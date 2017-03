Walliser Wahlen FDP will mit Frédéric Favre zurück in den Staatsrat

Frédéric Favre ist 37-jährig, verheiratet und Vater von drei Kindern. Er wohnt in Vétroz., ist Personalchef bei der Migros und erst seit einem Jahr Mitglied der FDP. Jetzt will er für die FDP in den Staatsrat.

