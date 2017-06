Die Berner Behörden wollten den Anlass unbedingt in Bern haben. «Der Event hätte gegen 50‘000 Zuschauer angezogen und für eine gute Auslastung in den Hotels geführt», sagt Gemeinderat Reto Nause. Es habe an private Sponsoren gefehlt. «Bei der Zusicherung öffentlicher Gelder waren wir vorbildlich.»