Der Langenthaler Gemeinderat hat entschieden, dass Eissport im Oberaargauer Regionalzentrum künftig im Gebiet Hard im Nordwesten der Stadt betrieben werden soll. Er strebt dort den Bau einer neuen Eishalle an. Sie soll als sogenanntes Public-Private-Partnership-Projekt realisiert werden, also in Zusammenarbeit mit Privaten.

Neuer Standort

Die Eishalle soll laut einer Mitteilung des Langenthaler Gemeinderats vom Freitag auf der Fläche zwischen der Berufsschule und dem Parkplatz des Parkhotels gebaut werden. Das Areal gehört der Stadt Langenthal.

Der Gemeinderat sei überzeugt, dass dieser Standort sowohl für die Stadtentwicklung als auch für den Betrieb einer Anlage für Breiten- und Spitzensport die besten Voraussetzungen biete, steht in der Mitteilung weiter.

Nicht nur für den SC Langenthal

Für die weitere Entwicklung des Projekts möchte die Stadt Privaten die Führungsrolle überlassen. Die Stadtregierung will aber die öffentlichen Interessen wahren. Gemeint ist, dass öffentlicher Eislauf, Schul- und Breitensport möglich bleibt.

Der Langenthaler Gemeinderat glaubt, dass er mit Bedingungen bei der Abgabe des Lands im Baurecht die Interessen der Stadt wahren kann.