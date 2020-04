Verschiedene Politikerinnen und Politiker fordern eine rasche Rückkehr zur Normalität – gerade im Tourismus.

Im Spital Wallis gibt es einen grossen Nachholbedarf. Deshalb kann noch lange nicht vom Normalbetrieb gesprochen werden.

Der Kanton streicht die Prüfungen am Ende der obligatorischen Schule und will auch auf die Maturitätsprüfungen verzichten.

Im Kanton Wallis sind derzeit 58 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 14 auf einer Intensivstation. 132 Infizierte sind gestorben. (Stand 28.4.2020)

Weitere Informationen

Dienstag, 28. April, FDP Wallis will Restaurants schon am 11. Mai öffnen: Florian Piasenta, Parteipräsident der FDP Wallis sagt gegenüber SRF News: «Die Restaurants sollten schon am 11. Mai wieder öffnen». Dies aber nur in Rücksprache mit dem Walliser Gastronomieverband. Die Tourismusbranche leide stark, deshalb sollen laut Piasenta die Restaurants gleichzeitig wie die Schulen öffnen.

SVP-Nationalrat Franz Ruppen fordert einen konkreten Fahrplan, wann die Gastronomie-Betriebe und auch andere touristische Betriebe, wie beispielsweise Bergbahnen, ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Ähnlich tönt es bei der CVP Oberwallis. Parteipräsidentin Franziska Biner ist der Ansicht, dass es für die ganze Tourismusbranche dringend einen Fahrplan brauche. «Auch Bergbahnen und SAC-Hütten müssen den Sommer planen».

Gilbert Truffer von der SP findet, es reiche aus, wenn der Bundesrat in drei Wochen kommuniziere, wie es weitergeht. Erst solle man abwarten, wie sich die erste Lockerung auf die Corona-Zahlen auswirke.

Laut Florian Piasenta, Parteipräsident der FDP Wallis, laufen intensive Gespräche zwischen der Walliser Tourismusbranche und dem Bundesrat. Er geht davon aus, dass der Bundesrat noch diese Woche bekannt gibt, ab wann genau die Restaurants und Bergbahnen ihren Betrieb wieder aufnehmen können.

Montag, 27. April, Im Spital Wallis kehrt noch lange keine Normalität ein: In den letzten sechs Wochen ist im Spital Wallis viel liegen geblieben. Rund 2400 ambulante Sprechstunden konnten nicht durchgeführt werden. Weiter entfielen 1500 stationäre Behandlungen und 600 Operationen mussten abgesagt werden. Der Nachholbedarf ist gross, wie der Direktor des Spitalzentrums Oberwallis, Hugo Burgener, sagt. Wie er gegenüber Radio SRF erklärt, konnten am Montag die Operationssäle wieder eröffnet werden. «Der Druck in den letzten Wochen wurde von Seiten der Patientinnen und Patienten immer grösser, weil diese zum Teil nicht mehr länger auf eine Behandlung warten konnten», so Burgener. Von einem Normalbetrieb, wie vor der Corona-Pandemie könne aber noch lange keine Rede sein.

Freitag, 24. April, Wallis eröffnet vier Testzentren: Im Kanton Wallis sollen mehr Coronatests möglich sein. Aus diesem Grund und um die Spitäler zu entlasten, eröffnet der Kanton vier Testzentren. Es gebe derzeit genügend Testmaterial, sagt die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten an einer Medienkonferenz. «Die Tests sind für Personen bestimmt, welche Symptome aufweisen.»

Die Testzentren werden ausgelagert bei den Spitälern Visp, Sitten, Martigny und Monthey eröffnet. Bevor man in eines der vier Testzentren geht, soll man sich aber bei seinem Hausarzt melden.

Wallis annulliert Prüfungen: Wegen der gesundheitlichen Krise werden im Wallis in diesem Jahr keine Diplome ausgehändigt werden, sagte der Walliser Bildungsdirektor Christophe Darbellay (CVP) an einer Medienkonferenz. Am Ende der obligatorischen Schulzeit sollen in diesem Jahr zudem keine Prüfungen stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler werden Zeugnisse erhalten, die auf dem Durchschnitt der Prüfungsnoten basieren, die sie bis zum 13. März geschrieben haben.

Das Wallis möchte zudem die mündlichen und schriftlichen Maturitätsprüfungen streichen. Diesen Wunsch habe der Kanton beim Bund deponiert, sagte Darbellay. Es gebe in dieser Frage einen breiten Konsens der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, dass den Kantonen eine gewisse Autonomie einzuräumen sei, rief der Walliser Bildungsdirektor in Erinnerung.

Der Kanton Wallis will Tourismus hochfahren: Der Sommer sei eine wichtige Zeit für den Tourismus im Wallis. Die Schweizerinnen und Schweizer würden in den Bergen Ferien machen, weil sie nicht ins Ausland können, sagte der Walliser Volkswirtschaftsdirektor Christophe Darbellay am Morgen an einer Medienkonferenz. Das Wallis fühlt sich aber vom Bund im Stich gelassen. Es verlangt vom Bund nun einen Plan, wie der Tourismus wieder hochgefahren werden könne.

«Wir müssen wissen, ob wir die Seilbahnen wieder eröffnen können», sagt Darbellay. Sobald die SBB und Postauto wieder normal fahren dürften, müssten auch Bergbahnen wieder öffnen können, so die Forderung aus dem Wallis. Diese sind für den Tourismus vor Ort zentral.

Donnerstag, 23. April, wieder mehr Kinder in der Kita: Der Kanton Wallis hat die Aufnahmebedingungen für die Kindertagesstätten wieder gelockert. Neu können zum Beispiel Floristen, Coiffeusen oder Mitarbeitende von Bau- und Gartencenter ihre Kinder extern betreuen lassen. Also all diese Berufsgruppen, die in einer ersten Etappe ihrer Arbeit wieder nachgehen können. Bis jetzt war das Kita-Angebot vor allem für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen gedacht. Aber auch für Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig waren sowie für Härtefälle. Gemäss Mitteilung des Kantons Wallis bleiben die Plätze bis am 11. Mai reduziert.