Die Freiburger Kantonsregierung hat ein zweites Corona-Hilfspaket im Rahmen von 9,5 Millionen Franken beschlossen.

Das Messezentrum «Forum Fribourg» gerät wegen Corona noch tiefer in die Krise.

Im Kanton Freiburg sind derzeit 5 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 2 auf einer Intensivstation. 84 Infizierte sind gestorben. (Stand 5.6.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 5. Juni - Sofortmassnahmen für den Kanton Freiburg: Die Kantonsregierung hat ein zweites Corona-Hilfspaket im Rahmen von 9,5 Millionen Franken beschlossen. Es soll der Berufsausbildung, den lokalen Unternehmen sowie Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, zu Gute kommen. So sollen etwa jungen Menschen, die von der Krise betroffen sind, eine unentgeltliche Ausbildung angeboten werden. Fast die Hälfte des Betrags (4,1 Millionen Franken) fliesst zudem in die Förderung der lokalen Wirtschaft. Gemäss Mitteilung will der Kanton diejenigen Unternehmen unterstützen, die aufgrund einer behördlichen Anordnung zu einer Schliessung gezwungen wurden. Auch alle Mitgliedgeschäfte von «Terroir Fribourg» werden unterstützt.

Freiburger Messezentrum spürt die Folgen der Krise: Die finanziellen Probleme der Betreiberin des Freiburger Messezentrums «Forum Fribourg» haben sich während der Corona-Pandemie zugespitzt. Die Verantwortlichen verlangen vom Staat – dem Hauptaktionär des Messezentrums – eine Million Franken Soforthilfe. Sonst drohe das Aus. Schuld seien die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Eine Studie im Auftrag des Kantons kommt zum Schluss, dass der Betrieb nicht den Bedürfnissen des Event- und Ausstellungsmarktes nicht mehr entspricht. Man wolle die inhaltliche Ausrichtung jetzt genauer prüfen. Auch bauliche Anpassungen würden geprüft. Doch aufgrund des drohenden Konkurses des «Forum Fribourg» kommen diese Massnahmen möglicherweise zu spät.

Freitag, 29. Mai – Lockerungen für ältere Schülerinnen und Schüler: Im Kanton Freiburg dürfen Schüler der Oberstufe und der Mittelschulen wieder ins Schulhaus. Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klasse durften diese Woche bereits einen Augenschein vor Ort nehmen, wie der Unterricht mit den Schutzmassnahmen ab nächster Woche stattfinden wird.

Ab dem 8. Juni geht es auch in den Gymnasien, Handels- und Fachmittelschulen wieder vor Ort weiter. Wie die Schule vorgehen will, kann sie selber entscheiden. Wie der Kanton Freiburg meldet, gebe an den meisten Orten Halbklassenunterricht, da weiterhin die Distanzregeln eingehalten werden müssten. Es wird also ein Mix aus Präsenz- und Fernunterricht; neue Stundenpläne seien deshalb möglich.

Wirte sollen Terrasse einfach vergrössern können: Die Oberamtmänner haben beschlossen, die Vergrösserung der Terrassen der Gaststätten im Kanton Freiburg zu erleichtern. Mit dieser Massnahme soll es Restaurants, Cafés und Bars möglich sein, ähnlich viele Gäste wie in normalen Zeiten zu bewirten. Wegen der geltenden Schutzmassnahmen dürfen sie nämlich weniger Kundinnen und Kunden als sonst empfangen.

Aufgrund der aktuellen Situation sei die Lage für die Inhaberinnen der Cafés, Restaurants und Bars schwierig, begründet die Konferenz der Oberamtmänner diesen Entscheid in einer Mitteilung. In anderen Kantonen – zum Beispiel im Kanton Bern – gibt es ebenfalls solche Lockerungen.

Mittwoch, 27. Mai – Wer darf zu Hause bleiben? Seit Mittwoch tagt das Freiburger Kantonsparlament. Nicht alle Mitglieder des Rats sind anwesend. Dank einer speziellen Informatiklösung können Grossrätinnen und Grossräte auch von Zuhause aus abstimmen. Das sorgte am Mittwochmorgen für viel Diskussionsstoff: Nicht alle Mitglieder des Parlaments waren sich einig, wer zu Hause bleiben darf.

Vorgeschlagen wurde, dass nur diejenigen zu Hause an der Session teilnehmen dürfen, die zur Risikogruppe gehören. Wer Corona hat oder in Quarantäne ist, gilt als krank. Doch es sind auch Leute in Selbstisolation, die nicht krank sind. Dass diese nicht teilnehmen dürfen, störte einige Grossratsmitglieder, andere wiederum störten sich daran, dass darüber überhaupt so ausführlich, 30 Minuten nämlich, debattiert wurde.

Entschieden wurde schlussendlich, dass sowohl gefährdete Personen, wie auch an Corona erkrankte Personen oder Personen in Quarantäne an der Session von zu Hause aus teilnehmen dürfen.

Dienstag, 26. Mai – Kantonsärztinnen gehen: Mitten in der Coronakrise muss der Kanton eine neue Kantonsärztin oder einen neuen Kantonsarzt suchen. Die beiden aktuellen Kantonsärztinnen – welche sich das Amt teilen – geben ihr Amt Ende Mai ab, nach nur gerade drei Monaten Probezeit. Sie arbeiten schon seit längerer Zeit nicht mehr.

Der Grund für den schnellen Abgang: Die Ärztinnen waren sich mit ihren Vorgesetzten nicht einer Meinung, wie das Amt geführt werden soll. Das steht in einer Mitteilung der Freiburger Gesundheitsdirektion. Amtsvorsteher Thomas Plattner übernimmt das Amt ad interim. Die Stelle wird ausgeschrieben.

Montag, 25. Mai – Grossratssession im Messezentrum mit einer Premiere: Im Saal des Forum Freiburg können die Distanzregeln des Bundesrates eingehalten werden. Dennoch gibt es Grossrätinnen und Grossräte, die zur Risikogruppe gehören und nicht vor Ort sein möchten. Diese können trotzdem an der Session teilnehmen – per Videokonferenz. Auch an den Abstimmungen können sie dank einer speziellen Informatiklösung teilnehmen.

Direktzahlungen werden vorzeitig ausbezahlt: Das Amt für Landwirtschaft vergütet den Bauernbetrieben in den nächsten Tagen insgesamt 100 Millionen Franken, um die finanzielle Situation während der Corona-Krise zu verbessern. Die Direktzahlungen erfolgen einen Monat vor dem üblichen Termin. Der Bund habe dieses Vorgehen genehmigt, schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung. Das Geld fliesse so früher in die kantonale Wirtschaft und ermögliche es, die Liquiditätsengpässe aufgrund der Corona-Krise abzuschwächen.