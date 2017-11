Geschichte des Hauses

Mitte der 1950er Jahre liess die damalige PTT das Hochhaus in Ostermundigen als Zentrum für Forschung und Entwicklung planen. 1974 wurde es in Betrieb genommen und bis 2014 durch die Swisscom genutzt. Die Folgenutzung als neues Polizeizentrum scheiterte. Das Hochhaus wurde 2017 in das Inventar schützenswerter Bauten des Kantons Bern aufgenommen.