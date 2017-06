Seit der Eröffnung der Neat halten die Züge in Visp im Halbstundentakt. Der Bahnhof Visp ist an die internationalen Züge angebunden. Pro Jahr verzeichnet man auf dem Bahnhof Visp rund 4,5 bis 5 Millionen Passanten. Vor dem Bau der Neat waren es nur 300'000 Passanten, also rund fünfzehnmal weniger.

Um den neuen modernen Neat-Bahnhof zu bauen, wurden zuvor 13 Gebäude abgerissen. Dadurch hat sich das Ortsbild von Visp massiv verändert. Seit der Eröffnung des neuen Neat-Bahnhofs ist die Bevölkerung in Visp um 16 Prozent gewachsen. Heute leben rund 7500 Menschen in Visp. Visp erlebte einen veritablen Bauboom und ist viel urbaner geworden.

« Durch die Neat hat sich Visp vom Lonzastädchen zum urbanen Zentrum entwickelt. » Niklaus Furger

Gemeindepräsident Visp

Von der grünen Wiese zum boomenden Quartier Neben dem Bahnhofsareal hat sich insbesondere das Quartier Visp West stark entwickelt. «Vor 10 Jahren war dies quasi eine grüne Wiese, heute ist bereits ein Grossteil der 18 Hektaren grossen Fläche überbaut», sagt Niklaus Furger. Er ist überzeugt davon, dass die Neat für Visp und die ganze Region ein wichtiger Wirtschaftsmotor ist.

Zahlreiche KMU haben sich seit der Eröffnung der Neat in Visp angesiedelt und viele neue Arbeitsplätze geschaffen. Heute arbeiten rund 8500 Menschen in Visp. Gemeindepräsident Niklaus Furger will die urbane Entwicklung von Visp vorantreiben, indem er die Ortsplanung so lenkt, dass in Bahnhofsnähe in die Höhe gebaut werden kann.

Bildlegende Das Ortsbild hat sich stark verändert Bildlegende zvg/Gemeinde Visp

Befürchtungen in Brig haben sich nicht bewahrheitet

In Brig fürchtete man sich vor 10 Jahren davor, dass der Bahnhof an Bedeutung verliert. Passiert ist das Gegenteil: Brig ist bahntechnisch noch wichtiger geworden.

Die Bahnunternehmen SBB, BLS und die Matterhorn Gotthard Bahn haben viele Stellen geschaffen. Das praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit, weil viele Stellen im Bereich Infrastruktur und Unterhalt, sowie Fahrpersonal entstanden sind. Sie wurden notwendig, weil der Verkehr auf der Simplonlinie massiv zugenommen hat.

« Die SBB ist heute mit 800 Stellen die grösste Arbeitgeberin in Brig-Glis. » Louis Ursprung

Stadtpräsident Brig

Erst kürzlich ist der Spatenstich erfolgt für eine grosse Aussenreinigungsanlage für Züge. Die SBB investiert hier seit Mai 14 Millionen Franken.

Brig plant verkehrsfreien Bahnhofplatz Ein weiteres Grossprojekt steht in Brig in den Startlöchern: Unter der Federführung der Gemeinde soll der Bahnhofplatz für einen zweistelligen Millionenbetrag neu gestaltet und bis in fünf Jahren teilweise vom Verkehr befreit werden. Dass dies überhaupt notwendig geworden ist, ist ebenfalls eine direkte Folge der starken Verkehrszunahme seit der Eröffnung des Basistunnels.