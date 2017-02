Demo nach Räumung Demonstranten verursachten Sachschäden

Heute, 6:59 Uhr

Die polizeiliche Räumung eines besetzten Hauses am Mittwoch in Bern hatte in der Nacht auf Donnerstag ein Nachspiel. Ein paar Dutzend Demonstranten verursachten im Länggass-Quartier massive Schäden.

Bild in Lightbox öffnen. Am Mittwoch Abend, nach der Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse im Verlaufe des Tages, versammelten sich Dutzende mehrheitlich jüngere Personen zu einem Umzug von der Schützenmatte in das Berner Länggasse-Quartier. Dort wurden unter anderem Fensterscheiben zertrümmert und Container auf die Strasse gekippt; nach Angaben der Polizei kam es zu massiven Sachschäden. Die Kantonspolizei habe den Umzug allerdings auf der Höhe Hallerstrasse stoppen und abdrängen können. Die Demonstranten zogen sich auf die Schützenmatte zurück. Auch der öffentleche Verkehr von Bernmobil war behindert.

sda; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 06:32 Uhr