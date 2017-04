«Mich gibt es nicht mehr», schrieb der SVP-Politiker in den letzten Tagen an Journalisten, die noch einmal mit ihm auf seine Karriere zurückblicken wollten. Ein dramatischer Schlusssatz. Nun ist der letzte Vorhang gefallen. Im Wallis sind viele froh darüber. Fehlen wird der Provokateur auf der Politbühne aber trotzdem. Weil er Politik in seinen besten Momenten zu Unterhaltung gemacht hat. Und damit auch Menschen abholte, welche sich vorher überhaupt nicht für Politik interessiert haben.