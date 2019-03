Der gebürtige Sensler ist Vizepräsident der Grünen Partei Schweiz. Im Kanton Freiburg hingegen hat er kein politisches Mandat. Zwei bisherige Ständeräte herausfordern dürfte nicht einfach sein, doch «das Freiburger Volk soll entscheiden», so Andrey.

Ich will in Wirtschaftsfragen mitreden.

Gerhard Andrey ist Mitbegründer der Webagentur Liip. Ein Unternehmen, das mehrere Standorte in der Schweiz hat und 180 Leute beschäftigt. Der 43-Jährige setzt sich für eine nachhaltige Wirtschaft ein: «Ich will in Wirtschaftsfragen mitreden.»