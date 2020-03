Corona-Übersicht Kanton VS

Der Kanton Wallis hat ein umfassendes Massnahmepaket zur Entlastung von Unternehmen vorgestellt.

Freiwillige helfen beim Mahlzeitendienst, Zivilschützer unterstützen die Spitäler und Altersheime.

14 Personen sind bisher im Kanton Wallis an den Folgen des Coronavirus gestorben. 651 Anstecken sind registriert. (Stand 25.3.2020)

Donnerstag, 26. März, Kanton beschliesst Unterstützungsprogramm im Wert von 200 Millionen Franken: So dürfen Walliser Firmen etwa bei Bankkrediten die Hilfe des Kantons in Anspruch nehmen. Bereits bestehende Kredite müssten nicht vor Ende Jahr zurückbezahlt werden. Die Regierung wolle auch Kredite vergeben, die nicht zurückbezahlt werden müssten. Ein Konzept dazu liege jedoch noch nicht vor. Zudem sollen Walliser Bäuerinnen und Bauern die erste Tranche der Direktzahlungen zwei Monate früher erhalten (Mitte April statt Mitte Juni).

Mittwoch, 25. März, Mahlzeitendienst trotz Problemen: Auf einen Schlag hatte es plötzlich praktisch keine Fahrerinnen und Fahrer mehr, die für den Mahlzeitendienst Essen ausliefern konnten. Die meisten gehörten selbst zur Risikogruppe des Coronavirus. Nach einem Aufruf des Sozialmedizinischen Zentrums meldeten sich aber über 100 Freiwillige. Lohn gibt es nicht, nur eine Kilometerentschädigung. Der Dienst ist allerdings gerade jetzt besonders wichtig für Seniorinnen und Senioren, die das Haus nicht verlassen sollten. Im Oberwallis werden rund 3200 Mahlzeiten pro Monat ausgeliefert.

Diese Frau liefert freiwillig Mahlzeiten aus – unserere Reporterin war dabei Bild 1 / 5 Legende: Die 54-jährige Karin Garbely meldete sich auf einen Aufruf des Sozialmedizinischen Zentrums. Normalerweise reinigt sie Schulhäuser. «Weil ich aktuell keine Arbeit habe, habe ich mich gemeldet, um zu helfen.» ZVG/David Graefen Bild 2 / 5 Legende: Seit einigen Tagen liefert sie Mahlzeiten aus. ZVG/David Graefen Bild 3 / 5 Legende: Auf einer Liste steht, wem sie Mahlzeiten liefert. Sie macht dies, wenn nötig, monatelang. «Ich sehe, wie die Menschen Freude haben, dass ich vorbeikomme», sagt sie. «Ich mache das von Herzen.» ZVG/David Graefen Bild 4 / 5 Legende: Eine Altersheimküche stellt die Mahlzeiten her und deponiert sie auf einem Rollwagen. Karin Garbely lädt diese dann in ihr privates Auto. ZVG/David Graefen Bild 5 / 5 Legende: Willy Loretan ist Geschäftsführer der Organisation: «Wir haben im Moment eine höhere Nachfrage nach Mahlzeiten als sonst. Wir sind sehr froh um die Freiwilligen.» zvg/Dafid Graefen

Was die Zivilschützer tun: Kranke zu betreuen sei schwierig. Stattdessen fokussiert der Zivilschutz darauf, ein System aufzubauen, damit alle Menschen zuhause betreut werden. Da sei insbesondere die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden wichtig. Zudem hilft der Zivilschutz mit beim Mahlzeitendienst.

Valentin Cina, Kommandant des Walliser Zivilschutzamtes, sagt: «Im Moment haben wir den Laden im Griff. Wir sind bereit, wenn die Belastung zunimmt. Bis ganz sicher Ende Mai sind wir immer mit mindestens 200 Personen im Einsatz.»

Dienstag, 24. März, Spitäler müssen zusammenarbeiten: Private und öffentliche Spitäler sollen zusammenarbeiten und Ressourcen bündeln. Das hat der Kanton Wallis lauut Mitteilung entschieden. So bereitet der Kanton sein Gesundheitssystem aktiv auf die Bewältigung eines Ansturms von Patienten mit dem Coronavirus vor. Das vorübergehend eingerichtete Spitalnetz ermöglicht es, 300 zusätzliche Betten freizugeben. Bei Bedarf kann diese Zahl auf mehr als 500 Betten erhöht werden.

Als Zeichen der Hoffnung: Die Gemeinde Zermatt beauftragt den Lichtkünstler Gerry Hofstetter, das Matterhorn zu beleuchten. Ab Dienstag gibt es täglich ab Sonnenuntergang bis 23:00 Uhr eine Lichtshow zu sehen, sofern es die Wetterbedingungen zulassen. Zermatt will laut Mitteilung mit der Beleuchtungs-Aktion den Menschen in dieser schwierigen Zeit der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit vermitteln. Ganz nach dem Motto «Licht ist Hoffnung».

In Verbier reagiert man gelassen: Der Gemeindepräsident von Bagnes, Eloi Rossier, sagt gegenüber Radio SRF, die Stimmung im Dorf sei ruhig. Die Polizei soll jetzt vermehrt kontrollieren, ob sich die Bevölkerung an die Regeln des Bundesrates hält. Man schaffe es auch ohne Quarantäne. Er glaube nicht, dass Verbier mehr unter dem Corona-Virus leide als andere Gemeinden.

Im Dorf gibt es rund 60 Infizierte. Deshalb forderten Ärztinnen und Ärzte, dass der Bundesrat das ganze Dorf unter Quarantäne stellt. Doch: «Der Bundesrat will kein ganzes Dorf unter Quarantäne stellen», sagt der Walliser Staatsratspräsident Roberto Schmidt gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Gesundheitsminister Alain Berset habe klar gesagt, wieso der Bundesrat gegen eine Quarantäne im Grundsatz sei. Es führe nur zu neuen Problemen, wenn man die Leute einsperren würde. Erfahrungen in anderen Ländern hätten gezeigt, dass dies zu Suizidgedanken oder häuslicher Gewalt führen könne.

Montag, 23. März, Ärzte warnen: «Verbier ist ein Infektionsherd»: Die Ärzte von Verbier wollen den Ort und das ganze Val de Bagnes wegen des Coronavirus unter Quarantäne stellen. Sie halten die Region für einen der grösseren Infektionsherde in der Schweiz. Vor allem wegen dem «Kommen und Gehen» der Arbeiter. Die Ärztin Sabine Popescu sagte am Montag in der Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste: «Wir müssen die Region um jeden Preis von der Umwelt abkapseln, um das Wallis und die Schweiz zu schützen.»

Laut den Behörden der Gemeinde Bagnes würden seit Samstagmorgen darum keine örtlichen Busse mehr fahren. Zudem seien die Besitzer von Zweitwohnsitzen geben worden, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu vermieten. Der Kanton Wallis hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) um eine Beurteilung der Situation ersucht.

Coronavirus stoppt Rottu Tisch: Für einen symbolischen Franken können Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger im Oberwallis einmal pro Woche Lebensmittel abholen – Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden. Wegen des Coronavirus ist dies nun nicht mehr möglich. Praktisch alle freiwilligen Helferinnen und Helfer seien über 65 und gehören damit zur Risikogruppe, sagt Initiantin Maria Oester. Auch einige Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger würden zur Risikogruppe gehören. Maria Oester prüft nun, ob sie mit Lebensmittelgutscheinen den Bedürftigen helfen kann.

17 Anzeigen übers Wochenende: Weil sich nicht alle an die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus hielten, wurden 17 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Sie richteten sich vor allem gegen Geschäfte und öffentliche Betriebe, die trotz Verbot offen hatten, meldet die Kantonspolizei Wallis. Auch der Veranstalter einer Familienfeier auf einem öffentlichen Platz wurde angezeigt. Zusätzlich zu den Anzeigen wurden 28 Personen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie gegen das Versammungsverbot verstossen haben oder sich näher als zwei Meter gekommen sind.

Erster Bar-Besitzer verurteilt: Am 17. März wurden Gäste dabei ertappt, wie sie Bier konsumierten, das ihnen zuvor verbotenerweise ausgeschenkt worden war. Beim Eintreffen der Polizei, verliessen die Gäste überstürzt das Lokal, heisst es in einer Mitteilung der Walliser Staatsanwaltschaft. Der Wirt der besagten Gaststätte wurde am Freitag mit Strafbefehl wegen Widerhandlung gegen den Art. 10d der Verordnung 2 COVID-19 zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen, mit Bewährungsfrist von zwei Jahren, und einer unbedingten Busse von 2000 Franken verurteilt.