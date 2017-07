Annet Berger hat von der Keramikerin Margrit Linck in dritter Generation Produktion und Vertrieb der Linck Keramik übernommen. Trotz Weltruf der Vasen braucht es viel Engagement, um auf dem Markt bestehen zu können.

Fiona Losinger ist Sattlerin mit eigenem Atelier in Bern. Die von ihr und ihrem Team von Hand gefertigen Taschen finden guten Absatz.

Splint Leist hat Schreiner gelernt, eine Zeitlang aufs Velo umgesattelt und jetzt wieder zum Holz zurückgefunden: Er stellt in einem renommierten Berner Betrieb Designmöbel her.

« Handwerk hat goldenen Boden, sagt das Sprichwort. Ist das auch heute so? »

Das lotet Gastgeber Peter Brandenberger im Gespräch mit den drei Gästen aus.

Autorin Sandra Künzi spitzt die Ohren und bringt das Gehörte scharfsinnig auf den Punkt.

Montag, 14. August 2017, 18:30 Uhr im Theater National am Hirschengraben 24 in Bern.

Das Regionaljournal und die SRG Bern Freiburg Wallis freuen sich, wenn Sie dabei sind. Der Eintritt ist frei, die Platzzahl beschränkt.