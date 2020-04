Corona-Übersicht Kanton VS

Über Ostern sollen im Wallis beliebte Plätze geschlossen werden.

In einer ersten Bilanz über das Einhalten der BAG-Vorschriften wird im Wallis die Situation auf den Baustellen als etwas besorgniserregender bezeichnet als diejenige in Industriebetrieben oder im Detailhandel.

Der Kanton Wallis hat ein Gratis-Angebot für Menschen lanciert, die wegen der Coronakrise psychologische Unterstützung brauchen.

Im Wallis gibt es 1218 bestätigte Corona-Fälle. 40 Personen sind daran gestorben. (Stand 02.04.2020)

Donnerstag, 2. April, «Die Coronakrise ist für uns eine Chance, uns zu zeigen»: Ein Walliser Start-Up erhält derzeit viele Anfragen von Schulklassen aus der ganzen Schweiz, die seine Online-Plattform nutzen wollen. Auf der Plattform Hazu kann man Videos oder Texte wie Lego-Steine beliebig miteinander zusammen setzen. Rund 350 Schulklassen aus der ganzen Schweiz haben Interesse gezeigt.

Grill- oder Picknick-Plätze sperren: Die Verhaltensregeln gelten auch an Ostern, unterstreicht der Kanton Wallis. Versammlungen mit mehr als fünf Leuten sind verboten – ein Abstand von zwei Metern ist einzuhalten. Der Kanton hat darum alle Gemeinden aufgerufen, Orte, an denen sich viele Leute treffen könnten, abzusperren. Dazu gehören etwa Grillstellen oder beliebte Picknick-Plätze. Die Polizei werde weiterhin kontrollieren, ob sich alle an die Massnahmen halten würden.

Mittwoch, 1. April, Einhaltung der Vorschriften in Betrieben: Die Suva kontrolliert Baustellen, das Arbeitsinspektorat des Kantons Wallis die anderen Sektoren, insbesondere die Industrie, den Detailhandel und die Take-Away-Gastronomiebetriebe. In einer ersten Bilanz kommt der Kanton zum Schluss, dass die Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in den Walliser Betrieben im Allgemeinen relativ gut eingehalten werden.

Die Situation auf den Baustellen sei hingegen etwas besorgniserregender, schreibt der Kanton. Die Zwei-Meter-Abstandsregel, die sowohl in Fahrzeugen unterwegs als auch auf den Baustellen selber gilt, sei oft nur schwer einzuhalten.

Bei einem auf die Verarbeitung von Bewehrungsstahl spezialisierten Unternehmen wurde erstmalig ein Aktivitätsverbot ausgesprochen.

Dienstag, 31. März, der Kanton lanciert «PsyCovid19»: Das Spital Wallis und die kantonale Walliser Rettungsorganisation haben unter dem Namen PsyCovid19 ein psychologisches Hilfsangebot bereitgestellt. Es steht der Bevölkerung, den Patientinnen und Patienten und dem Gesundheitspersonal zur Verfügung. Finanziert wird das Angebot durch den Kanton.

Im Oberwallis kann sich die Bevölkerung an die PsyCovid19-Helpline 027 604 39 88 wenden, die von Fachpersonen des Care-Teams PZO betreut wird. Im Unterwallis werden die Angebote für die verschiedenen Zielgruppen vom «Réseau Entraide Valais, Link öffnet in einem neuen Fenster» koordiniert.

Den Töff in der Garage lassen: Die Walliser Kantonspolizei bittet die Bevölkerung, wenn möglich derzeit auf das Töfffahren zu verzichten. So sollen Unfälle und damit Spitalaufenthalte vermieden werden. Die Spitäler versuchen, möglichst viele Betten freizuhalten für den Fall einer Corona-Welle.

Montag, 30. März, Walliser Medien mit Kurzarbeit: Die Wirtschaft ist tief verunsichert – das spüren auch die Medienhäuser: Kaum jemand wagt es noch, Werbung zu schalten. Andreas Häuptli, Geschäftsführer des Verlegerverbandes VSM, sagt: «Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr einen Werberückgang von über 50 Prozent geben wird. Auch wenn die Zugriffszahlen der Newsseiten im Netz schon seit Wochen vielerorts doppelt so hoch sind wie sonst: Neue Einnahmen bringt das kaum. Der «Nouvelliste» und der «Walliser Bote» haben bereits Kurzarbeit für verschiedene Unternehmensteile eingeführt oder wollen das demnächst tun.

Angesichts der Situation müsse der Bund handeln, fordern die Verleger. Der Verband Schweizer Medien hat beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) um Unterstützung angefragt.

BLS fährt weiter nach Italien: Seit Sonntag fahren keine SBB-Züge mehr nach Italien, das haben die italienischen Behörden entschieden. Was für die SBB gilt, gilt nicht für das Berner Bahnunternehmen BLS: Der Regio-Express zwischen Brig und Domodossola verkehrt weiterhin. «Wir sind auch mit den italienischen Behörden in Kontakt», sagt BLS-Sprecher Stefan Dauner. Bis jetzt hätten sie aber nichts gehört und keine Instruktionen erhalten. Die BLS würde ein absolutes Minimalangebot aufrechterhalten, so Dauner. Das sei wichtig für viele Grenzgänger, die im Wallis arbeiten würden. Der Fahrplan könne sich aber jeden Tag ändern.

Sonntag, 29. März, SBB fährt nicht mehr nach Italien: Die SBB hat den grenzüberschreitenden Reiseverkehr von und nach Italien wegen Anordnungen der italienischen Behörden bis auf Weiteres eingestellt.

Nebst dem grenzüberschreitenden Regionalverkehr sind drei EC-Züge betroffen: Die Strecke Basel-Brig-Mailand, Genf-Brig-Mailand und Zürich-Mailand. Diese Züge werden in Brig VS respektive Chiasso TI gewendet.

Die Regioexpresszüge der BLS von Bern via Brig nach Domodossola fahren derzeit noch. Die Bahn verweist aber auf den Onlinefahrplan. Die Situation könne sich rasch ändern, sagte eine BLS-Sprecherin auf Anfrage von SRF News.