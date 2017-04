Die ehemalige Filzfabrik gehört der Fissco AG, laut eigenen Angaben der einzige Hersteller von Wollfilz in der Schweiz. Fissco stellt aus Filz Dämmstoffe, Dichtungen oder auch Bastelfilz her. 2016 feierte Fissco ihr 175-Jahr-Jubiläum. Das Unternehmen beschäftigt in Worb gut 20 Mitarbeitende.