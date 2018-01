Das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie will die Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler sensibilisieren.

Mit einer Doppel-DVD über eine Tagung zur Rolle der Walliser Frauen seit dem 17. Jahrhundert will das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie bereits Sekundarschülerinnen und -schüler sensibilisieren. «Es ist wichtig, dass sichtbar wird, was die Frauen in der Geschichte geleistet haben», sagt Ursula Stüdi, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Walliser Amts für Gleichstellung und Familie. Viele Frauen hätten zum Beispiel alleine einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt, während ihre Männer in einer Fabrik arbeiteten.

« Die Rolle der Frau soll sichtbar werden. » Ursula Stüdi

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Amt für Gleichstellung und Familie VS

Rund 100 DVDs gingen an Geschichtslehrpersonen der Sekundarstufe im Mittel- und Unterwallis. Weil die DVD eine französischsprachige Tagung zeigt, ist sie nicht an Oberwalliser Schulen verschickt worden. Laut Ursula Stüdi plant das kantonale Amt für Gleichstellung und Familie ein kleines Geschichtsbüchlein auch auf deutsch, welches die Rolle und den Einfluss der Frauen in der Walliser Geschichte aufzeigen soll.