Finanziell kann das Bieler Festival weniger bieten als andere. Umso wichtiger, dass die Grossmeister hier Spass haben.

«Wir bezahlen den Topspielern die Übernachtung mit Frühstück, dazu bekommen sie 20 Franken fürs Essen», sagt Peter Burri vom OK des internationalen Schachfestivals Biel. Das Preisgeld sei «eine kleine vierstellige Zahl» und deutlich tiefer als anderswo.

« Fussballspielen gefällt ihnen. » Peter Burri

OK-Mitglied Schachfestival Biel

Warum also kommen Schachgrössen trotzdem nach Biel? «Man muss sie mit einfachen Mitteln verwöhnen», sagt Peter Burri. «Wir können sie nicht in Zürich abholen, aber wenigstens am Bieler Bahnhof.» Dazu gibt es Ausflüge an den Abenden. «Wir gehen zum Beispiel mit ihnen Fussballspielen.» Auch Billard und Minigolf waren schon auf dem Programm. «Solches vergessen sie nie mehr.»

Weg mit der Krawatte

Noch etwas sei in Biel besonders attraktiv, sagt Peter Burri: «An vielen Orten verlangen die grosse Sponsoren, dass die Spieler in Schale kommen. Egal, wie warm es ist.»

In Biel hingegen sei das lockerer. «Die Spieler merken am zweiten, dritten Tag, dass Sommerkleider genügen.» Wer also die Schachgrossmeister in Krawatte sehen will, muss gleich am ersten Turniertag ins Kongresshaus Biel gehen.