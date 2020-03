Corona-Übersicht Kanton VS

Die SBB fährt nicht mehr nach Italien, BLS-Züge sind noch unterwegs.

Politiker wollen eine vorübergehende Schliessung von Baustellen wegen der Corona-Pandemie.

Der Swiss-League-Klub EHC Visp bietet einen Einkaufsservice für Risikopersonen an.

21 Personen sind bisher im Kanton Wallis an den Folgen des Coronavirus gestorben. 964 Anstecken sind registriert. (Stand 29.3.2020)

Montag, 30. März, BLS fährt weiter nach Italien: Seit Sonntag fahren keine SBB-Züge mehr nach Italien, das haben die italienischen Behörden entschieden. Was für die SBB gilt, gilt nicht für das Berner Bahnunternehmen BLS: Der Regio-Express zwischen Brig und Domodossola verkehrt weiterhin. «Wir sind auch mit den italiensichen Behörden in Kontakt», sagt BLS-Sprecher Stefan Dauner. Bis jetzt hätten sie aber nichts gehört und keine Instruktionen erhalten. Die BLS würde ein absolutes Minimalangebot aufrechterhalten, so Dauner. Das sei wichtig für viele Grenzgänger, die im Wallis arbeiten würden. Der Fahrplan könne sich aber jeden Tag ändern.

Sonntag, 29. März, SBB fährt nicht mehr nach Italien: Die SBB hat den grenzüberschreitenden Reiseverkehr von und nach Italien wegen Anordnungen der italienischen Behörden bis auf Weiteres eingestellt.

Nebst dem grenzüberschreitenden Regionalverkehr sind drei EC-Züge betroffen: Die Strecke Basel-Brig-Mailand, Genf-Brig-Mailand und Zürich-Mailand. Diese Züge werden in Brig VS respektive Chiasso TI gewendet.

Die Regioexpresszüge der BLS von Bern via Brig nach Domodossola fahren derzeit noch. Die Bahn verweist aber auf den Onlinefahrplan. Die Situation könne sich rasch ändern, sagte eine BLS-Sprecherin auf Anfrage von SRF News.

Samstag, 28. März, Walliser Politiker fordern Schliessung von Baustellen: Im Kanton Wallis engagieren sich fünf Politiker verschiedener Parteien gemeinsam für eine vorübergehende Schliessung von Baustellen wegen der Corona-Pandemie. Öffnen sollen nur Baustellen, auf denen die Hygieneregeln durchgesetzt werden.

Es sind die vier Nationalräte Mathias Reynard (SP), Jean-Luc Addor (SVP), Sidney Kamerzin (CVP), Christophe Clivaz (Grüne) und Stéphane Ganzer (FDP), Gemeindepräsident von Veyras. Die fünf Politiker veröffentlichten ihre Forderung in der Zeitung «Le Nouvelliste» in einem gemeinsam unterzeichneten Artikel.

Problematische Arbeiten auf Baustellen müssten für eine noch zu bestimmende Zeit eingestellt werden, sagte Mathias Reynard am Samstag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wieder eröffnet werden dürfen danach nur Baustellen, die die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlenen Hygienemassnahmen einhalten können. Ein solcher Walliser Alleingang ist rechtlich nicht ausgeschlossen.

Botschaften am Matterhorn: Verschiedene Botschaften und Bilder werden derzeit ans Matterhorn projiziert. Der verantwortliche Lichtkünstler Gerry Hofstetter erzählt, weshalb das während der Coronakrise Menschen in aller Welt Hoffnung gibt.

Freitag, 27. März, Mannschaft und Staff des EHC Visp helfen beim Einkauf: Der Swiss-League-Klub bietet einen Einkaufsservice für Risikopersonen an. Das Angebot richtet sich vor allem an Leute aus der Umgebung von Visp, Brig und Naters. «Wir hatten nichts mehr zu tun und haben uns deshalb gefragt, wo wir aushelfen können», sagt Geschäftsführer Sébastien Pico. Im Einsatz stehen Spieler der ersten Mannschaft und Mitglieder des Staffs. Für die Spieler sei dies ein ideales Fitnessprogramm, sagt Pico mit einem Augenzwinkern.

Legende: Das Eis ist geschmolzen, die Ränge sind leer: Die Eishalle in Visp. Priska Dellberg/SRF

Kantonspolizei verteilt Bussen und Anzeigen: Seit den beschlossenen Massnahmen von Bund und Kanton hat die Polizei bislang 25 Strafanzeigen und 206 Ordnungsbussen vereilt. Die Anzeigen betreffen hauptsächlich Geschäfte und öffentliche Betriebe. Die Bussen wurden gegen Personen verhängt, welche die soziale Distanz nicht einhielten oder das Verbot, mehr als fünf Personen zu versammeln, missachteten. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung würde sich jedoch vorbildlich an die Weisungen halten, schreibt die Walliser Kantonspolizei.

Donnerstag, 26. März, Kanton beschliesst Unterstützungsprogramm im Wert von 200 Millionen Franken: So dürfen Walliser Firmen etwa bei Bankkrediten die Hilfe des Kantons in Anspruch nehmen. Bereits bestehende Kredite müssten nicht vor Ende Jahr zurückbezahlt werden. Die Regierung wolle auch Kredite vergeben, die nicht zurückbezahlt werden müssten. Ein Konzept dazu liege jedoch noch nicht vor. Zudem sollen Walliser Bäuerinnen und Bauern die erste Tranche der Direktzahlungen zwei Monate früher erhalten (Mitte April statt Mitte Juni).

Mittwoch, 25. März, Mahlzeitendienst trotz Problemen: Auf einen Schlag hatte es plötzlich praktisch keine Fahrerinnen und Fahrer mehr, die für den Mahlzeitendienst Essen ausliefern konnten. Die meisten gehörten selbst zur Risikogruppe des Coronavirus. Nach einem Aufruf des Sozialmedizinischen Zentrums meldeten sich aber über 100 Freiwillige. Lohn gibt es nicht, nur eine Kilometerentschädigung. Der Dienst ist allerdings gerade jetzt besonders wichtig für Seniorinnen und Senioren, die das Haus nicht verlassen sollten. Im Oberwallis werden rund 3200 Mahlzeiten pro Monat ausgeliefert.

Diese Frau liefert freiwillig Mahlzeiten aus – unserere Reporterin war dabei Bild 1 / 5 Legende: Die 54-jährige Karin Garbely meldete sich auf einen Aufruf des Sozialmedizinischen Zentrums. Normalerweise reinigt sie Schulhäuser. «Weil ich aktuell keine Arbeit habe, habe ich mich gemeldet, um zu helfen.» ZVG/David Graefen Bild 2 / 5 Legende: Seit einigen Tagen liefert sie Mahlzeiten aus. ZVG/David Graefen Bild 3 / 5 Legende: Auf einer Liste steht, wem sie Mahlzeiten liefert. Sie macht dies, wenn nötig, monatelang. «Ich sehe, wie die Menschen Freude haben, dass ich vorbeikomme», sagt sie. «Ich mache das von Herzen.» ZVG/David Graefen Bild 4 / 5 Legende: Eine Altersheimküche stellt die Mahlzeiten her und deponiert sie auf einem Rollwagen. Karin Garbely lädt diese dann in ihr privates Auto. ZVG/David Graefen Bild 5 / 5 Legende: Willy Loretan ist Geschäftsführer der Organisation: «Wir haben im Moment eine höhere Nachfrage nach Mahlzeiten als sonst. Wir sind sehr froh um die Freiwilligen.» zvg/Dafid Graefen

Was die Zivilschützer tun: Kranke zu betreuen sei schwierig. Stattdessen fokussiert der Zivilschutz darauf, ein System aufzubauen, damit alle Menschen zuhause betreut werden. Da sei insbesondere die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden wichtig. Zudem hilft der Zivilschutz mit beim Mahlzeitendienst.

Valentin Cina, Kommandant des Walliser Zivilschutzamtes, sagt: «Im Moment haben wir den Laden im Griff. Wir sind bereit, wenn die Belastung zunimmt. Bis ganz sicher Ende Mai sind wir immer mit mindestens 200 Personen im Einsatz.»

Dienstag, 24. März, Spitäler müssen zusammenarbeiten: Private und öffentliche Spitäler sollen zusammenarbeiten und Ressourcen bündeln. Das hat der Kanton Wallis lauut Mitteilung entschieden. So bereitet der Kanton sein Gesundheitssystem aktiv auf die Bewältigung eines Ansturms von Patienten mit dem Coronavirus vor. Das vorübergehend eingerichtete Spitalnetz ermöglicht es, 300 zusätzliche Betten freizugeben. Bei Bedarf kann diese Zahl auf mehr als 500 Betten erhöht werden.

Als Zeichen der Hoffnung: Die Gemeinde Zermatt beauftragt den Lichtkünstler Gerry Hofstetter, das Matterhorn zu beleuchten. Ab Dienstag gibt es täglich ab Sonnenuntergang bis 23:00 Uhr eine Lichtshow zu sehen, sofern es die Wetterbedingungen zulassen. Zermatt will laut Mitteilung mit der Beleuchtungs-Aktion den Menschen in dieser schwierigen Zeit der Coronavirus-Pandemie ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit vermitteln. Ganz nach dem Motto «Licht ist Hoffnung».

In Verbier reagiert man gelassen: Der Gemeindepräsident von Bagnes, Eloi Rossier, sagt gegenüber Radio SRF, die Stimmung im Dorf sei ruhig. Die Polizei soll jetzt vermehrt kontrollieren, ob sich die Bevölkerung an die Regeln des Bundesrates hält. Man schaffe es auch ohne Quarantäne. Er glaube nicht, dass Verbier mehr unter dem Corona-Virus leide als andere Gemeinden.

Im Dorf gibt es rund 60 Infizierte. Deshalb forderten Ärztinnen und Ärzte, dass der Bundesrat das ganze Dorf unter Quarantäne stellt. Doch: «Der Bundesrat will kein ganzes Dorf unter Quarantäne stellen», sagt der Walliser Staatsratspräsident Roberto Schmidt gegenüber dem Regionaljournal von Radio SRF. Gesundheitsminister Alain Berset habe klar gesagt, wieso der Bundesrat gegen eine Quarantäne im Grundsatz sei. Es führe nur zu neuen Problemen, wenn man die Leute einsperren würde. Erfahrungen in anderen Ländern hätten gezeigt, dass dies zu Suizidgedanken oder häuslicher Gewalt führen könne.