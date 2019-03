In der Märzsession entschied das Berner Kantonsparlament, dass keine abgewiesenen Asylbewerber in das ehemalige Jugendheim im Berner Jura einziehen. Die Gebäude stehen damit noch länger leer. Im Herbst 2016 waren die letzten Jugendlichen dort ausgezogen.

Aber auch die leerstehenden Gebäude auf dem Tessenberg kosten. Laut der Polizei- und Militärdirektion 520 Franken pro Tag. Deshalb müsse die Berner Regierung das ehemalige Jugendheim möglichst schnell verkaufen, sagen Grossräte der SVP und BDP. Die Chancen für einen Verkauf seien da, sagt SVP-Grossrat Fritz Wyss. Auch wenn das ehemalige Heim abgelegen liege. «Das könnte zum Beispiel die Gemeinde Plateau de Diesse sein, eine Stiftung oder private Investoren.»

Auf jeden Fall ein Verlust

Dass es nicht gerade hunderte Interessenten gebe, sei den Motionären klar, so Wyss. Immobilientreuhänder Ulrich Roth hat ein eigenes Büro in Biel und kennt den Markt in der Region. Er glaubt nicht daran, dass die Gebäude in Prêles verkauft werden können. Die Liegenschaft möchte er nicht in seinem Portfolio.

«Weil ich keine Perspektive sehe, ausser jene, die im Kantonsparlament abgelehnt wurde. Es muss eine öffentliche Nutzung sein, da bin ich überzeugt.» Für eine private Nutzung werde man wohl keine Investoren finden. Und wenn das ehemalige Jugendheim verkauft werden könne, dann sicher unter dem Wert der Liegenschaft.