Der Bundesrat will Verbier nicht unter Quarantäne stellen, auch wenn Ärzte Verbier als grossen «Infektionsherd» bezeichnen. Die Gemeinde reagiert gelassen.

Weil sie sich nicht an die Massnahmen hielten, gab es übers Wochenende 17 Anzeigen gegen Geschäfte, öffentliche Betriebe oder Privatpersonen.

Möglichst viele Betten sollen im Ernstfall für Kranke bereitstehen. Auch in den privaten Spitälern.

Mahlzeitendienst trotz Problemen: Auf einen Schlag hatte es plötzlich praktisch keine Fahrerinnen und Fahrer mehr, die für den Mahlzeitendienst Essen ausliefern konnten. Die meisten gehörten selbst zur Risikogruppe des Coronavirus. Nach einem Aufruf des Sozialmedizinischen Zentrums meldeten sich aber über 100 Freiwillige. Lohn gibt es nicht, nur eine Kilometerentschädigung. Der Dienst ist allerdings gerade jetzt besonders wichtig für Seniorinnen und Senioren, die das Haus nicht verlassen sollten. Im Oberwallis werden rund 3200 Mahlzeiten pro Monat ausgeliefert.

Diese Frau liefert freiwillig Mahlzeiten aus – unserere Reporterin war dabei Bild 1 / 5 Legende: Die 54-jährige Karin Garbely meldete sich auf einen Aufruf des Sozialmedizinischen Zentrums. Normalerweise reinigt sie Schulhäuser. «Weil ich aktuell keine Arbeit habe, habe ich mich gemeldet, um zu helfen.» ZVG/David Graefen Bild 2 / 5 Legende: Seit einigen Tagen liefert sie Mahlzeiten aus. ZVG/David Graefen Bild 3 / 5 Legende: Auf einer Liste steht, wem sie Mahlzeiten liefert. Sie macht dies, wenn nötig, monatelang. «Ich sehe, wie die Menschen Freude haben, dass ich vorbeikomme», sagt sie. «Ich mache das von Herzen.» ZVG/David Graefen Bild 4 / 5 Legende: Eine Altersheimküche stellt die Mahlzeiten her und deponiert sie auf einem Rollwagen. Karin Garbely lädt diese dann in ihr privates Auto. ZVG/David Graefen Bild 5 / 5 Legende: Willy Loretan ist Geschäftsführer der Organisation: «Wir haben im Moment eine höhere Nachfrage nach Mahlzeiten als sonst. Wir sind sehr froh um die Freiwilligen.» zvg/Dafid Graefen

Was die Zivilschützer tun: Kranke zu betreuen sei schwierig. Stattdessen fokussiert der Zivilschutz darauf, ein System aufzubauen, damit alle Menschen zuhause betreut werden. Da sei insbesondere die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden wichtig. Zudem hilft der Zivilschutz mit beim Mahlzeitendienst.

Valentin Cina, Kommandant des Walliser Zivilschutzamtes, sagt: «Im Moment haben wir den Laden im Griff. Wir sind bereit, wenn die Belastung zunimmt. Bis ganz sicher Ende Mai sind wir immer mit mindestens 200 Personen im Einsatz.»

Spitäler müssen zusammenarbeiten: Private und öffentliche Spitäler sollen zusammenarbeiten und Ressourcen bündeln. Das hat der Kanton Wallis lauut Mitteilung entschieden. So bereitet der Kanton sein Gesundheitssystem aktiv auf die Bewältigung eines Ansturms von Patienten mit dem Coronavirus vor. Das vorübergehend eingerichtete Spitalnetz ermöglicht es, 300 zusätzliche Betten freizugeben. Bei Bedarf kann diese Zahl auf mehr als 500 Betten erhöht werden.

Als Zeichen der Hoffnung: Die Gemeinde Zermatt beauftragt den Lichtkünstler Gerry Hofstetter, das Matterhorn zu beleuchten. Ab Dienstag gibt es täglich ab Sonnenuntergang bis 23:00 Uhr eine Lichtshow zu sehen, sofern es die Wetterbedingungen zulassen. Zermatt will laut Mitteilung mit der Beleuchtungs-Aktion den Menschen in dieser schwierigen Zeit der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit vermitteln. Ganz nach dem Motto «Licht ist Hoffnung».

In Verbier reagiert man gelassen: Der Gemeindepräsident von Bagnes, Eloi Rossier, sagt gegenüber Radio SRF, die Stimmung im Dorf sei ruhig. Die Polizei soll jetzt vermehrt kontrollieren, ob sich die Bevölkerung an die Regeln des Bundesrates hält. Man schaffe es auch ohne Quarantäne. Er glaube nicht, dass Verbier mehr unter dem Corona-Virus leide als andere Gemeinden.

Im Dorf gibt es rund 60 Infizierte. Deshalb forderten Ärztinnen und Ärzte, dass der Bundesrat das ganze Dorf unter Quarantäne stellt. Doch: «Der Bundesrat will kein ganzes Dorf unter Quarantäne stellen», sagt der Walliser Staatsratspräsident Roberto Schmidt gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Gesundheitsminister Alain Berset habe klar gesagt, wieso der Bundesrat gegen eine Quarantäne im Grundsatz sei. Es führe nur zu neuen Problemen, wenn man die Leute einsperren würde. Erfahrungen in anderen Ländern hätten gezeigt, dass dies zu Suizidgedanken oder häuslicher Gewalt führen könne.

Ärzte warnen: «Verbier ist ein Infektionsherd»: Die Ärzte von Verbier wollen den Ort und das ganze Val de Bagnes wegen des Coronavirus unter Quarantäne stellen. Sie halten die Region für einen der grösseren Infektionsherde in der Schweiz. Vor allem wegen dem «Kommen und Gehen» der Arbeiter. Die Ärztin Sabine Popescu sagte am Montag in der Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste: «Wir müssen die Region um jeden Preis von der Umwelt abkapseln, um das Wallis und die Schweiz zu schützen.»

Laut den Behörden der Gemeinde Bagnes würden seit Samstagmorgen darum keine örtlichen Busse mehr fahren. Zudem seien die Besitzer von Zweitwohnsitzen geben worden, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu vermieten. Der Kanton Wallis hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) um eine Beurteilung der Situation ersucht.

Coronavirus stoppt Rottu Tisch: Für einen symbolischen Franken können Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger im Oberwallis einmal pro Woche Lebensmittel abholen – Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden. Wegen des Coronavirus ist dies nun nicht mehr möglich. Praktisch alle freiwilligen Helferinnen und Helfer seien über 65 und gehören damit zur Risikogruppe, sagt Initiantin Maria Oester. Auch einige Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger würden zur Risikogruppe gehören. Maria Oester prüft nun, ob sie mit Lebensmittelgutscheinen den Bedürftigen helfen kann.

17 Anzeigen übers Wochenende: Weil sich nicht alle an die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hielten, wurden 17 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Sie richteten sich vor allem gegen Geschäfte und öffentliche Betriebe, die trotz Verbot offen hatten, meldet die Kantonspolizei Wallis. Auch der Veranstalter einer Familienfeier auf einem öffentlichen Platz wurde angezeigt. Zusätzlich zu den Anzeigen wurden 28 Personen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie gegen das Versammungsverbot verstossen haben oder sich näher als zwei Meter gekommen sind.

Erster Bar-Besitzer verurteilt: Am 17. März wurden Gäste dabei ertappt, wie sie Bier konsumierten, das ihnen zuvor verbotenerweise ausgeschenkt worden war. Beim Eintreffen der Polizei, verliessen die Gäste überstürzt das Lokal, heisst es in einer Mitteilung der Walliser Staatsanwaltschaft. Der Wirt der besagten Gaststätte wurde am Freitag mit Strafbefehl wegen Widerhandlung gegen den Art. 10d der Verordnung 2 COVID-19 zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen, mit Bewährungsfrist von zwei Jahren, und einer unbedingten Busse von 2000 Franken verurteilt.

Desinfektionsmittel für alle: Bereits seit drei Wochen stellt Lonza in Visp für den Eigengebrauch Desinfektionsmittel her. Jetzt hat sich das Unternehmen bereit erklärt, auch für den Kanton Wallis solches Mittel herzustellen. Der Kanton wird es wiederum den Spitälern zur Verfügung stellen. Auch in Walliser Apotheken ist das Desinfektionsmittel ab Montag erhältlich – zum Selbstkostenpreis.

Betten bereit machen: Die Walliser Kantonsregierung hat beschlossen, dass auch die privaten Spitäler im Notfall ihre Betten anbieten müssen, um Corona-Kranke aufzunehmen. Auch ein ehemaliges Pneumologie-Zentrum, das zurzeit in ein Altersheim umgebaut wird, wird umgerüstet. Auch dort soll es Betten geben. Damit rüstet sich der Kanton für die kommende Corona-Welle. Die Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten rechnet damit, dass dies in rund zehn Tagen der Fall sein wird.

Spieler des FC Sion entlassen: Mehrere Spieler des FC Sion stehen seit dem Donnerstag ohne Job da. Gemäss Informationen des Blick wurden die Verträge von Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock und Birama Ndoye allesamt aufgelöst – fristlos notabene.

Briefliche Abstimmung bei Provins: Die Weingenossenschaft Provins soll in eine AG umgewandelt werden. Fenaco wird Mehrheitsaktionärin. Da die Generalversammlung der Walliser Weingenossenschaft wegen des Coronavirus abgesagt wurde, können die über 3000 Genossenschafter nicht vor Ort über die Zukunft von Provins abstimmen. Provins will sich vor dem Konkurs retten, braucht aber die Zustimmung der Genossenschafter zum Deal mit der Fenaco. Die Stimmberechtigten erhalten nun bis am 30. März Stimmzettel per Post, die sie einem Notar schicken können, der diese dann auszählt und am 16. April das Resultat bekannt gibt.

Baustellen laufen weiter: Es wurden jedoch bestimmte Massnahmen ergriffen, zeigt das Beispiel der Walliser Bauunternehmung Imboden. Auf jeder Baustelle stehe eine Waschstation, sagt der Geschäftsführer Olivier Imboden. Er informiere seine Angestellten per App. Auch die Baubranche werde die Coronakrise zu spüren bekommen. «Die Bauherren sind massiv verunsichert und werden sich zweimal überlegen, ob sie investieren wollen», so Imboden. Ein weiteres Problem wären Grenzschliessungen: Die Baufirma ist auf die Grenzgänger aus Italien angewiesen. Die Reportage zum Nachhören:

Restaurants oder Geschäfte trotz Coronavirus offen: Im Wallis zeigte die Polizei drei Betroffene an, weil sie die behördlichen Weisungen wegen des Coronavirus nicht befolgt haben. In Haute-Nendaz stellte die Polizei fest, dass rund 20 Personen auf der Terrasse eines Restaurants Getränke konsumierten. In Steg im Oberwallis wurden ebenfalls Getränke serviert und in Sitten war ein Kleidergeschäft trotz Verbot offen. Wie die Kantonspolizei Wallis meldet, drohen ihnen hohe Bussen – solche Verstösse könnten mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Verwirrung im Kanton Wallis: Weil der Kanton Wallis vor dem Bundesrat über die ausserordentliche Lage informierte, ist es zur grossen Verwirrung gekommen. Das Wallis ging teilweise weiter als der Bundesrat. Staatsratspräsident Roberto Schmidt klärt nun gegenüber dem Regionaljournal auf: Die Schulen im Wallis bleiben vorerst doch nicht bis am 30. April geschlossen, sondern – wie vom Bundesrat kommuniziert – bis am 19. April. Wer die Betreuung der Kinder nicht sicherstellen kann, darf die Kinder auch im Kanton Wallis in die Schule oder Kita bringen. Bisher hiess es, das gelte ausschliesslich für medizinisches Personal. Die Kitas bleiben für Notfälle geöffnet. «Wir suchen nach Lösungen für jeden Einzelfall», sagt Schmidt. Wer also zwingend einen Betreuungsplatz für sein Kind braucht, soll auch einen bekommen.

Mitglied der Kantonsregierung positiv getestet: Staatsrat Frédéric Favre wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich derzeit zu Hause in Isolation. Die anderen Regierungsmitglieder haben sich einem Test unterzogen, der für negativ befunden wurde. Als Vorsichtsmassnahme wird die Regierung ihre wöchentliche Sitzung morgen per Telefonkonferenz abhalten.

Drittes Todesopfer: Im Wallis sind zwei weitere Person an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Personen, die über 70 beziehungsweise über 80 Jahre alt waren und an Vorerkrankungen litten, meldet der Kanton am Dienstag. Damit sind im Wallis bisher insgesamt drei Menschen an dem Virus gestorben. Alle Opfer waren Mitglieder von Risikogruppen.

Walliser Hotels dürfen doch offen bleiben: Am Montagvormittag hatte die Walliser Regierung zunächst festgelegt, dass alle Gastronomie- und Hotellerbiebetriebe schliessen müssen. Im Fall der Hotels nimmt sie den Entscheid wieder zurück. Die vom Bund beschlossenen Massnahmen hätten Vorrang vor den zuvor vom Kanton beschlossenen Massnahmen, schreibt die Regierung in einer Mitteilung.

Legende: Hotels dürfen weiterhin offen bleiben. Keystone

Das heisst, Hotels, die Parahotellerie – darunter auch Unterkünfte, die via Buchungsplattformen wie Airbnb gebucht werden – bleiben geöffnet. Natürlich stehe es den Hoteliers aber frei, ihre Betriebe zu öffnen oder zu schliessen, so die Regierung.

Der Alltag ist eingeschränkt: Der Walliser Staatsrat verhängte ab Montagabend die aussergewöhnliche Lage. Wer sich nicht an die Auflagen und Verbote hält, muss mit einer Busse von bis zu 10'000 Franken rechnen.

Die Situation sei ernst, sagt Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten.«Es gibt praktisch jeden Tag eine Verdoppelung der Infizierten.»

Der Walliser Staatsrat fordert die Bevölkerung auf, die Fortbewegung einzuschränken. Personen ab 65 Jahren oder solche die zu einer Risikogruppe gehören, sollen zu Hause bleiben.

Verbot für Freizeitaktivitäten: Öffentliche oder private Veranstaltungen und Versammlungen sind verboten. Dieses Verbot gilt sowohl in Gebäuden als auch im Freien. Ebenfalls verboten sind sportliche und kulturelle Aktivitäten – sowohl von Profi- wie auch von Amateursportlern. Es spielt keine Rolle, wie viele Personen anwesend sind.

Das spirituelle Leben wird eingeschränkt: Alle Religionen müssen ihre Kultusdienste (Gottesdienste, Andachten) aussetzen. Beerdigungen dürfen nur noch im engen Familienkreis abgehalten werden. Dabei müssen jedoch die erhöhten Hygienestandards und die Distanz beachtet werden.

Nicht alle Dienstleistungen betroffen: Post, Banken, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Betriebe des Landwirtschaftssektors, die Lebensmittelindustrie sowie die Liefer- und Warenketten sind vom aktuellen Verbot nicht betroffen. Ausgenommen sind auch Liefer- und Zustelldienste von Lebensmitteln nach Hause, Take-Away-Angebote oder Kantinen.