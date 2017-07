Eine Genossenschaft aus Köln übernimmt das Huttwiler E-Bike-Unternehmen. Dieses will dank deutscher Hilfe weiter wachsen.

Die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) aus Köln übernimmt das Huttwiler Unternehmen. Das teilten ZEG und Biketec am Mittwoch gemeinsam mit. Noch ausstehend ist die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Kurzfristig keine Auswirkungen auf Huttwil

Am Standort Huttwil mit rund 200 Mitarbeitenden ändere sich damit nichts, sagt Franz Studer, Verwaltungsratspräsident von Biketec. Der deutsche Eigentümer werde Biketec als eigenständiges Unternehmen führen. «Dank ZEG können wir das Vertriebsnetz deutlich ausweiten», so Studer, also mittelfristig sogar wachsen.

Die ZEG mit Hauptsitz in Köln ist ein Verbund von rund 960 unabhängigen Fahrradhändlern, zwei Drittel davon allein in Deutschland. Sie bietet Velos, Ersatzteile und Zubehör an.