Braunbären aus dem italienischen Nationalpark im Trentino wandern immer wieder in die Schweiz ein. 2016 wurde Graubünden vermutlich von drei Bären besucht. Dies teilt die Berner Volkswirtschaftsdirektion am Montag mit.



Ein Bär wanderte Ende April via Rheinwald nach Thusis. Es dürfte sich um das gleiche Individuum handeln, das sich anschliessend über Trun in die Innerschweiz verschob. Das Tier wurde im Hoch Ybrig (Kanton Schwyz) und bis im Spätherbst im Kanton Uri wiederholt registriert.