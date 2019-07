Smartphone zücken, per App bezahlen und losfahren: So funktioniert der E-Trottinett-Verleih. Immer mehr Anbieter buhlen in Schweizer Städten um Kundinnen und Kunden – etwa in Zürich, Basel, Winterthur und Zug.

In Bern hingegen sucht man die Leih-Trottis vergebens. Bisher zumindest. «Wir sind in Kontakt mit Anbietern, die Firmen sind auf uns zugekommen», sagt Michael Liebi, Leiter der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr bei der Stadt Bern. Man prüfe im Moment, ob eine Bewilligung erteilt wird – und unter welchen Bedingungen. Im Herbst will die Stadt dazu informieren.

Wir prüfen im Moment, ob wir eine Bewilligung erteilen für die E-Trottinette.

Dass Bern nicht zu den ersten Städten gehört, die E-Trottinette anbieten, habe auch seine Vorteile, so Michael Liebi: «Wir wollen profitieren von den Erfahrungen, die andere Städte bereits machen konnten.»

Grundsätzlich aber spreche nichts dagegen, dass die elektrischen Flitzer bald auch in Bern zu sehen sind: «Wir finden das tatsächlich spannend: Die Mobilitätsangebote wandeln sich zur Zeit sehr schnell, das bietet grosse Chancen.» Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis Ausleih-E-Trottinette auch in Bern zu sehen sind.