Das Forschungsinstitut der ETH investiert in Thun – mit Hilfe des Kantons und der Stadt. Bis 2030 sollen damit 70 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert werden.

Die Empa plant in Thun ein Kompetenzzentrum. Dort soll an metallischen Werkstoffen und Prozessen geforscht werden. 15,5 Millionen Franken kostet das Vorhaben. Die Berner Kantonsregierung möchte knapp 10 Millionen Franken beisteuern. Das Parlament muss diesen Kredit noch bewilligen. Die Stadt Thun unterstützt das Vorhaben mit 1,7 Millionen Franken.

Mit dem Geld soll der Ausbau der Forschung ermöglicht, aber auch Platz für Start-up-Unternehmen bereitgestellt werden. Dadurch sei es möglich, 70 Arbeitsplätze für Hochqualifizierte zu sichern, teilen die Verantwortlichen in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Arbeitsplätze sollen mindestens bis in das Jahr 2030 bestehen bleiben.

Zusammenarbeit mit Bern und Biel

In der Mitteilung heisst es weiter, dass ein wichtiger Arbeitsbereich der dreidimensionale Druck (3D-Druck) sein soll. Da strebe die Empa eine Zusammenarbeit mit dem Innovationspark in Biel und der Sitem-Insel AG an. Sitem-Insel heisst das vor dem Bau stehende Zentrum für translationale Medizin beim Berner Inselspital.