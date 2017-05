Der frühere Kaderangestellte soll die Gemeinde Zermatt um rund 3,6 Millionen Franken betrogen haben. Die Zeugen zeichneten vor Gericht das Bild eines Mannes, der sich fast alles erlauben konnte.

Frühere Mitarbeiter und der ehemalige Zermatter Gemeindepräsident haben am Dienstag bei Prozessauftakt in Visp den Hauptangeklagten als Mann beschrieben, der «Carte Blanche» hatte. Im Nachhinein frage er sich auch, wie der Angeklagte so lange unentdeckt bleiben konnte, sagte der frühere Gemeindepräsident Christoph Bürgin vor dem Oberwalliser Kreisgericht. Er habe darauf immer noch keine Antwort.

Ein allmächtiger Chef?

Die ehemaligen Mitarbeiter beschrieben den früheren Leiter der Zermatter Wasserwerke als allmächtigen Vorgesetzten. Das habe ihm Übernamen wie «Poseidon» und «Bruce Allmächtig» eingebracht. Der Gemeindepräsident schilderte den Hauptangeklagten als vertrauenswürdigen Schaffer, den er von Kindesbeinen auf gekannt und nur selten hinterfragt hatte.

Fall seit sieben Jahren bekannt

Der Fall war 2011 aufgeflogen, als der neue Gemeindeschreiber auf Ungereimtheiten aufmerksam wurde. Der Hauptangeklagte soll die Einwohnergemeinde Zermatt zwischen 1999 und 2011 um über 3,6 Millionen Franken betrogen haben.

Der ehemalige Kaderangestellte soll mit der Hilfe von Handwerkern falsche Rechnungen ausgestellt haben. Er konnte in seiner Funktion Rechnungen bis zu einer Höhe von 25‘000 Franken selbst visieren.

Zudem soll er sich Spesen seiner Mitarbeiter ausbezahlt haben lassen, ohne dass diese Belege dafür unterschrieben hatten.