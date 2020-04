Der Kanton lockert für die Kindertagesstätten die Aufnahmebedingungen.

Seit Mitte März sind alle Hütten des Schweizer Alpenclubs zu. Das wird für die Hüttenwarte und den Verband Folgen haben.

Durchschnittlich fast 50 Bussen verteilt die Kantonspolizei Wallis am Tag im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Im Kanton Wallis sind derzeit 76 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 13 auf einer Intensivstation. 120 Infizierte sind gestorben. (Stand 23.4.2020)

Weitere Informationen

Donnerstag, 23. April, wieder mehr Kinder in der Kita: Der Kanton Wallis hat die Aufnahmebedingungen für die Kindertagesstätten wieder gelockert. Neu können zum Beispiel Floristen, Coiffeusen oder Mitarbeitende von Bau- und Gartencenter ihre Kinder extern betreuen lassen. Also all diese Berufsgruppen, die in einer ersten Etappe ihrer Arbeit wieder nachgehen können. Bis jetzt war das Kita-Angebot vor allem für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen gedacht. Aber auch für Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig waren sowie für Härtefälle. Gemäss Mitteilung des Kantons Wallis bleiben die Plätze bis am 11. Mai reduziert.

Montag, 20. April, SAC-Hütten im Wallis stark betroffen: Mitte März hat der SAC-Zentralverband allen Sektionen empfohlen, ihre Hütten zu schliessen oder gar nicht zu öffnen. Dem sind bislang auch alle Sektionen und ihre 153 SAC-Hütten freiwillig gefolgt. Der April wäre für viele SAC-Hütten normalerweise der umsatzstärkste Monat des Jahres. Und besonders die Hütten im Hochgebirge sind dringend auf dieses Geld angewiesen. «Es hätte eine bombastische Saison gegeben», so Dario Andenmatten von der Britannia-Hütte. Der Schaden sei enorm.

Bilanz der Polizei: In der vergangenen Woche ist die durchschnittliche Zahl der täglichen Ordnungsbussen laut Mitteilung der Kantonspolizei Wallis stark gesunken und liegt nun bei 46 pro Tag. Die Bussen verteilten sich zu gleichen Teilen auf die Missachtung der sozialen Distanz und das Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen.

Gleichzeitig wurden 14 Verzeigungen bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Sie betreffen öffentliche Einrichtungen und andere Unternehmen, die sich nicht an das Verbot der Schliessung der Betriebe oder des Verkaufs nicht genehmigter Artikel gehalten haben.

Mittwoch, 15. April, neue Regeln der Regierung: Ab nächstem Montag wird die Walliser Regierung laut Mitteilung die Eröffnung von Marktständen bewilligen. Es gelten allerdings gewisse Bedingungen: Die Stände müssen isoliert sein, Lebensmittel zum Verkauf anbieten, und dies in Gemeinden, in denen für gewöhnlich regelmässig Märkte stattfinden. Die einzelnen Stände müssen mindestens 30 Meter voneinander entfernt sein. Jede Konsumation oder jede Verkostung vor Ort sind verboten.

Die Kaminfegerarbeiten, die vom Kanton eingestellt worden waren, können ab dem 20. April 2020 ebenfalls wieder aufgenommen werden. Eigentümer oder Mieter, die gebeten werden, ihre Kamine überprüfen zu lassen, können sich jedoch weigern, während der Zeit der Coronavirus-Pandemie einen Kaminfeger in ihre Wohnung zu lassen. Ab dem selben Datum sind auch technische Kontrollen von Fahrzeugen in Ausnahmefällen möglich.

Donnerstag, 8. April, Wirtschaft ist stark betroffen: 6000 Unternehmen haben im Wallis Kurzarbeit angemeldet. Bis die Gesuche bearbeitet sind, muss laut dem Staatsrat rund zwei Wochen gewartet werden. Weil die Einreise in die Schweiz erschwert ist, fehlen der Landwirtschaft zurzeit die Arbeitskräfte.

Hilfe für KMU: Der Walliser Staatsrat stellt rund 12 Millionen Franken bereit für Personen, die in ihrem Unternehmen eine arbeitgeberähnliche Stellung innehaben.

Ungewohnte Zeit zum Trauern: Stirbt ein geliebter Mensch, gehört es im Wallis dazu, dass das halbe Dorf von ihm in der Aufbahrungskapelle Abschied nimmt. Dazu zählt auch, dass die Dorfbewohner den Hinterbliebenen ihr Beileid aussprechen und ihnen Trost spenden. Die Gemeinschaft steht zusammen und hilft sich durch diese schwere Zeit. In der Corona-Krise ist das anders. Damit tut man sich besonders im Wallis sehr schwer.