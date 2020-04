Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Volksschulen beginnt grundsätzlich in Halbklassen.

Maturprüfungen gibt es im Wallis keine dieses Jahr.

Das Openair Gampel kann wie alle grossen Festivals nicht stattfinden.

Verschiedene Politikerinnen und Politiker fordern eine rasche Rückkehr zur Normalität – gerade im Tourismus.

Im Kanton Wallis sind derzeit 55 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 11 auf einer Intensivstation. 137 Infizierte sind gestorben. (Stand 30.4.2020)

Weitere Informationen

Donnerstag, 30. April, So nehmen die Walliser Schulen den Präsenzunterricht wieder auf: Die Kinder der ersten acht Schuljahre gehen ab dem 11. Mai im Wallis während einer Woche in Halbklassen zur Schule. Eine Woche später treffen sich dann wieder die ganzen Klassen zu den üblichen Unterrichtszeiten.

In den Orientierungsschulen – die mehr zentralisiert sind und darum längere Anfahrtswege mit sich bringen – werden die Kinder während mindestens vier Wochen in aufgeteilten Klassen unterrichtet, schreibt der Walliser Staatsrat.

«Heu-Ferien» verschieben den Start: In manchen Tourismusregionen im Wallis sind zwischen dem 11. und dem 25. Mai Ferien – dort beginnt der Präsenzunterricht nach den Ferien direkt in den ganzen Klassen.

Keine Maturprüfungen: Der Kanton Wallis wird weder mündliche noch schriftliche Abschlussprüfungen durchführen, weder für die Maturität, noch für die Berufsmaturität oder die Fachmittelschul-Diplome.

Das schmälere keineswegs den Wert der Ausbildungen, schreibt der Staatsrat: «Den Schülerinnen und Schülern werden diese Prüfungen zwar vorenthalten, dafür haben sie aber Erfahrungen im selbstständigen Lernen gesammelt, die für ihr künftiges Studium sehr wertvoll sein werden.»

Mittwoch, 29. April, Openair Gampel ist abgesagt: Die 35. Ausgabe des Openairs im Wallis fällt definitiv aus. Wie die Organisatoren mitteilen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Durchführung auf Sommer 2021 zu verschieben. «Wir bedauern dies sehr, zeigen uns solidarisch und haben Verständnis für die gesundheitlichen Massnahmen», schreiben die Organisatoren auf ihrer Homepage.

Walliser Tourismusbranche nicht zufrieden: Die Wiedereröffnung der Restaurants unter Auflagen sei grundsätzlich eine gute Nachricht, heisst es beim Walliser Hotelierverband. Viel wichtiger sei aber, dass die Bergbahnen endlich wieder ihren Betrieb aufnehmen könnten. Der Freizeitverkehr sei für den Walliser Tourismus zentral, sagt Präsident Markus Schmid. Offene Hotels und Restaurants alleine würden nicht viel nutzen - für eine erfolgreiche Sommersaison brauche es mehr. Der Bundesrat liess die Bergbahnen bezüglich einer Wiedereröffnung weiterhin im Ungewissen.

Dienstag, 28. April, FDP Wallis will Restaurants schon am 11. Mai öffnen: Florian Piasenta, Parteipräsident der FDP Wallis sagt gegenüber SRF News: «Die Restaurants sollten schon am 11. Mai wieder öffnen». Dies aber nur in Rücksprache mit dem Walliser Gastronomieverband. Die Tourismusbranche leide stark, deshalb sollen laut Piasenta die Restaurants gleichzeitig wie die Schulen öffnen.

SVP-Nationalrat Franz Ruppen fordert einen konkreten Fahrplan, wann die Gastronomie-Betriebe und auch andere touristische Betriebe, wie beispielsweise Bergbahnen, ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Ähnlich tönt es bei der CVP Oberwallis. Parteipräsidentin Franziska Biner ist der Ansicht, dass es für die ganze Tourismusbranche dringend einen Fahrplan brauche. «Auch Bergbahnen und SAC-Hütten müssen den Sommer planen».

Gilbert Truffer von der SP findet, es reiche aus, wenn der Bundesrat in drei Wochen kommuniziere, wie es weitergeht. Erst solle man abwarten, wie sich die erste Lockerung auf die Corona-Zahlen auswirke.

Laut Florian Piasenta, Parteipräsident der FDP Wallis, laufen intensive Gespräche zwischen der Walliser Tourismusbranche und dem Bundesrat. Er geht davon aus, dass der Bundesrat noch diese Woche bekannt gibt, ab wann genau die Restaurants und Bergbahnen ihren Betrieb wieder aufnehmen können.