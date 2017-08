Gutes tun, vor Ort die Welt verbessern: Das haben sich die Global Shapers auf die Fahne geschrieben. 2011 gründete Klaus Schwab am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos die Gemeinschaft. Junge Menschen mit Führungsfähigkeiten sollen sich ehrenamtlich für die Gesellschaft engagieren. In Bern müssen sich neue Mitglieder bewerben. Wer Global Shaper werden will, darf nicht älter als 30 Jahre alt sein und über Führungsfähigkeiten verfügen. An 420 Orten auf der ganzen Welt gibt es Global Shapers; organisiert sind sie in Gruppen, sogenannten Hubs. In Moskau sorgte eine Meldestelle für Raser für Aufsehen, im Jemen organisieren sie Infoveranstaltungen zur Minenprävention, in Afrika initiierten sie verschiedene Trinkwasserprojekte.