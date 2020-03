Zwei Restaurants und ein Geschäft werden angezeigt, weil sie trotz Verbot geöffnet hatten.

Nach Verwirrung: Wer keine Lösung für die Betreuung findet, darf die Kinder doch in die Schule oder Kita schicken, erklärt die Kantonsregierung.

Staatsrat Frédéric Favre wurde positiv auf das Virus getestet.

Weitere Informationen

Restaurants oder Geschäfte trotz Coronavirus offen: Im Wallis zeigte die Polizei drei Betroffene an, weil sie die behördlichen Weisungen wegen des Coronavirus nicht befolgt haben. In Haute-Nendaz stellte die Polizei fest, dass rund 20 Personen auf der Terrasse eines Restaurants Getränke konsumierten. In Steg im Oberwallis wurden ebenfalls Getränke serviert und in Sitten war ein Kleidergeschäft trotz Verbot offen. Wie die Kantonspolizei Wallis meldet, drohen ihnen hohe Bussen – solche Verstösse könnten mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Verwirrung im Kanton Wallis: Weil der Kanton Wallis vor dem Bundesrat über die ausserordentliche Lage informierte, ist es zur grossen Verwirrung gekommen. Das Wallis ging teilweise weiter als der Bundesrat. Staatsratspräsident Roberto Schmidt klärt nun gegenüber dem Regionaljournal auf: Die Schulen im Wallis bleiben vorerst doch nicht bis am 30. April geschlossen, sondern – wie vom Bundesrat kommuniziert – bis am 19. April. Wer die Betreuung der Kinder nicht sicherstellen kann, darf die Kinder auch im Kanton Wallis in die Schule oder Kita bringen. Bisher hiess es, das gelte ausschliesslich für medizinisches Personal. Die Kitas bleiben für Notfälle geöffnet. «Wir suchen nach Lösungen für jeden Einzelfall», sagt Schmidt. Wer also zwingend einen Betreuungsplatz für sein Kind braucht, soll auch einen bekommen.

Mitglied der Kantonsregierung positiv getestet: Staatsrat Frédéric Favre wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich derzeit zu Hause in Isolation. Die anderen Regierungsmitglieder haben sich einem Test unterzogen, der für negativ befunden wurde. Als Vorsichtsmassnahme wird die Regierung ihre wöchentliche Sitzung morgen per Telefonkonferenz abhalten.

Drittes Todesopfer: Im Wallis sind zwei weitere Person an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Personen, die über 70 beziehungsweise über 80 Jahre alt waren und an Vorerkrankungen litten, meldet der Kanton am Dienstag. Damit sind im Wallis bisher insgesamt drei Menschen an dem Virus gestorben. Alle Opfer waren Mitglieder von Risikogruppen.

Walliser Hotels dürfen doch offen bleiben: Am Montagvormittag hatte die Walliser Regierung zunächst festgelegt, dass alle Gastronomie- und Hotellerbiebetriebe schliessen müssen. Im Fall der Hotels nimmt sie den Entscheid wieder zurück. Die vom Bund beschlossenen Massnahmen hätten Vorrang vor den zuvor vom Kanton beschlossenen Massnahmen, schreibt die Regierung in einer Mitteilung.

Legende: Hotels dürfen weiterhin offen bleiben. Keystone

Das heisst, Hotels, die Parahotellerie – darunter auch Unterkünfte, die via Buchungsplattformen wie Airbnb gebucht werden – bleiben geöffnet. Natürlich stehe es den Hoteliers aber frei, ihre Betriebe zu öffnen oder zu schliessen, so die Regierung.

Der Alltag ist eingeschränkt: Der Walliser Staatsrat verhängte ab Montagabend die aussergewöhnliche Lage. Wer sich nicht an die Auflagen und Verbote hält, muss mit einer Busse von bis zu 10'000 Franken rechnen.

Die Situation sei ernst, sagt Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten.«Es gibt praktisch jeden Tag eine Verdoppelung der Infizierten.»

Der Walliser Staatsrat fordert die Bevölkerung auf, die Fortbewegung einzuschränken. Personen ab 65 Jahren oder solche die zu einer Risikogruppe gehören, sollen zu Hause bleiben.

Verbot für Freizeitaktivitäten: Öffentliche oder private Veranstaltungen und Versammlungen sind verboten. Dieses Verbot gilt sowohl in Gebäuden als auch im Freien. Ebenfalls verboten sind sportliche und kulturelle Aktivitäten – sowohl von Profi- wie auch von Amateursportlern. Es spielt keine Rolle, wie viele Personen anwesend sind.

Das spirituelle Leben wird eingeschränkt: Alle Religionen müssen ihre Kultusdienste (Gottesdienste, Andachten) aussetzen. Beerdigungen dürfen nur noch im engen Familienkreis abgehalten werden. Dabei müssen jedoch die erhöhten Hygienestandards und die Distanz beachtet werden.

Nicht alle Dienstleistungen betroffen: Post, Banken, Finanz- und Versicherungsdienstleister, Betriebe des Landwirtschaftssektors, die Lebensmittelindustrie sowie die Liefer- und Warenketten sind vom aktuellen Verbot nicht betroffen. Ausgenommen sind auch Liefer- und Zustelldienste von Lebensmitteln nach Hause, Take-Away-Angebote oder Kantinen.