Seit 30 Jahren treffen sich im Roxx in Murten Jugendliche. Ein Angebot, das noch immer gefragt ist.

Die Jugendunruhen der 1980er-Jahren in der Schweiz strahlten bis nach Murten. Auch hier verlangte die Jugend autonomen Raum. In Murten versammelten sich die Jugendlichen damals im alten Pneulager am See. Die Gemeinde reagierte und richtete 1987 einen Jugendraum ein, das Roxx. Murten war damit Vorreiter in Deutschfreiburg.

Bedürfnis der 80er gilt noch immer

«Die Jugendlichen sollen sich ungestört aufhalten können», sagt Jugendarbeiter Martin Bula zum Ziel des Jugendraums. Das war damals ein Bedürfnis. Und das sei es noch heute. «Zu Hause hat man in diesem Alter oft Zoff», so Bula.

« Das Roxx ist für mich ein Ort, wo ich Spass haben kann. » Simon (18)



Marie-Vanessa ist nicht da, weil sie Zoff mit ihren Eltern hat. Wohl aber, weil sie hier ihre Freundinnen und Freunde treffen kann. «On s'amuse bien ici», findet die 14-Jährige. Und der 18-jährige Simon ergänzt: «Ich kann hier neue Kontakte knüpfen». Alternativen seien Sport oder draussen herum zu hängen. Ein vergleichbares Angebot gebe es aber nicht, finden die beiden Jugendlichen.

Ab 18 geht's nach Bern oder Freiburg

Jeweils am Mittwoch ist der Raum für jüngere Schülerinnen und Schüler der Primarstufe geöffnet. Donnerstag, Freitag und Sonntag für die älteren Schülerinnen und Schüler der Orientierungsschule. Die Jugendlichen kämen, bis sie etwa 18 seien. «Dann haben sie das Autopermis und gehen nach Bern oder Freiburg», so der Jugendarbeiter.