Der Walliser Staatsrat hilft der Wirtschaft mit einem weiteren Massnahmenpaket.

Nun übernimmt der Kanton die Bestellung von Schutzmaterial.

Über Ostern sollen im Wallis beliebte Plätze geschlossen werden.

Im Kanton Wallis sind derzeit 132 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 26 auf einer Intensivstation. 68 Infizierte sind gestorben. (Stand 8.4.2020)

Donnerstag, 8. April, Wirtschaft ist stark betroffen: 6000 Unternehmen haben im Wallis Kurzarbeit angemeldet. Bis die Gesuche bearbeitet sind, muss laut dem Staatsrat rund zwei Wochen gewartet werden. Weil die Einreise in die Schweiz erschwert ist, fehlen der Landwirtschaft zurzeit die Arbeitskräfte.

Kanton hilft den Selbständigerwerbenden: Der Kanton Wallis hat ergänzend zum Hilfspaket des Bundes einen zweiten Massnahmenkatalog verabschiedet: Selbständigerwerbende erhalten eine monatliche Entschädigung von bis zu 4410 Franken (80 Prozent des Reingewinns), wenn sie weiterarbeiten, jedoch ihr Einkommen wegen der Corona-Krise stark gesunken ist. Der Walliser Staatsrat stellt weiter einen Betrag von 3 Millionen Franken für Härtefälle bereit, die weder von den Massnahmen des Bundes noch von denjenigen des Kantons profitieren.

Hilfe für KMU: Der Walliser Staatsrat stellt rund 12 Millionen Franken bereit für Personen, die in ihrem Unternehmen eine arbeitgeberähnliche Stellung innehaben.

Zahlreiche Verstösse geahndet: Die Kantonspolizei Wallis hat 57 Widerhandlungen bei der Staatsanwaltschaft und beim Jugendgericht zur Anzeige gebracht. Daneben wurden insgesamt 1’036 Ordnungsbussen ausgestellt. Wie die Walliser Kantonspolizei meldet, erhielten vor allem Jugendliche und junge Erwachsene eine Busse, weil sie die Vorgaben nicht einhielten.

Ungewohnte Zeit zum Trauern: Stirbt ein geliebter Mensch, gehört es im Wallis dazu, dass das halbe Dorf von ihm in der Aufbahrungskapelle Abschied nimmt. Dazu zählt auch, dass die Dorfbewohner den Hinterbliebenen ihr Beileid aussprechen und ihnen Trost spenden. Die Gemeinschaft steht zusammen und hilft sich durch diese schwere Zeit. In der Corona-Krise ist das anders. Damit tut man sich besonders im Wallis schwer.

Mittwoch, 8. April, Prominente machen Aufruf: «Kommt nicht ins Wallis»: Der Kanton Wallis lanciert zusammen mit der Tourismus-Dachorganisation Wallis Promotion eine Kampagne, damit über die Ostertage möglichst keine Besucherinnen und Besucher ins Wallis kommen. Verschiedene bekannte Persönlichkeiten rufen in Videobotschaften dazu auf, daheim zu bleiben. Etwa der Skirennfahrer Ramon Zenhäusern sagt: «Bleibt daheim, die Berge laufen euch nicht davon.» Es sei jetzt wichtiger denn je, die vom Bundesrat kommunizierten Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 einzuhalten, sagt Damian Constantin, Direktor von Wallis Promotion auf Anfrage.

Dienstag, 7. April, Sammeleinkäufe von Schutzmaterial: Der Kanton Wallis macht neu Sammelbestellungen für Schutzausrüstung für einzelne Institutionen. Das sei sinnvoll, sagt die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten: «Dadurch ist die Verteilung gerechter, weil niemand Material horten kann.» Vor allem Masken wurden bestellt. Diese sind gemäss Esther Waeber-Kalbermatten am Montag eingetroffen.

Montag, 6. April, Fast jede zweite Person, die an Covid-19 gestorben ist, war im Altersheim: Von den 54 Leuten, die im Kanton Wallis bisher am Coronavirus gestorben sind, waren 45 Prozent Personen, die in einem Altersehim lebte, sagt Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten. Das überrasche jedoch nicht, denn diese Leute würden zu den Risikopatienten gehören. Im Wallis sind sehr viele Leute in den Altersheimen über 90 Jahre alt.

Auch wenn seit Wochen ein Besuchsverbot in den Walliser Altersheimen gilt, könne sich das Virus dort verbreiten, sagt Waeber-Kalbermatten. «Bewohner selber, die zuvor Kontakt hatten, oder auch das Personal können das Virus ins Heim bringen.» Genau wisse man das nicht. Das Virus habe sich in einigen Heien aber über mehrere Tage ausgebreitet, ohne dass man dies gewusst habe. Derzeit seien mehrere Altersheime vom Virus betroffen.

Bundesrat Alain Berset in Sitten: Bundesrat Alain Berset ist heute Vormittag im Wallis. So liess sich der Gesundheitsminister über die Situation vor Ort informieren. Er besuchte das Spital in Sitten und weitere Einrichtungen des Walliser Gesundheitssystems. Er sei «immer wieder beeindruckt», wie schnell sich die kantonalen Behörden auf die spezielle Situation eingestellt hätten und wie sie die Herausforderungen bewältigten. Die Spitäler seien gut vorbereitet und bis jetzt sei die Situation – auch gesamtschweizerisch – unter Kontrolle, sagt Berset.

Mit dabei waren auch der Walliser Regierungspräsident Roberto Schmidt und die Walliser Vorsteherin des Departements für Gesundheit und Soziales, Esther Waeber-Kalbermatten.

Bundesrat Berset zeigte sich beeindruckt über das Dispositiv, das im Wallis zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie aufgebaut wurde. Die Walliser Spitäler, die Ärzte und das Pflegepersonal hätten bewiesen, dass sie sehr engagiert und flexibel seien. Allen diesen Menschen müsse Danke gesagt werden, auch denjenigen, die in anderen Bereichen, etwa dem Transport oder der Logistik, arbeiteten. "Das System funktioniert langsamer, aber es funktioniert", sagte Berset.

Samstag, 4. April, anonyme Spende für das Spital: Das Spital Wallis hat 100'000 Franken einer anonymen Spenderin, eines anonymen Spenders erhalten. Gemäss Mitteilung hat das Spital nun einen Spezialfonds geschaffen. Die Mittel des Fonds sind als Unterstützung für das Personal gedacht sowie für die Prävention und Forschung in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Freitag, 3. April, mehr Flexibilität bei Kindertagesstätten: Bisher durften nur Kinder betreut werden, wenn beide Eltern in einer bestimmten Branche wie der Pflege oder dem Detailhandel arbeiteten. Nun ruft der Kanton die Kitas und Tageseltern-Netzwerke auf, in weiteren Situationen «Flexibilität und Pragmatismus an den Tag zu legen», und zwar dann, wenn eines der beiden Elternteile zwar nicht zu den prioritär behandelten Berufskreisen gehört, aber dennoch unbedingt arbeiten muss. Allerdings muss die Kinderbetreuungs-Einrichtung zuerst beim Arbeitgeber der Eltern nachfragen, ob diese wirklich zwingend arbeiten müssen.

Walliser Winzer macht Wein-Degustationen im Internet: Die Coronakrise trifft auch die Weinbranche hart. Der Weinverkauf ist eingebrochen, direkter Kontakt mit den Kundinnen und Kunden kaum möglich. Der Walliser Winzer Olivier Mounir hat darum angefangen, Online-Degustationen durchzuführen. Vorgängig schickt er den Interessierten eine Kiste mit Wein nach Hause, welchen er dann via Live-Stream zusammen mit den Interessierten kostet.

Dazu hat er seinen Degustationsraum verkabelt und mit fünf Kameras ausgestattet. Rund 500 Leute aus der ganzen Schweiz hätten bereits Wein bestellt, sagt Olivier Mounir. Weil eine Online-Degustation in dieser Grösse für die Schweiz etwas Neues ist, hätten viele Winzerkollegen nach seinen Erfahrungen gefragt. «Es ist sicher ein Zukunftsmodell, das die Degustationen ergänzen, aber nicht ersetzen kann.»

Donnerstag, 2. April, «Die Coronakrise ist für uns eine Chance, uns zu zeigen»: Ein Walliser Start-Up erhält derzeit viele Anfragen von Schulklassen aus der ganzen Schweiz, die seine Online-Plattform nutzen wollen. Auf der Plattform Hazu kann man Videos oder Texte wie Lego-Steine beliebig miteinander zusammen setzen. Rund 350 Schulklassen aus der ganzen Schweiz haben Interesse gezeigt.

Grill- oder Picknick-Plätze sperren: Die Verhaltensregeln gelten auch an Ostern, unterstreicht der Kanton Wallis. Versammlungen mit mehr als fünf Leuten sind verboten – ein Abstand von zwei Metern ist einzuhalten. Der Kanton hat darum alle Gemeinden aufgerufen, Orte, an denen sich viele Leute treffen könnten, abzusperren. Dazu gehören etwa Grillstellen oder beliebte Picknick-Plätze. Die Polizei werde weiterhin kontrollieren, ob sich alle an die Massnahmen halten würden.

Mittwoch, 1. April, Einhaltung der Vorschriften in Betrieben: Die Suva kontrolliert Baustellen, das Arbeitsinspektorat des Kantons Wallis die anderen Sektoren, insbesondere die Industrie, den Detailhandel und die Take-Away-Gastronomiebetriebe. In einer ersten Bilanz kommt der Kanton zum Schluss, dass die Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) in den Walliser Betrieben im Allgemeinen relativ gut eingehalten werden.

Die Situation auf den Baustellen sei hingegen etwas besorgniserregender, schreibt der Kanton. Die Zwei-Meter-Abstandsregel, die sowohl in Fahrzeugen unterwegs als auch auf den Baustellen selber gilt, sei oft nur schwer einzuhalten.

Bei einem auf die Verarbeitung von Bewehrungsstahl spezialisierten Unternehmen wurde erstmalig ein Aktivitätsverbot ausgesprochen.