Corona-Übersicht Kanton VS

Der Bundesrat hat am Mittwoch weitere Lockerungen bekannt gegeben. Im Wallis ist die Erleichterung gross.

Abgaben der Landwirtschaft an den Kanton werden erst im September fällig.

Tourismusregionen bereiten sich auf den Sommer vor, auch Zermatt, das sonst vor allem von ausländischen Gästen lebt.

Im Kanton Wallis sind derzeit 23 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 3 auf einer Intensivstation. 151 Infizierte sind gestorben. (Stand 27.5.2020)

Mittwoch, 27. Mai - Aufatmen im Tourismuskanton: Der Präsident der Walliser Bergbahnen, Berno Stoffel, ist froh über die Lockerungsmassnahmen des Bundesrates. Im Wallis gibt es ein übergeordnetes Schutzkonzept, das die jeweiligen Betriebe für ihre Bedürfnisse anpassen.

«Es braucht gesunden Menschenverstand bei der Umsetzung dieser Regeln», so Stoffel. Besonders das Einsteigen in die Bahn sei wichtig, da müsse man Kontrollieren, dass zum Beispiel Familien zusammen fahren. Die Massnahmen des Bundesrates seien wirtschaftlich tragbar für die einzelnen Betriebe.

Mittwoch, 20. Mai - Entlastung für Bauern: Um die Landwirte zu entlasten, wird die Erhebung aller Landwirtschaftsabgaben auf September verschoben. Damit werde erreicht, dass die Betriebe liquide bleiben, teilt die Kantonsverwaltung mit. Der Kanton schiesst den betroffenen Branchenverbänden den Gesamtbetrag der Abgaben, das heisst rund 4,7 Millionen Franken, vor. Damit soll den Branchenverbänden die Durchführung ihrer geplanten Werbekampagnen ermöglicht werden.

Schwierige Zeiten für Walliser Medienhaus: Das Medienhaus Mengis verliert aufgrund der Corona-Pandemie drei bis vier Millionen Franken an Werbegeldern. Eine genaue Einschätzung sei schwierig, sagt CEO Matthias Bärenfaller. Er geht jedoch davon aus, dass ein Drittel der gesamten Einnahmen wegfallen.

Legende: CEO Matthias Bärenfaller (links) und der publizistische Leiter Herold Bieler setzten nicht auf die Hilfe vom Staat. Priska Dellberg/SRF

Was der Wegfall der Einnahmen das für das Personal bedeutet, ist noch offen: Die Rede ist von Frühpensionierungen und von möglichen Kündigungen. Auf Staatshilfe will das Oberwalliser Medienhaus verzichten. Solche Hilfe ist in den Augen der Verantwortlichen des Medienhauses, zu dem unter anderem der Walliser Bote, Radio Rottu und ein Verlag gehören, der falsche Weg. «Wir wollen nicht dank Almosen überleben können», sagt CEO Matthias Bärenfaller. «Solche Hilfe anzunehmen, ist zu kurzfristig gedacht.»

Freitag, 15. Mai - Wie sich Zermatt auf die Sommersaison vorbereitet: Zwangsläufig setzt man auch in der Walliser Top-Destination diesen Sommer auf Schweizer Gäste. Tourismusdirektor Daniel Luggen hofft vor allem auf die Stammkundschaft: «Sie müssen wir aktivieren und schauen, dass sie vielleicht auch noch Bekannte mitbringt.» Da habe man die grössten Erfolgsaussichten.

38 Prozent aller Übernachtungen gingen letzten Sommer in Zermatt auf das Konto von Schweizer Gästen. Darum hofft der Tourismusdirektor, möglichst viele zu einem längeren Besuch als nur einem Tagesausflug motivieren zu können.

Legende: So still wie jetzt steht Zermatt sonst kaum je, es kennt keine Zwischensaison. Priska Dellberg/SRF

Ein paar Hotels haben kapituliert, sie werden diesen Sommer nicht öffnen. Andere probieren es mit einem «All-Inclusive-Angebot» - etwas, das man sonst von Strandferien kennt. Das Glacé für das Kind, die Bergbahn, alles inbegriffen. «Da muss man das Portemonnaie nicht mehr hervornehmen», sagt Hotelier Paul-Marc Julen.

Schwierig wird die Saison sicher - aber auf einen Preiskampf will sich der Tourismusdirektor von Zermatt nicht einlassen. «Da sind Unternehmer, die ihre Kosten decken müssen. Es wäre gefährlich, die Preise herunterzuschrauben», sagt Daniel Luggen.

Donnerstag, 14. Mai - die Unterstützung dauert länger: Seit Montag sind die Geschäfte wieder geöffnet. Doch die Aktivitäten fänden noch nicht auf einem gewohnten Niveau statt, teilt der Walliser Staatsrat am Donnerstag mit. Deshalb verlängert er die Unterstützung des Kantons für Unternehmerinnen und Unternehmer bis Ende Monat.