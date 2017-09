Der Grünliberale Michael Köpfli wollte mit der Rückweisung den Regierungsrat verpflichten, eine neue Vorlage auszuarbeiten. In dieser hätte der Kanton Bern als weltlich und in religiösen Fragen neutral bezeichnet werden müssen. Der Kanton Bern solle keine Kultustätigkeiten unterstützen und sich nicht an der Entlöhnung der Pfarrer beteiligen. Köpfli sagte im Rat, der Staat überweise mit dem neuen Gesetz den Kirchen gleich viel Geld wie bisher, nur in anderer Form. Deshalb bleibe alles beim Alten. Diese Verknüpfung Staat-Kirche sei einfach nicht mehr zeitgemäss.



Eine sehr deutliche Mehrheit des Grossen Rats wollte aber nichts von diesem Rückweisungsantrag wissen. In der Eintretensdebatte hiess es im Allgemeinen, das neue Gesetz gebe den Kirchen den nötigen Freiraum. Es sei schlank und prägnant.