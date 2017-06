Die Freimaurerei versteht sich als ethischer Bund freier Menschen. Freimaurer sind überzeugt, dass die ständige Arbeit an sich selbst zu einem menschlicheren Verhalten und zu Selbsterkenntnis führt. Die fünf Grundideale der Freimaurerei sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Die Freimaurer organisieren sich in sogenannten Logen, wobei die erste 1717 in London gegründet wurde. Der schottische Theologe James Anderson schrieb 1723 die erste freimaurerische Verfassung. Seit 1730 gibt es die heute noch gültigen drei Grade Lehrling, Geselle und Meister.