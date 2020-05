Ab dem 11. Mai sind Besuche in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Wallis unter bestimmten Auflagen wieder möglich.

Der Kanton Wallis beteiligt sich mit 3.5 Millionen Franken am Unterstützungsprogramm des Bundes für junge Unternehmen.

Im Kanton Wallis sind derzeit 47 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 9 auf einer Intensivstation. 146 Infizierte sind gestorben. (Stand 7.5.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 8. Mai - Besuche in Alters- und Pflegeheimen wieder möglich: Wie die Walliser Kantonsregierung mitteilt, sollen Besuche in Alters- und Pflegeheimen des Kantons ab dem 11. Mai unter strengen Richtlinien wieder möglich sein. Die Begegnungen sollten nicht länger als 30 Minunten dauern und seien auf einen Besucher pro Einwohner beschränkt.

Donnerstag, 7. Mai - Zusätzliche Bürgschaften für junge Unternehmen: Bisher konnten Start-ups nur eingeschränkt oder gar nicht auf die Notmassnahmen des Bundes zurückgreifen, nun startet der Bund ein Bürgschaftsprogramm. Der Kanton Wallis beteiligt sich daran mit 3.5 Millionen Franken, teilt der Staatsrat mit. Das Programm ermögliche die Vergabe von Bürgschaften bis zu einem Gesamtbetrag von total 10 Millionen Franken zugunsten junger Walliser Unternehmen.

Schalter der Kantonsverwaltung wieder offen: Am 11. Mai wird der Kanton Wallis wieder «die gesamte Palette der Dienstleistungen am Schalter anbieten», wie der Staatsrat mitteilt. Es werden Schutzmassnahmen eingeführt, so wird eine maximale Anzahl von Personen zu den Schalterbereichen zugelassen und in Bereichen ohne festes Schutzglas werden Plexiglasscheiben installiert.

Arbeitslosigkeit im Wallis: Die Arbeitslosenquote ist im Laufe des Aprils um 0.8 Prozentpunkte auf 4.5 Prozent gestiegen. Die zuständige Dienststelle schreibt dazu, aufgrund der aussergewöhnlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus würden diese Zahlen ohne erläuternde Medienmitteilung publiziert. «Die Zahlen von Ende Mai werden ein genaueres Bild der Lage auf dem Walliser Arbeitsmarkt abgeben.»

Mittwoch, 6. Mai - Stellenabbau bei Air-Glaciers: Bis zu 40 Prozent der Stellen müssen beim Walliser Unternehmen gestrichen werden. «Wir haben im Wallis wegen der Coronakrise 93 Prozent weniger Rettungsflüge als in einer normalen Saison», sagt Verwaltungsratspräsident Philipp Perren. Das werde sicher rote Zahlen geben dieses Jahr. Und bereits letztes Geschäftsjahr schrieb Air-Glaciers 1.5 Millionen Franken Verlust. «Wir müssen uns so aufstellen, dass wir das abfedern können.»

Ein Stellenabbau habe sich abgezeichnet, sagt SRF-Walliskorrespondent Roger Brunner. «Es war ein offenes Geheimnis, dass Air-Glaciers finanzielle Probleme hat.» Mit der Höhe und der Geschwindigkeit des Abbaus habe man aber nicht gerechnet. Die Coronapandemie dürfte den Prozess verstärkt und beschleunigt haben.

Samstag, 2. Mai - Gutscheine sollen die lokale Wirtschaft ankurbeln: Die Unterwalliser Gemeinde Bagnes drückt allen ihren Einwohnern 120 Franken in die Hand. Mit der Aktion soll nach der coronabedingten Schliessung die lokale Wirtschaft wieder angekurbelt werden.

Der Gemeinderat habe beschlossen, eine Million Franken als Unterstützung für die Bevölkerung und die Wirtschaft bereitzustellen, teilte die Gemeinde Bagnes mit. Das Geschenk erfolgt in Form von Gutscheinen, die in Geschäften der Gemeinde ausgegeben werden können.

Es werden zwei Gutscheine zu je 60 Franken verteilt, an alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, einschliesslich Kinder. Die Gutscheine müssen bis Ende Jahr eingelöst werden.