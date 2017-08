Fahrende in Wileroltigen

Die ersten Fahrenden sind am Mittwochabend in Richtung Romont (FR) weitergezogen.

Noch am Mittwochnachmittag hatten Gemeindevertreter von Wileroltigen und der Regierungsstatthalter den Fahrenden ein Ultimatum gesetzt; innert einer Woche müssten sie das Feld neben der Autobahn A1 verlassen.

Diese Frist liessen die Fahrenden aber nicht verstreichen. Rund die Hälfte der 200 Fahrenden hat den Standort Wileroltigen bereits am Mittwochabend verlassen. «Die letzten Wohnwagen sind am Donnerstagmorgen weg», sagt Andreas Geringer, Präsident der Sinti und Roma in der Schweiz.

« Nach dem Medienrummel ist es fast unmöglich, in der Region einen Platz zu bekommen. » Andreas Geringer

Präsident Sinti und Roma Schweiz

Ein Teil der Fahrenden sei Richtung Romont (FR) weitergezogen. «Für die Fahrenden war es aber nicht einfach, eine Alternative zu finden», so Geringer. Der Medienrummel in Wileroltigen habe ihnen geschadet. Bitter dabei sei, dass die Fahrenden oft in einen Topf geworfen würden. «Es sind doch einige Roma im Kanton Bern, dort läuft es gut. Aber man hört nichts.»