selbst überlassen, ob sie einen Urnengang durchführen möchten oder nicht. Ein entsprechendes Gesetz, wonach ein Sitz innerhalb von acht Wochen nach Freiwerden besetzt werden muss, bleibt ausser Kraft.

Weiterhin keine Operationen in den Spitälern in Riaz und Tafers: Die Leitung des Freiburger Spitals (HFR) teilt mit, dass die Opterationstrakte in Riaz und Tafers, die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen wurden, vorerst zu bleiben. Damit könne das spezialisierte Personal dieser Standorte am Kantonsspital in der Stadt Freiburg eingesetzt werden. Patientinnen und Patienten, für die ein Eingriff in Riaz oder Tafers vorgesehen war, werden von ihrem gewohnten Facharzt am HFR Freiburg betreut.

Dienstag, 12. Mai - Alain Berset in seiner Heimat: Der Bundesrat hat zusammen mit Daniel Koch, dem Delegierten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für Covid-19, dem Kanton Freiburg einen Besuch abgestattet. Auf dem Programm stand ein Abstecher in ein Einkaufszentrum beim Bahnhof und ein Besuch in einem traditionellen Fondue-Restaurant bei der Kathedrale. Zum einen ging es bei der Visite in Freiburg um die Umsetzung des Contact-Tracing-Konzepts durch den Kanton und zum anderen um die Anwendung der Schutzkonzepte in den Betrieben und öffentlichen Gaststätten.

Bild 1 / 4 Legende: Das Contact Tracing interessierte Alain Berset besonders. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Die Schutzmassnahmen würden uns noch lange begleiten, sagte Alain Berset in Freiburg. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Der Bundesrat besuchte ein Einkaufszenter im Stadtzentrum von Freiburg. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Bundesrat Alain Berset und Daniel Koch waren in Freiburg unterwegs. Keystone

Nach seinem Besuch sagte Berset vor den Medien, dass sich die Kantone auf eine lange Phase des Contact Tracings und der Schutzmassnahmen einstellen müssten. Weiter lobte der Bundesrat die Zusammenarbeit mit dem Kanton und ging auf die Lockerungen, auf die «neue Normalität» sowie auf die epidemiologische Lage ein. Die «neue Normalität» sei nichts Besonderes, sondern eine Normalität mit Abstands- und Hygieneregeln.